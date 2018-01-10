10 самых дорогих продаж защитников из РФПЛ в Европу

«Рубин» продал Морица Бауэра в «Сток Сити» за очень неплохие по меркам РФПЛ деньги. Этот трансфер вошёл в топ-10 для защитников.

Что случилось в Премьер-Лиге, пока вы отдыхали: трансферы, слухи, заявления Выступление Гинера, трансферы и добрые дела – чем занимались представители клубов РФПЛ в праздники.

10. Рагнар Сигурдссон, 4,7 млн евро

«Краснодар» не горел желанием расставаться с центральным защитником, однако Сигурдссон всегда очень хотел выступать в Англии и после успешного для сборной Исландии Евро-2016 мечта Сигурдссона сбылась. Впрочем, краснодарский клуб в любом случае не остался внакладе. «Быки» покупали исландца у «Копенгагена» за 4,25 млн евро, а продали его в «Фулхэм» почти на полмиллиона дороже. Вот только в Чемпионшипе дела у Рагнара пошли значительно хуже. В какой-то момент он плотно прилип к скамейке запасных «Фулхэма», из-за чего вынужден был вернуться в РФПЛ. Его взял в аренду «Рубин».

9. Баштуш, 5 млн евро

В 2013 году «Ростов» решил приобрести «за копейки» совершенно неизвестного защитника «Петру Атлетику» и кандидата в сборную Анголы. Однако благодаря работе с ростовчанами Курбана Бердыева и, конечно же, прогрессу самого Баштуша летом 2016-го он превратился в трансферную цель больших клубов. «Лацио» выкупил права на ангольца за 5 млн евро. Известно, что футболисты, которые здорово играют у Бердыева, далеко не всегда приживаются в других командах. Баштуш пережил в «Лацио» разные периоды, тем не менее, он часто попадает в основу. В нынешнем сезоне Серии А сыграл 13 матчей (12 – с первых минут) и стал автором уже трёх голов.

8. Бруну Алвеш, 5,5 млн евро

В августе 2010-го «Зенит» выкупил у «Порту» высокого и невероятно атлетичного центрального защитника за внушительную сумму – 22 млн евро. Бруну Алвеш внёс свой вклад в успехи сине-бело-голубых: дважды выигрывал золото РФПЛ, завоевал Суперкубок России. Но очевидно, что от игрока сборной Португалии с учётом его стоимости ждали всё-таки большего. Три года спустя петербургский клуб воспользовался возможностью выручить за Бруну Алвеша хотя бы 5,5 млн евро, продав его «Фенербахче». Сейчас португалец выступает за «Глазго Рейнджерс». Недавно получил травму в дерби с «Селтиком» – соперником «Зенита» в 1/16 финала Лиги Европы.

7. Мориц Бауэр, 5,7 млн евро

Защитник сборной Австрии трогательно попрощался с «Рубином». Перешедший в «Сток Сити» игрок написал в «Инстаграме»: «Это тяжёлый для меня момент — сообщить вам, что я не продолжу свою карьеру в Казани. Я полюбил клуб «Рубин» и особенно город Казань. Я хочу поблагодарить всех людей, кто принимал меня так тепло, как я никогда себя не чувствовал. Я чувствовал себя как дома! Вы всегда будете большой частью моего сердца! Казань! Я тебя люблю!». Болельщикам такие слова всегда приятны, хотя Бауэр выступал в РФПЛ всего 1,5 сезона. По данным Transfermarkt, казанский клуб купил защитника у «Грассхопперса» за 4 млн евро, а отпустил за 5,7 млн евро. В общем, этот трансфер можно назвать удачным.

6. Георгиос Сейтаридис, 6 млн евро

Наверное, уже многие и не вспомнят, что победитель Евро-2004 в составе сборной Греции выступал в нашем чемпионате. Его трансфер из «Порту» в «Динамо» за 10 млн евро состоялся летом 2005-го, когда московский клуб сколотил мощную банду из легионеров. Сейтаридис сыграл в РФПЛ восемь матчей, в которых не отметился результативными действиями. Грек быстро покинул Россию: футбольный бизнес по-португальски работает восхитительно. Через год «Динамо» получило за Сейтаридиса 6 млн евро от мадридского «Атлетико». Завершил карьеру греческий путешественник в 2013-м в «Панатинаикосе».

