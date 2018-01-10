5 Лиг чемпионов, 7 трофеев. Всё, что нужно знать о новом тренере ЦСКА

Руководящая практика в самом титулованном клубе Беларуси (24 национальных трофея за 21 год) уже стала своего рода знаком высокого профессионального качества. По крайней мере – в глазах работодателей соседней дружественной державы. Из четырёх главных тренеров БАТЭ трое впоследствии устроились в России – Игорь Криушенко («Сибирь»), Виктор Гончаренко («Кубань», «Урал», «Уфа», ЦСКА), а теперь вот и Александр Ермакович. На круг эта компания выиграла 13 чемпионатов Беларуси.



Нелишне будет напомнить, что и Вадим Скрипченко, на удивление прочно прописавшийся в РФПЛ, имеет сразу несколько строчек о работе в Борисове в трудовой книжке – в качестве игрока, а затем и ассистента Гончаренко. На первых порах совместно они осваивали и российскую лигу – пока не случилась тёмная уральско-грозненская история, и пути земляков-единомышленников не разошлись. Впрочем, недалеко – оба по сей день трудятся в одном чемпионате.

Золотые руки из Белоруссии Наш обозреватель размышляет о том, что привнесли в краснодарские клубы белорусские тренеры – дебютанты Премьер-Лиги Кононов и Гончаренко.

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Уроженец небольшого городка Лунинец Брестской области, взрослую карьеру Ермакович начал в Минске, наибольших успехов добился в Борисове. За 11 лет в БАТЭ Александр вошёл в пятёрку «гвардейцев» клуба по суммарному количеству матчей, дослужился до капитанского звания и плавно перешёл из одного футбольного состояния в другое.

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В нулевых годах борисовский тандем опорников Ермакович – Лихтарович слыл чуть ли не сильнейшим в стране. Только тренеры сборной так почему-то не считали, предпочитая в центре поля других. В итоге матч за «молодёжку» так и остался для Александра единственным под национальным стягом.

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Зато именно Ермаковичу принадлежит поистине уникальное по национальным меркам достижение – он участвовал во всех пяти удачных походах БАТЭ в Лигу чемпионов – раз действующим игроком и по два раза – помощником Гончаренко и полноправным полководцем. По-своему символично, что и точку в игровой карьере Александр поставил в самом престижном и кассовом турнире Старого Света – на Олимпийском стадионе Турина 10 декабря 2008 года. Виктор Гончаренко уважил ветерана, выделив ему несколько минут в концовке на красивое прощание с успешной карьерой. «Ювентус» с Недведом и Дель Пьеро так и не сумел совладать с упёртыми борисовскими мужиками. Поскрипел зубами от досады, да и отпустил с миром (0:0).

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После того как Гончаренко достиг с БАТЭ всех мыслимых и кое-каких немыслимых высот и в поисках новых эмоций и стимулов отправился в Россию, отец-основатель БАТЭ не стал искать тренера на стороне. Анатолий Капский вверил команду во всех отношениях своему кадру – и не ошибся. Ермакович достойно продолжил дело предшественника и учителя в одном лице: к 10 трофеям имени Гончаренко добавил семь своих, включая четыре чемпионских. По итогам 2015 года Ермакович был признан тренером года в Беларуси, с внушительным отрывом опередив Олега Кононова, возглавлявшего «Краснодар». Виртуальную эстафетную палочку в этом конкурсе Александр Владимирович принял опять-таки у Гончаренко.

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Дважды главный тренер Ермакович добирался со своими парнями до группового турнира Лиги чемпионов – колоссальный успех для коллектива материально-технических возможностей БАТЭ. Третьему прорыву воспрепятствовала в этом сезоне «Славия». Белорусам нашкодил Шкода. Его гол с передачи нашего хорошего знакомого Данни отправил жёлто-синих вместо плей-офф ЛЧ в Лигу Европы, пускай и сразу в группу.

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Финал второго эпизода совместной истории Ермаковича и БАТЭ вышел огорчительным. Белорусы попали «под раздачу» на «Эмирейтс», пропустив от «Арсенала» шесть безответных мячей. То, что об отставке специалист объявил почти месяц спустя, свидетельствует о взвешенности и обдуманности решения. Прощальная речь Ермаковича на официальном сайте жёлто-синих это только подтверждает: «Я пришёл к выводу, что для движения вперёд нужно что-то менять в жизни, потому и решил расстаться с БАТЭ. Уверен, так будет лучше и клубу, и мне».

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Помимо многочисленных «домашних» свершений в резюме Ермаковича обращают на себя внимание несколько заметных разовых свершений – таких, как победы над «Атлетиком» и «Ромой» в Лиге чемпионов. Хватало и разочарований. Самое тяжёлое тренерское поражение – со счётом 0:7 – он потерпел от «Шахтёра» Мирчи Луческу осенью 2014 года. С главным обидчиком БАТЭ в том розыгрыше – автором пяти (!) борисовских голов Луисом Адриано – Ермакович в лучшем случае свидится уже в следующем сезоне: в этом оба матча со «Спартаком» ЦСКА уже отыграл.

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В некотором смысле Ермакович снова повторил манёвр Виктора Михайловича. Тот ведь тоже однажды пошёл на понижение в звании по собственному желаю, как раз таки в ЦСКА и ради давнего товарища. Впрочем, дальнейшие аналогии тут едва ли уместны. По крайней мере, ни одной видимой причины снова уступать своё место многолетнему соратнику у Гончаренко нет.



Что же в таком случае подвигло успешного специалиста добровольно отойти в тень? Деньги? Бросьте, не в том ЦСКА положении, чтобы сверх меры тратиться даже не на главного тренера. Режим экономии в клубе ещё, кажется, никто не отменял. Ответ лежит скорее в профессиональной плоскости. Продолжение сотрудничества с Гончаренко гарантированно обогатит Ермаковича новым опытом и, скорее всего, расширит карьерные горизонты. Всё-таки из Москвы путь до большинства команд РФПЛ короче, чем из Борисова. Но чтобы получить необходимые рекомендации в будущем, Александру Владимировичу следует по максимуму выложиться здесь и сейчас. Они с Гончаренко в этом одинаково заинтересованы.