Как я сошёл с ума и решил открыть локальный футбольный клуб

Некоторые из тех, кто читает мои заметки, знают, что моя болезнь прогрессирует. Я люблю низшие лиги, убеждён, что нет в мире ничего честнее локального футбола, и уверен, что когда-нибудь культура поддержки своих вернётся (она всё же существовала в нас до распада СССР, после чего понятие «свои» стёрлось и на уровне серьёзнее футбольного). Примерно полгода назад я завёл себе в удовольствие паблик "Никому не нужный футбол", и оказалось, что людей со схожим диагнозом не так и мало, как я думал. Так я впервые задумался о том, что попытаться создать местный футбольный клуб.

Сейчас расскажу, когда я окончательно понял, что эта идея точно живая. Вы только не смейтесь. Я живу в историческом центре провинциального 450-тысячного города Курска, и мой дом, хотя он и построен до войны, — один из самых молодых на улице. Капитальный ремонт, проведённый пару лет назад, обрёк дом на ядовито-розовую расцветку, которая идеально подходит для фона к фотографиям. Неизбежен был день, когда меня кто-то попросит сфотографироваться на фоне дома, и когда эта карточка попала в «Инстаграм», я увидел комментарий: «Ого, блин, а где это сделано?».

Какое это имеет отношение к футболу, сидите и думаете вы. К футболу, как к игре топ-футболистов, — почти никакого. К местному футболу – прямое.

Дело в том, что мы почти ничего не знаем о местах, где живём. В силу разбросанности городов по огромной территории мы мало путешествуем внутри страны, а из-за сложностей с получением виз – за рубеж. Согласно исследованию Timetric, Россия не входит даже в первые 30 стран по количеству путешествий в год на душу населения – внутренних и зарубежных. Мы настолько привыкли к своим городам, что потеряли умение и стремление оглядываться по сторонам. Я напоминаю, что ядовито-розовый дом находится в самом центре города, но его не замечают. Местный футбол может сделать главным как раз слово «местный».

Сделать это можно только благодаря цезарианской активности – вида активности, при котором человек решает две задачи сразу. Мы застали триумф такого гибридного способа жить, вот простейший пример: в любом транспорте минимум половина пассажиров общаются с кем-то посредством мобильных устройств. Это не плохо и не хорошо, это просто так есть – человек сегодня слишком занят, чтобы решать задачи по одной. Применительно к футболу это звучит так: сами по себе 90 минут игры чемпионата области каждую субботу не слишком возбуждают желание пойти на неё, но если обеспечить гибрид футбола и приятного досуга+чата с друзьями, а параллельно от игры к игре объединять жителей своеобразным городским квестом, то это может привлечь внимание. Открывая футбольный клуб локального уровня, мы делаем ставку на то, что а) люди получат способ приятно проводить время; б) клуб станет посредником в связи людей и места, где они живут. Это ответ на вопрос, почему мы это делаем.

А теперь к делу.

Клуб называется «Горький». Почему?

Есть несколько объяснений. Во-первых, изначально мы ориентируемся на один район города, который планируем сделать базовым – улица Горького проходит через весь этот район Курска. Во-вторых, легко найти в названии немножко ехидный символизм: из школьной программы вы знаете как минимум пьесу «На дне» Максима Горького (состояние, в котором находится наш футбол, кажется, близок к такому определению), а сам писатель без устали верил в ницшеанскую концепцию новых людей – то есть людей, которые смогут превозмочь своё текущее положение (мы пока не лишены этой веры) и стать чем-то бОльшим. В-третьих, в России есть проблема с названиями – новые клубы у нас называются в честь городов или романтично-милыми словами из советского прошлого, а если открывать новый клуб, то надо делать это с учётом современных требований. Название должно быть не только цепляющим, но и способным участвовать в рекламных интеграциях. Мы, конечно, не лишены идеализма, но я сейчас посмотрел на календарь, а там, говорят, 2018 год – отказываться от этого нельзя.

С районом понятно. Что ещё с философией клуба?

