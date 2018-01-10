5 диких историй про магию в футболе

Владелец «Эвертона» Фахрад Мошири рассказал, что Ромелу Лукаку несколько лет назад отказался продлить контракт с клубом из-за… предсказаний вуду. По его словам, форвард узнал о них от матери, совершившей паломничество в Африку. Тема получила продолжение — журналист The Times Мэтт Хьюз в «Твиттере» заявил, что футболист может подать в суд из-за этих высказываний. Вспоминаем ещё 5 диких историй из мира футбола, когда в дело вмешивались «потусторонние силы».



1. Во время матча Кубка Африки с участием молодёжной сборной Замбии в ворота команды залетел труп. К счастью, не человека, а летучей мыши. И, судя по тому, что после перерыва прошло уже более 10 минут, всё это время футболист держал мёртвое животное в гетрах. Увы, победы сенегальцам этот юноша не принёс. Зато стал звездой YouTube.

2. Африка вообще самое мистическое место в плане футбольного колдовства. Вот так, например, «готовят» поле к матчу шаманы, посыпая его магическим порошком. Но дело в том, что к этому вопросу очень серьёзно относятся многие африканцы, а потому такая дерзость не могла остаться незамеченной и перетекла в настоящую заварушку.

3. А вот форвард из Руанды то ли кладёт, то ли, наоборот, забирает магический артефакт у ворот соперника. Такой вид магии на континенте обычно называют «Джу-Джу». Просто посмотрите, как за ним носятся соперники.

4. Впрочем, не только в Африке люди верят в колдовские приёмы. Габор Кирай ещё в начале своей карьеры надел смешные штаны, ставшие его коронной фишкой. Всё дело в том, что тот матч закончился так удачно для голкипера, что он с тех пор был уверен: именно они являются причиной его успешной игры. Посмотрите, какие мячи ему удавалось вытаскивать в этих уморительных трениках.

5. Ну и какая магия без жертвоприношений? В Астане прямо перед матчем Лиги чемпионов между местным «Шахтёром» и шотландским «Селтиком» на стадионе зарезали большого барана. И дело здесь не только в смерти животного, но и в том, что на поле осталось огромное пятно крови. УЕФА позднее осудил поступок казахов, предписав в дальнейшем избегать подобных инцидентов. Однако до сих пор этот ритуал используется перед футбольными матчами, причём происходит это даже в России.

P.S. Ну, мы-то с вами знаем, что такое настоящая магия в футболе?