5 кандидатов на пост тренера сборной Италии

Неужели Роберто Манчини настолько скучно в России, что он комментирует итальянским журналистам каждый слух о возможном возвращении домой с нескрываемым желанием? Так или иначе, на днях Манчини снова сосватали в сборную Италии, а тренер вроде как не против: «Не могу этого исключать. Национальная сборная – это всегда большая цель». Возможно, аргентинские звёздочки «Зенита» и большой трансферный бюджет Манчини уже не возбуждают. Забавная ситуация, особенно учитывая, что Манчини приехал в Россию всего полгода назад. А теперь с удовольствием говорит и про сборную, и про «Интер».

Впрочем, назначение Манчини может стать для Италии ещё одной фатальной ошибкой. Роберто – тренер-менеджер, здорово умеющий выбирать нужных игроков для команды и покупать их. Кого Манчини сможет купить в сборную Италии? Выбирать есть из кого, но нужно ещё и настроить команду как правильный механизм. Это важно в условиях отсутствия звёзд первой величины, а у Италии она в лучшем случае одна – Лоренцо Инсинье. И именно с настройкой у тренера «Зенита» возникнут серьёзные проблемы.



Впрочем, Манчини не единственный кандидат на должность.

Конте уже работал главным в сборной Италии, доводил «национале» до топ-уровня, выдавал сильнейший матч Италии за последние годы – с Испанией. Но самому Конте работа тогда пришлась не по душе. Клубный футбол он ставит выше международного из-за ежедневной работы над прокачкой игроков. В сборной Италии Граф мог лишь выжимать максимум из игроков, которые были в его наличии. У кого ещё ключевым игроком команды стал бы пахарь Джаккерини, не пробившийся в основу ни одного топ-клуба?

За полтора года Конте выиграл АПЛ, заразил тактической революцией всю Европу, но сейчас подходящий момент вернуться из «Челси» домой. Конте точно потеряет чемпионский титул, а теперь вместе с ним теряет и самоуважение. Ввязавшись в трэш-ток с Жозе Моуринью, Конте обрёк себя на проблемы: он перешёл на личности и проиграл словесную войну, попав в компанию к Арсену Венгеру и Рафаэлю Бенитесу. Они после проигранного трэш-тока сливались сами и сливали чемпионскую гонку. Возможно, сейчас настаёт подходящее время для возвращения домой.

Конте и Моуринью перешли на личности. Так нельзя Война, которую разожгли журналисты.

Анчелотти давно перешёл на энергосберегающий режим работы. Даже в «Баварии» он проводил не все тренировки, часто доверяя занятия своему сыну. Тренировки были настолько слабыми в плане интенсивности, что многие игроки баварцев – Киммих, Боатенг, Рибери, Роббен – или высказывали недовольство тренировочным процессом, или потом, после отставки Анчи, просили Юппа Хайнкеса взвинтить энергичность занятия, сделать их более длительными и интенсивными. Папа Карло потерял раздевалку, и это главное, в чём Анчелотти провалился: на игру своих команд он давно не влиял.



Работа со сборной Италии идеальна для него с точки зрения энергозатрат. Не надо много пахать, можно только смотреть футбол, делать пометки и собирать команду раз в месяц-два. Анчелотти – мастер тренерской системы «подобрать и расставить», а в работе со сборной это одно из главных качеств. Уж Лоренцо Инсинье у Анчелотти не будет сидеть в глухом запасе.

Неочевидный, но перехваленный всеми фанатами кальчо кандидат. Осенью «Сампдория» поймала волну восхищения итальянскими журналистами – Джампаоло не только похож на Маурицио Сарри взглядами на игру, он перенял у Сарри частичку философии и стал играть в футбол, напоминающий «Наполи». С косметическими изменениями – например, изменением схемы 4-3-3 на 4-3-1-2 или гораздо большим беспорядком в обороне. Такой футбол не только зрелищен, он ещё и даёт результат: «Самп» победил «Ювентус», причём придерживаясь своей философии, не отказываясь от игры в атаке.



Джампаоло – тренер, рисующий для сборной Италии те же проблемы, что и Джампьеро Вентура. Вроде как играет в стилистически индивидуальный футбол, вроде как умеет раскрывать молодёжь, но до жути упрям и никогда не работал с большими командами. «Сампдория» – самый мощный его проект в карьере, Леандро Паредес – самый раскрытый им игрок. Негусто для специалиста топ-сборной.

«Выпил бы вино с Моуринью, но не пью уже месяц». Италия ждёт его в сборной Двигатель итальянской тренерской революции.

Его нет в списке итальянских журналистов, но у самого Аллегри весомые доводы поменять место работы летом. «Ювентус» – клуб, где менеджмент исторически нацелен на трёхлетние циклы командного развития. Три года – максимальный срок, доверяемый многим тренерам у руля бьянконери, и Аллегри свою задачу уже перевыполнил. Более того, он сохранил «Юве» бессменным чемпионом Италии и сделал команду силой в еврокубках, чего не было при Антонио Конте.

Следующий шаг – завоевание Кубка чемпионов – стоит доверить другому специалисту, чтобы избежать идейного и мотивационного спада, как случилось в «Атлетико» с Диего Симеоне. А сам Аллегри будет рассматривать только элитные предложения о работе. Шанс возглавить сборную Италии, даже не вышедшую на ЧМ-2018, точно относится к элитным.