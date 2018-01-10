Почему «Реалу» не нужно увольнять Зидана. Пока что

Если можно, начнём сразу с главного. «Реал» выиграл клубный чемпионат мира, чуть раньше Суперкубок Испании, Суперкубок Европы, чемпионат Испании, ну и Лигу чемпионов. Три. Три Лиги чемпионов за четыре года. Здесь был бы уместен вопрос «чего ещё вы от них хотите?», но я лучше задам более важный. Чего, по-вашему, могут хотеть сами игроки «Реала»?

Серьёзно, в чём их мотивация? Титулы, бонусы к контрактам, может, трансферы в более успешные клубы? Нет, нет и нет. С аргументацией по каждому пункту.



Во-первых, о титулах. Хосеп Гвардиола говорил, что самое трудное в его работе – поддерживать мотивацию игроков после побед. Он ушёл из «Барселоны» в 2012 году, когда понял, что после всех выигранных титулов не может мотивировать команду на прежнем уровне. А теперь вернёмся к «Реалу» и повторим: три выигранные Лиги чемпионов за четыре года. Что может быть круче? В нынешнем неудачном сезоне у «Реала» уже три титула. У Марсело за пару лет появилось столько дорогих чашек, что он может из них кормить целое семейство кошек.

Во-вторых, объединим во-вторых и в-третьих. Контракты и трансферы – это всё об одном и том же, об амбициях и карьерном росте. Но «Реал» — один из трёх-четырёх клубов в мире, когда о дальнейшем карьерном росте говорить бессмысленно. Только если ты не заиграл, как Уэсли Снейдер или Арьен Роббен, или не проходишь в состав, как Мариано Диас – вот тогда амбиции тянут дальше. А если в таком клубе тебя ценят и тебе доверяют, вряд ли можно хотеть большего от своей клубной карьеры. Так чего же им хотеть? Не вообще, через год и полтора, а сейчас, на этой неделе? Ну, кое-что есть.

Он был не нужен «Реалу». А теперь забивает во Франции больше, чем Неймар Зачем платить 222 млн, если можно получить тот же результат за 8 млн?

Чего хотеть, если ты игрок «Реала» и выиграл всё

Что на самом деле может беспокоить игроков и тренеров «Реала» — вероятность какого-то громкого провала. Унизительной неудачи, к которой в этой команде не привыкли. И, судя по недавним словам Марсело («Такое чувство, что мы тонем») и Зидана («Не понимаю, что с нами происходит»), они беспокоятся. Но даже с учётом этого беспокойства нехватку мотивации можно объяснить. В Мадриде играют взрослые люди, которые точно умеют считать до 16. Они знают, что такое отрыв в 16 очков в Испании. В Испании «Барселона» в прошлом году полсезона преследовала «Реал» и даже выиграла весной на «Сантьяго Бернабеу» — и всё равно не смогла отыграть жалкие четыре очка отставания, которые были в январе. А сейчас не четыре, а 16. Надо быть реалистами.

Клубу с философией и историей «Реала» вряд ли интересно бороться за второе место, поэтому 16 очков от первого места определённо меняют приоритеты в Примере. Фактически главная задача в чемпионате до мая – отправить «Севилью» в Лигу Европы, чтобы не упустить вечеринку в главном турнире на следующий год. Это можно успеть и весной. Ну и параллельно надо зажечь в Лиге чемпионов. Вот если в ней не получится, тогда, возможно, команда серьёзно отнесётся к домашним разборкам с «Валенсией» и «Атлетико». Вам кажется, что мотивация второстепенна, что «Реалу» нужно думать о качестве игры, а не о мотивации? Извините, но нет.

«Реал» отстаёт от «Барселоны» уже на 8 очков. Что не так? Разбираемся, есть ли в команде Зидана кризис.

Проблема не в качестве игры

В прошлом сезоне в чемпионате Испании «Реал» набрал больше 20 (!) очков благодаря голам, забитым после 80-й минуты. Понимаете, когда команда систематически вытаскивает проигранные матчи перед финальным свистком или дожимает в ничейных, это говорит о мотивации, о стремлении побеждать, а не о качестве игры. «Реал» стал лучшим в Испании и в Европе, но давайте честно – не потому что превзошёл всех соперников в качестве игры. Убрать 20 очков, добытых на зубах, на 97-х, 93-х минутах, подвигами Рамоса и суперударами Асенсио, – и останется 73 очка, как раз чуть повыше «Севильи». Примерно как сейчас.

