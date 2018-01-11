Воспитание по Венгеру: загулял на вечеринке – попал в основу

«Арсенал» и «Челси» выдали лучший матч месяца. И другие события АПЛ В Англии играли в футбол всю последнюю неделю.

Неделю назад «Арсенал» и «Челси» выдали феерический матч на «Эмирейтс» в 22-м туре английской Премьер-Лиги. Болельщики увидели четыре забитых мяча и массу нереализованных моментов. Один только нападающий синих Альваро Мората загубил три выхода один на один. «Канониры» спасли ничью в компенсированное время благодаря голу Эктора Бельерина – 2:2. Такой футбол снимает новогоднее похмелье быстрее любого лекарства!



Так что и от противостояния команд Антонио Конте и Арсена Венгера на «Стэмфорд Бридж» в полуфинале Кубка английской лиги ждали многого. Тем более оба тренера показали, что действительно хотят завоевать этот трофей. Итальянец сделал всего два изменения по сравнению со встречей в АПЛ: Антонио Рюдигер поменял в обороне Гари Кэхила, а Даниэл Дринкуотер в центре поля – Тьемуэ Бакайоко. У «канониров» Давид Оспина появился в воротах вместо Петра Чеха. Ещё две перестановки касались группы атаки. Месут Озил пополнил и без того внушительный список травмированных «канониров», а отсутствие в основе Алексиса Санчеса легко связать со слухами о его скором уходе из «Арсенала». Венгер дал шанс Дэнни Уэлбеку иАлексу Айуоби. Ставка француза на проштрафившегося нигерийца шокировала, но об этой истории речь пойдёт ниже.

Тем не менее кубковая игра получилась скучной. Возможно, соперники держали в уме тот факт, что теперь сражение состоит из двух матчей. Итоговые нули отражают уровень зрелищности дерби. «Арсенал» неплохо начал и какое-то время выглядел поинтереснее соперника за счёт лучшего контроля мяча, но мало-помалу «Челси» раскочегарился. После перерыва хозяева имели уже ощутимое преимущество, поскольку действовали агрессивнее на чужой половине поля и успешно прессинговали. В основном голевые моменты у ворот Оспины возникали в результате стандартов, однако либо колумбиец выручал гостей, либо синие били мимо цели. «Канониры» в атаке были неопасны, даже несмотря на выход Санчеса на последние полчаса.

Что скажет Венгер о видеосудьях?

Венгер смотрел футбол с трибун «Стэмфорд Бридж» в компании со своим помощником – бывшим голкипером «канониров» и сборной Германии Йенсом Леманном. Главный тренер «Арсенала» отбывает трёхматчевую дисквалификацию, полученную по итогам матча 21-го тура с «Вест Бромвич Альбион». FA наказала француза за неподобающее поведение и резкое общение с судьями в раздевалке. Но ничто не останавливает Арсена. Венгер открыто критиковал работу судей и после ничьей с «Челси» в 22-м туре и после поражения 6 января в 1/32 финала Кубка Англии от «Ноттингем Форест» (2:4). «Что касается эпизода со вторым назначенным пенальти в наши ворота, то я его не видел. И я уже сказал рефери всё, что хотел сказать. Больше об этом говорить мне не нужно», – отметил 68-летний коуч. Венгер искренне удивлялся, почему «в лучшей лиге мира так долго ждут введения видеоповторов».

На радость француза, в матчах Кубка английской лиги как раз решили протестировать систему VAR. Судья Мартин Аткинсон обращался к видеоассистентам в спорных эпизодах. Венгеру спорным, несомненно, показался момент незадолго до перерыва, когда Эйнсли Мэйтленд-Найлс упал в штрафной «Челси» в борьбе за мяч с Виктором Мозесом. Судьи определили, что фола не было, хотя даже повтор не дал однозначного ответа на вопрос. Возможно, теперь Арсен раскритикует и работу судей у экранов. Впрочем, в концовке матча они приняли решение уже в пользу «канониров», когда на пенальти претендовал Сеск Фабрегас, так что здесь у «Челси» с «Арсеналом» тоже ничья.

Отблагодарит ли Айуоби тренера?

Айуоби не должен был участвовать в игре с «Челси». По крайней мере, в Англии едва ли кто-то поставил бы на это даже фунт. 21-летний нападающий сборной Нигерии угодил в скандальную историю, которая рисковала обернуться для него печальными последствиями. Британские СМИ раздобыли видео, как Алекс накануне матча с «Ноттингем Форест» отправился на вечеринку и переусердствовал с развлечениями. Айуоби отрывался вместе с друзьями почти до четырёх утра, не брезгуя и наркотиками. По словам соседей, которые приходили жаловаться на шум, в квартире стоял сильный запах марихуаны и находились канистры из-под веселящего газа.

С «Ноттингем Форест» Алекс сыграл посредственно. Венгер пообещал наказать Айуоби. «Если это правда, он будет оштрафован. Такое поведение неприемлемо. Мы поговорим с ним. Мне нужно знать: если он был на вечеринке по случаю дня рождения, то как долго? Это важно. А после мы решим, как поступить. Если ваш сосед принимает наркотики, что вы можете сделать? Вы несёте ответственность за своё поведение. Чтобы быть готовым на сто процентов, нужно работать, хотя и это не гарантия того, что вы будете в лучшем состоянии. Но это то, что требуется от профессионала», – заявил главный тренер на пресс-конференции.



«Арсенал» оштрафовал нигерийца, а Венгер, видимо, подумал, что Айуоби, желая исправиться, будет прыгать на «Стэмфорд Бридж» выше головы. Но чудес не случилось, потому как Алекс всё-таки не Месси, чтобы решать исход таких матчей в одиночку. Он действовал на позиции правого инсайда, зачастую смещаясь в середину и уходя вглубь поля для приёма мяча. Хотя несколько эпизодов с участием молодого нарушителя режима запомнились. Например, в середине первого тайма он подхватил мяч и совершил впечатляющий рывок по центру, обыграв по пути трёх оппонентов. Айуоби удалось остановить только с фолом в 25 метрах от ворот, вот только Гранит Джака бездарно исполнил перспективный штрафной.



Через две недели Айуоби, скорее всего, получит новый шанс вытащить «Арсенал» в финал Кубка английской лиги и отблагодарить тренера. Тогда о его шалостях на время забудут. Хотя «канонирам» не очень-то везёт в финалах турнира: из семи они выиграли лишь два. Но постоянно критикуемому Венгеру сейчас очень нужна какая-то значимая победа. Этот трофей он ещё не выигрывал.