5. Мартин Шкртел, 10 млн евро

Одна из лучших сделок «Зенита» с точки зрения футбольного бизнеса. 19-летний Шкртел переходил в петербургскую команду ещё совершенно неизвестным защитником «Тренчина». Летом 2004-го он стоил всего 300 тысяч евро. Мартин быстро развивался под руководством Властимила Петржелы и Дика Адвоката, а в 2007-м стал с «Зенитом» чемпионом России. После этого сбылась его мечта играть в АПЛ. Зимой 2008-го сине-бело-голубые продали словака «Ливерпулю» за сумму, равную примерно 10 млн евро. Англичане тоже не пожалели о покупке: Шкртел отдал «Ливерпулю» более восьми лет, признавался игроком года.

4. Неманья Видич, 10,5 млн евро

«Спартак» в 2004 году угадал с приобретением центрального защитника «Црвены Звезды». По данным Transfermarkt, красно-белые заплатили за Видича около 4,5 млн евро и сумели за короткий срок увеличить его трансферную стоимость более чем в два раза. Серб завоевал со «Спартаком» серебряные медали чемпионата России, после чего получил приглашение от «Манчестер Юнайтед». Зимой 2006-го трансфер Неманьи стоил уже 10,5 млн евро. В Англии его ждала долгая и успешная карьера: Видич пять раз выиграл золото АПЛ, стал с «МЮ» обладателем Кубка чемпионов.

3. Бранислав Иванович, 12 млн евро

Похожий карьерный взлёт был и у другого серба – Ивановичу. Зимой 2006-го Бранислав перебрался из ОФК в «Локомотив» за 1 млн евро. Наш чемпионат помог защитнику сделать шаг вперёд и выиграть ценный трофей: с «железнодорожниками» он стал обладателем Кубка России. В январе 2008-го «Локо» с «Челси» договорились о трансфере Ивановича за 12 млн евро. В лондонском клубе Бранислав провёл девять лет, выиграл три чемпионских титула, а также Лигу Европы и Лигу чемпионов. «Челси» отпустил его в «Зенит» свободным агентом.

2. Кристофер Самба, 15 млн евро

Когда в «Анжи» не считали денег Сулеймана Керимова, в махачкалинском клубе могли случаться такие странные сделки. В феврале 2012-го Самба перебрался из «Блэкбёрна» в «Анжи» за 14 млн евро. Вскоре конголезец понял, что ему не очень-то комфортно в России. Год спустя его продали в «КПР» за 15 млн евро. Но «обручи» вместе с Самба вылетели из АПЛ, так что ещё через полгода защитник согласился вернуться в «Анжи». Теперь махачкалинский клуб заплатил за него 11,6 млн евро. Дальнейший карьерный путь Криса мы помним: переход в «Динамо», травма, отъезд в Грецию. Сейчас он играет за «Астон Виллу», которая занимает место в группе лидеров Чемпионшипа.

1. Эсекьель Гарай, 24 млн евро

Финалист ЧМ-2014 в составе сборной Аргентины выступал за «Зенит» на протяжении двух сезонов. Летом 2014-го петербургский клуб выкупил Гарая у «Бенфики». По официальной версии сумма трансфера составила 6 млн евро, хотя в «Реале», который обладал частью прав на игрока, сомневались, что «орлы» отпустили столь классного центрального защитника за достаточно скромную сумму. Гарай стал чемпионом России, поучаствовал в успешной кампании «Зенита» на групповом этапе Лиги чемпионов. Потом вдруг захандрил под давлением драгоценной супруги. Стремился как можно скорее покинуть РФПЛ. Петербургский клуб устроило предложение «Валенсии», заплатившей летом 2016-го за аргентинца 24 млн евро.