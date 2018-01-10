«Это лучший из братьев Ерёменко». Кто приехал на просмотр в «Спартак»

Утром 9 января спартаковцы вылетели на первый сбор в ОАЭ. К возобновлению сезона команда будет готовиться не в самом Дубае, где сейчас отдыхают многие известные футболисты, а в пригороде Джебель-Али. Вчера днём в «Твиттере» появилось фото, на котором в лобби спартаковского отеля Массимо Каррера и Роман Ерёменко жмут руки и общаются с неким человеком, стоящим к камере спиной.

Оказалось, что к «Спартаку» в ОАЭ присоединился Сергей Ерёменко, младший из трёх братьев, на данный момент футболист швейцарского «Базеля». Не исключено, что 19-летний игрок станет первым зимним трансфером красно-белых. Несмотря на возраст, опыт у футболиста большой — дебютировать в большом футболе он успел аж четыре года назад.

Первый взрослый матч — в 15 лет

Отец и братья Сергея в разных интервью называли его «самым талантливым футболистом в семье», эти же слова подхватывали финские журналисты. Ерёменко-младший родился в Ростове-на-Дону, но футболом начал заниматься в финском «Яро» под руководством отца. Там же 15-летний футболист дебютировал во взрослом футболе, отыграв 12 минут чемпионата Финляндии против «ВПС». Уже через год Сергей Ерёменко стал регулярно играть и забивать за «Яро», а летом 2016-го уехал на повышение в «молодёжку» «Базеля».

В Швейцарии талант полузащитника увидели не только местные СМИ. Итальянцы включили Ерёменко в сотню самых талантливых молодых футболистов мира Golden Boy-2017 (из россиян туда же вошли нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов и опорник «Краснодара» Даниил Уткин).

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Правда, за основу «Базеля» Ерёменко-младший пока не сыграл ни одного матча. Сергей выступает в третьем по силе дивизионе Швейцарии за «молодёжку» клуба. В этом сезоне он появлялся девять раз в 17 турах, сыграв почти на каждой позиции в центре поля — от опорника до форварда. Свой единственный гол он забил сверстникам из «Сьона».

Уже играл против ЦСКА

Просмотреть Ерёменко скауты «Спартака» без проблем могли в играх против ЦСКА. Младший брат принял участие в обоих матчах против «армейского» дубля в рамках Юношеской лиги УЕФА. В Москве Сергей вышел на замену в перерыве, в Базеле отыграл весь матчах, и оба раза его команда победила.



В отличие от нескольких одноклубников по U21, Ерёменко не полетел на сборы с основой «Базеля». Несмотря на то что контракт молодого футболиста рассчитан ещё на полтора года, его отпустили на просмотр в «Спартак». Причём место «стажировки» выбрано не случайно.



Сейчас дела Сергея ведёт его старший брат Алексей. Но к семье Ерёменко близок другой агент — Марко Трабукки, который, по слухам, помогает Массимо Каррере в трансферах. Он же является агентом среднего брата Ерёменко — Романа, а раньше представлял и Алексея.

Зачем Ерёменко-младший «Спартаку»?

Во-первых, Сергей, имеющий финское и российское гражданство, вписывается в лимит на легионеров. На данный момент он выступает за юношескую сборную Финляндии, а значит пока не считается иностранцем по регламенту РФПЛ. К тому же его брат Роман, который приходил в редакцию «Чемпионата» ещё в 2016 году, намекал нам, что вся семья Ерёменко за то, чтобы Сергей выступал именно за сборную России.

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Во-вторых, Ерёменко-младший укрепит «скамейку» «Спартака». Нет, сразу сместить Глушакова, Фернандо и даже Зобнина у тинейджера вряд ли получится. Но добавить вариативности, в том числе и в атаке, Каррере он поможет. К тому же зимой спартаковцы начинают избавляться от игроков, которые переросли дубль, но не могут закрепиться в основе. Например, сегодня в Хабаровск отправился 24-летний Артём Самсонов. Игорю Леонтьеву и Артёму Тимофееву уже по 23 года, в то время как Ерёменко только-только исполнилось 19.

В-третьих, Ерёменко стоит копейки (всего € 200 тыс., по данным «Трансфермакта»), так что здесь «Спартак» почти ничем не рискует. Тем более Сергей сам в ноябре прошлого года говорил, что был бы не против попробовать свои силы в России, и вообще он сам считает себя русским.