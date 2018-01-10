Поговорили, но не выпили. «Бристоль» чуть не устоял против Гвардиолы

Что это за тренер и команда

О «Бристоль Сити» в Англии заговорили в конце декабря, когда простые парни из Чемпионшипа выбили из Кубка лиги звёздный «Манчестер Юнайтед». На стадионе творилось безумие – болельщики прорвались на поле и устроили настоящий праздник. Подогрел интерес к команде и её тренер Ли Джонсон, который в шутку признался, что разбил копилку дочери, чтобы купить в подарок бутылку вина для Моуринью и пообщаться с ним после матча.

Но Жозе быстро убежал со стадиона, а «Бристоль» вместе с Джонсоном начал готовиться к полуфиналу, где им выпало сойтись с сильнейшей на данный момент командой Англии. Тоже из Манчестера. Само собой, журналисты не обошли стороной тему подарка для Моуринью, которую португалец так и не принял.

«Я разбил копилку дочери, чтобы купить вино для Моуринью» «Бристоль Сити» на последней минуте выбил «МЮ» из Кубка лиги и вышел в полуфинал. Но тренер маленькой команды мечтал не только об этом.

«Бутылку оприходовал наш тренер вратарей, и я не очень этим доволен, — с ухмылкой признался Джонсон. – Попробую теперь достать для Гвардиолы бутылку самогона или чего-нибудь ещё».



Джонсон вновь пошутил, но не скрывал, что очень рассчитывает пообщаться с Хосепом.

Чем так примечателен «Бристоль»

Своей храбростью и вышколенностью. Не удивляйтесь, если Ли Джонсон совсем скоро окажется в каком-нибудь клубе АПЛ. Его команда хорошо подкована в плане тактики. Во многом потому что Джонсон путешествовал по Европе и внедрял различные технологии, которые подсматривал в разных странах континента. Его команда крепка коллективом, который Ли выстраивал несколько лет и который встал за него горой, когда тренер был на грани увольнения. И, наконец, его команда в отличной форме благодаря программе тренировок и отслеживанию формы футболистов с помощью новых технологий. В матче с грозным «Манчестер Сити» всё это было видно невооружённым глазом. Ну и как можно было сыграть иначе, когда болельщики из второго дивизиона устанавливают рекорд посещаемости на «Этихаде» среди фанатов гостей?

«Бристоль» стал чуть ли не единственной командой в этом сезоне, которая рискнула сыграть с «Сити» в открытый футбол. Правда, только в первом тайме. Гости вдвоём накрывали игроков группы атаки, когда те получали мяч, и перекрывали возможные направления передач в начальной стадии атак соперника. Потому Стоунзу и Туре чаще всего просто некому было отдать передачу. Так «Бристоль» и забил свой гол – Патерсон прервал передачу не самого техничного Мангала и выкатил мяч на реактивного ямайца Бобби Рида, который грамотно подставился под неаккуратный подкат Стоунза. Сам же Рид и открыл счёт. Кстати, у «Бристоля» заготовлены прекрасные видео на случай, когда кто-то из футболистов забивает гол.

После перерыва «Сити» предсказуемо взял ситуацию в свои руки. Гости продолжали искать счастья на чужой половине поля и даже заставляли Клаудио Браво открываться под передачи Стоунза, но в итоге этот высокий прессинг сыграл с ними злую шутку. Браво отличным пасом разогнал контратаку, которую развил и сам же завершил Де Брёйне.

10 футболистов, которых изменил Гвардиола Просто представьте, что он этого не сделал бы.

Невозможно не отметить Александра Зинченко, который вышел в основе и отыграл 79 минут. Гвардиола лепит из него ложного фуллбека. Украинец вышел на левом фланге обороны, но почти весь матч провёл в центре поля, ассистируя и страхуя Яя Туре. По цифрам бывший хавбек «Уфы» был одним из лучших на поле и совсем не походил на того резвого техничного паренька, который только и делал, что носился по бровке в РФПЛ.

«Бристоль» не дотерпел всего полторы минуты. Агуэро на «инстинкте убийцы» отлепился от опекуна и опередил голкипера, неудачно сыгравшего на выходе. 2:1, однако у парней Ли Джонсона ещё есть шанс сотворить очередное чудо – 23 января будет ответный поединок.



Но важно даже не это. После финального свистка Гвардиола подошёл к Джонсону, положил руку на плечо, по-дружески тыкал пальцем в грудь и подбирал слова. Что он говорил коллеге неизвестно, но Ли смотрел на Пепа с открытым ртом.



«Послушайте, забудьте про вино, — говорил Джонсон журналистам. – Главное для меня – пообщаться с тренерами топ-уровня. Думаю, Гвардиола и Моуринью оценят, что молодые парни типа меня голодны до учёбы и мечтают когда-нибудь стать такими же, как они».



В таких матчах растут новые тренеры. В них незаметно зарождается и футбол будущего.