Налицо потеря бонусных «мотивационных» очков, а не качества игры. Не верите – взгляните на продвинутую статистику. На xG, xGA и xP. Или, говоря по-русски, на ожидаемые забитые, ожидаемые пропущенные голы и ожидаемые очки, которые высчитываются, исходя из количества и качества нанесённых и пропущенных ударов по воротам. Так вот, по этой статистике у «Реала» должна быть разница голов 42-18 и 38 очков. Недобрано шесть очков на дистанции в 17 матчах. Чтобы понять, много это или мало, посмотрим такую же статистику за прошлый сезон. Тогда по числовым показателям у команды ожидалось 91-37 голов и 86 очков. В реальности было 106-41 по голам и 93 очка. На спортивном сленге это называется «оверперформанс». То есть команда превосходила ожидания, основанные на анализе качества её игры. Разница составила семь очков. А сейчас мы видим «андерперформанс» в шесть очков. Это неслабая разница, и она тоже про мотивацию, а не про мифическое качество игры.



С начала сезона по-настоящему провальных, с точки зрения и результата, и игры, матчей у «Реала» четыре: с «Тоттенхэмом» в гостях, с «Жироной» в гостях, а также второй тайм дома с «Бетисом» и второй тайм дома с «Барселоной». Это много, но не настолько, чтобы говорить, что команда разучилась играть в футбол. Есть другая неприятность в виде упущенных на последних минутах побед, но это болезнь временная, Массимо Каррера может подтвердить. Да и много кто ещё может.

Ковачич не виноват в проигранном «класико». Это была цепная реакция Сергей Титов – с тактическим разбором «класико» и ответом хейтерам Матео Ковачича.

Не нужно увольнять Зидана

До сих пор речь шла в основном о мотивации, но разве за неё отвечает не тренер? Может, пора уволить Зидана?



Нормально увольнять тренера после серии неудач, если точно знаешь, какие цели преследуешь. Например, спастись от вылета или обойти конкурента в борьбе за место в еврокубках. Или даже за титул. Если увольнение не преследует конкретных целей, а совершается просто, чтобы ненадолго встряхнуть команду, этакая перемена ради перемены, значит, президент клуба – немного Маурицио Дзампарини (это не комплимент).



А теперь посмотрим на цели «Реала». Заодно и на варианты на замену Зидану. Вообще-то, список кандидатов на одну из самых серьёзных и самых сложных должностей в футболе небольшой. И почти не меняется с годами. Там Йоахим Лёв, Юрген Клопп, Массимилиано Аллегри и вечный запасной Карло Анчелотти. Сразу уберём Лёва, который до лета никуда не уйдёт. Пусть будет любой из оставшихся. Какие у него задачи? Отыграть 16 очков отставания от «Барселоны». А если серьёзно?

Обеспечить место в Лиге чемпионов на следующий год, сократить отставание от «Барсы» до нестыдного, попытаться пошуметь в ЛЧ. Это возможно. Но всё это возможно и с Зиданом. Такой большой андерперфоманс, как сейчас, это всё-таки аномалия, «свои» очки в чемпионате придут. Замена ради замены? Раньше мы ожидали от Флорентино Переса именно такого поведения.

Да, личный опыт должен ему подсказать, что менять тренера, которого поддерживает раздевалка, не нужно. Как бы плохо ни играла команда под его руководством, если поменять его без одобрения раздевалки – станет ещё хуже. И самое главное. Кого бы ни выбрал Перес сейчас, это будет временным решением. Потому что назрели более серьёзные перемены.

Почему нужно дождаться лета

В 2012 году Моуринью наконец привёл отвыкший от больших побед «Реал» к титулу в Примере. Тогда на левом фланге бегал Марсело, в центре компанию Серхио Рамосу иногда уже составлял совсем молодой Рафа Варан, а в атаке Карим Бензема отвлекал внимание защитников от Криштиану Роналду. Именно тогда была создана эта команда и начался победный цикл. Нынешний надоевший стартовый состав чуть ли не наполовину состоит из легенд той эпохи шестилетней давности

Конец победного цикла как старость: очень хочется оттянуть, но в конечном счёте он всё равно наступит. Более того, примеры «Милана» и «Интера», которые до последнего цеплялись за победное поколение и пожалели об этом, предостерегает от повторения ошибки. «Реал» давно не менялся, и это приносило результат, — а сейчас созрел, вернее, как раз дозревает для больших перемен. Зачем начинать капитальный ремонт дороги зимой, а перестройку команды – посреди сезона?

Неудачный сезон сам по себе послужит неплохой мотивацией для команды, которая привыкла выигрывать. Для тех, кто останется. Новичкам, как всегда, будет что доказывать. Кстати, во главе этой амбициозной и молодой команды будет неплохо смотреться молодой тренер, который после успешного старта карьеры получил щелчок по носу и хочет доказать, что это была просто случайность. Вроде Зидана. Но летом об этом будет отдельный разговор. Тогда уже и Лёв будет доступен, например.



В материале использованы данные портала understat.com.