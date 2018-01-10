Красота дня. Жена новичка «Барселоны» Филиппе Коутиньо – Айне

Кто помог Коутиньо исполнить свою футбольную мечту и перейти в «Барселону».

Филиппе Коутиньо исполнил свою мечту – перешёл в «Барселону». Непростое время неопределённости для игрока закончилось. Теперь Филиппе может сосредоточиться только на футболе. Пока Коутиньо находился в «Ливерпуле», ему пришлось выдержать серьёзное давление. По словам футболиста, он бы не справился со всеми трудностями, если бы не супруга, которая всегда поддерживала его. Знакомимся с Айне Коутиньо.

Филиппе-первый, а не второй Неймар. Зачем «Барселоне» Коутиньо «Барселона» наконец-то выторговала у «Ливерпуля» Коутиньо – осталось найти ему наилучшее применение.

История любви Филиппе и Айне длится уже давно. Они познакомились в детстве, когда футболисту было всего 14 лет.

Филиппе заметил Айне на громкой вечеринке и сразу влюбился в неё. Юноша был настойчив, и вскоре они начали встречаться.

Через несколько лет они переехали в Италию и стали жить вместе. По словам Айне, она никогда не жалела о своём выборе.

Свадьбу сыграли в Бразилии летом 2012 года. На торжество были приглашены все друзья и родственники.

Сейчас у Филиппе и Айне двое детей – сын Филипп и дочь Мария. Родители в них души не чают и стараются всё свободное время проводить вместе.

Айне часто берёт детей на домашние игры мужа, чтобы они могли поболеть за папу. Нет сомнения, что они станут частыми гостями и на «Камп Ноу».

После домашних матчей «Ливерпуля» наша героиня выходила на поле к своему мужу. Интересно, сохранится ли эта традиция в «Барселоне»?

После забитых мячей Коутиньо находит глазами свою жену и посвящает гол ей. Ещё одна славная традиция, которая теперь переедет в Испанию.

Айне во всём поддерживает Филиппе, воспитывает детей и следит за хозяйством.

Пожелаем Коутиньо яркой игры за «Барселону», а его супруге – оставаться надёжной опорой своего мужа.