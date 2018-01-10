Тевесу надоело быть самым высокооплачиваемым в мире. Теперь он дома

Бывший наставник БАТЭ Ермакович вошёл в тренерский штаб ЦСКА

Белорусский специалист Александр Ермакович, последним местом работы которого был БАТЭ, вошёл в штаб главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко.



«Получив приглашение от Виктора Михайловича, я дал положительный ответ. Что-то в жизни всегда надо менять. С интересом принял приглашение и окунулся в атмосферу российского топ-клуба. Постараюсь быть максимально полезным команде. Не буду испытывать дискомфорта от того, что, поработав главным тренером, здесь буду помогать Виктору Михайловичу. Я уже с ним трудился, хорошо знаю его и его методики. Мы обсудили в общих чертах, чем конкретно мне предстоит заниматься. Впереди, разумеется, будет и более обстоятельный разговор. Команду в ближайшие месяцы ждёт напряжённый график, но я к подобному уже привык, ведь БАТЭ постоянно участвовал в еврокубках», — поведал Ермакович.

В БАТЭ Ермакович входил в тренерский штаб Гончаренко, после ухода которого возглавил борисовский клуб. Под руководством 42-летнего специалиста БАТЭ пять раз становился чемпионом Беларуси, один раз выиграл Кубок страны и два раза — Суперкубок, трижды попадал в групповые турниры еврокубков.

Фото: pfc-cska.com/

Полузащитник «Базеля» С. Ерёменко прибыл в расположение «Спартака»

Полузащитник «Базеля» Сергей Ерёменко в сопровождении своего брата Романа прибыл в расположение «Спартака», который проводит зимний сбор в Дубае, сообщает ТАСС.



19-летний футболист начинал карьеру в финском «Яро», откуда перед началом сезона-2016/17 перешёл в швейцарский клуб, где выступает за молодёжный состав. Ранее сообщалось, что «Спартак» проявляет к Сергею серьёзный интерес и что вопрос о переходе игрока в стан красно-белых может быть решён после Нового года.



Старшие братья Ерёменко уже выступали в российской футбольной Премьер-Лиге — Алексей за «Сатурн» и «Рубин», а Роман — за «Рубин» и ЦСКА.

Покупка Коутиньо стоила «Барселоне» всех средств в трансферном бюджете

Покупка полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо стоила «Барселоне» всех средств, которые у неё были в трансферном бюджете, утверждает Marca.



По информации издания, каталонский клуб заплатил за бразильского хавбека € 120 млн. Всего на укрепление состава в нынешнем сезоне, с учётом летних трансферов, «Барса» потратила € 312 млн, купив Коутиньо, Усмана Дембеле, Паулиньо, Нелсона Семеду, Херарда Деулофеу и Марлона, ушедшего в аренду в «Ниццу». Клуб продал Неймара за € 222 млн, Кристиана Тельо за € 4 млн и имел изначально в трансферном бюджете на этот сезон € 60 млн. Таким образом, сейчас у «Барселоны» минус € 26 млн в трансферном бюджете, а в ближайшие дни сумма может увеличиться ещё на € 12 млн, если в команду перейдёт защитник «Палмейраса» Ери Мина.



При этом отмечается, что доходы «Барселоны» с домашних матчей и клубного музея в последние месяцы уменьшились, а в связи с непростой политической обстановкой в Каталонии сине-гранатовым сложно привлечь новых спонсоров. Таким образом, руководство клуба может начать использовать средства из бюджета, которые планировались на следующий сезон. В этом случае работы по реконструкции домашнего стадиона команды «Камп Ноу» могут не начаться в запланированные сроки в 2018 году.

«Бока Хуниорс» представил Тевеса, он получил 32-й номер

Состоялась презентация нападающего Карлоса Тевеса в качестве игрока «Бока Хуниорс». В аргентинской команде 33-летний форвард будет выступать под 32-м номером.



Тевес стал одним из самых высокооплачиваемых футболистов мира, когда в декабре 2016 года перешёл в «Шанхай Шэньхуа». Зарплата форварда, по данным СМИ, составляла $ 40 млн в год. Тевес сыграл за китайскую команду в 20 матчах и забил четыре мяча. В январе стало известно, что нападающий расторг контракт с «Шанхай Шэньхуа» и возвращается в родной клуб.



Помимо Тевеса «Бока Хуниорс» представил 28-летнего аргентинского защитника Эммануэля Маса, который ранее выступал за турецкий «Трабзонспор».

Бауэр перешёл из «Рубина» в «Сток Сити»

«Сток Сити» официально объявил о переходе защитника «Рубина» Морица Бауэра. Контракт английского клуба с австрийцем рассчитан на четыре с половиной года. Сумма трансфера не разглашается, но ранее зарубежная пресса сообщала, что казанцы получат за своего игрока € 6-8 млн.

«Мы следили за Бауэром, и его хотел видеть в команде наш тренер Марк Хьюз. Мориц прибыл в Англию на прошлой неделе, чтобы пройти медобследование и обсудить условия, и нам удалось заключить сделку. Это уважаемый игрок, который в прошлом году смог пробиться во взрослую сборную Австрии. Он добавит нам вариативности в обороне», — сказал исполнительный директор «Сток Сити» Тони Скоулз.



В «Рубин» Бауэр перешёл в 2016 году из швейцарского клуба «Грассхоппер». В нынешнем сезоне он сыграл в 16 матчах российской Премьер-Лиги и получил четыре жёлтые карточки.



«Гончары» после 22 матчей имеют в активе всего пять побед и располагаются на 18-й строчке в таблице АПЛ.

Конте – о конфликте с Моуринью: о его словах в мой адрес не забуду

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал словесную перепалку с наставником «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

Журналисты спросили у Конте, сожалеет ли он о чём-то из сказанного в адрес Моуринью.



«Что, я выгляжу как человек, который сожалеет? Не думаю. Мы оба что-то сказали в адрес друг друга. Посмотрим, что будет дальше. Для наших клубов это не является проблемой. Это лишь проблема между ним и мной. Вот и всё. Что касается необходимости вмешательства в ситуацию футбольных властей, то я не думаю, что это важно. Моуринью говорил обо мне, используя серьёзные слова, я этого не забуду», — цитирует Конте The Telegraph.



Словесный конфликт между Конте и Моуринью начался несколько дней назад. Говоря о своей спокойной манере поведения во время матчей, португалец заявил: «Если я не веду себя, как клоун, на бровке поля, значит потерял страсть к игре?» Английские СМИ предположили, что Моуринью имел в виду Конте. Итальянец ответил на это: «Ему следует посмотреть на себя в прошлом. Может, он говорил о себе?» Моуринью не оставил этих слов без внимания и заявил: «Чего со мной не случалось и не случится никогда, так это дисквалификации за договорные матчи». Это был намёк в адрес Конте, который в сезоне-2012/13 был дисквалифицирован на четыре месяца за то, что в ходе сезона-2010/2011 не сообщил о договорных матчах, будучи тренером «Сиены». После этого Конте назвал Моуринью «человечишкой».