Если коротко, то она заключается в следующем: а) мы пропагандируем ценности игры на уровне домашнего региона/домашнего межрегиона (Черноземья в нашем случае), но не отказываемся от мечты выйти в профи; б) мы показываем, что для организации дел на хорошем уровне необязательно играть в формально профессиональной лиге; в) мы показываем, что футбол хоть и большой, но только повод держаться вместе. Целый презентационный текст, посвящённый философии «Горького», — здесь.

А построить клуб без огромных денег в кармане – это вообще реально?

В этом и есть один из основных челленджей. Мы в «Горьком» постараемся доказать, что реально. Конечно, мы ищем спонсоров, и важно понимать: у нас действительно всё в порядке с идеями. Спонсорство мы рассматриваем не как возможность влить в клуб зелёную кровь, а как взаимовыгодную историю: мы получаем финансовую поддержку, а партнёр — весь наш креатив. Подробный гид для потенциальных спонсоров находится здесь.

При этом помимо спонсорства мы закладываем в проект доходной части бюджета и другие статьи. В первую очередь средства от поведения дней матчей (зрелище не должно быть бесплатным, если это не благотворительность) и связанные с ними концессии. Но есть ещё одна важная штука, которую в спортивной России почему-то пока стыдливо игнорируют.

Речь о донатах. Так сейчас сложилось, что люди, у которых нет больших доходов, готовы тратить на что-то, что им персонально нравится («Возможно, поэтому у них и нет больших доходов», — отчасти справедливо сказал мне вчера друг). В этом нет обмана, потому что те, кто открывает донаты, и сами легко жертвуют на другие проекты. Процесс взаимообмена традиционно карманными деньгами, запущенный Uber, Airbnb и подобными сервисами, по мнению некоторых экономистов, делает современный мир эпохой хиппи 2.0 — тогда тоже идея гипертрофированно состояла в том, что никакого собственничества не существует. Я сам с удовольствием участвую в краудфандинг-проектах, а потому не удивляюсь, когда за пару дней «Горький» собирает донатами более 5000 рублей. Мы благодарны людям, которые уже поучаствовали в нашей истории, и уверены, что их будет больше, потому что это нормально. Более того: в современных условиях российского футбола это необходимо для клуба-стартапа.

Ты постоянно говоришь «мы». А кто это — «мы»?

О, это отличная тема. Я, конечно, псих-идеалист, но чтобы сделать всё в одиночку, нужно быть психом-идеалистом с шестью руками. У меня, как и у всех, всего две, поэтому важно, что есть люди, готовые мне помочь. В первую очередь речь о наших соучредителях – Андрее Локтионове и Александре Литове. У обоих есть футбольное прошлое, оба успели по разным причинам по несколько раз разочароваться в российском футболе, но сохранили любовь к игре. Они уже не меньшая часть нашей истории, чем я. Да, нас не много, но мне нравится взгляд политолога Екатерины Шульман, которая считает, что власть всегда принадлежит небольшим, но хорошо организованным сообществам: «Власть – это не игла в яйце, её можно найти во всех социальных отношениях: в семье, в экономическом обмене, в производстве, в творчестве. Хотите власти – имейте организацию». Хочу распечатать эти слова в рамочку, когда сможем позволить себе офис.

Помимо соучредителей со мной выдвинулся на борьбу с пустотой целый отряд миньонов – талантливый дизайнер Лёша Белоус, который прямо сейчас работает над нашей эмблемой, дотошный администратор Костя Ушаков, креативные помощники по соцсетям Миша Пучков и Ира Матвиец, молодой юрист Нина Бабурина. И знаете, что самое крутое? То, что все они из разных городов – Курск, Москва, Тула, Ростов-на-Дону. Идея сделать районный клуб, который стал бы целым комьюнити вокруг игры, близка всем, просто важно постоянно говорить о ней вслух. Именно поэтому «мы» — это и каждый из вас.

Так, а почему за вами нужно следить?

Потому что мы в прямом эфире будем вручную настраивать то, о чём обычно не говорят – внутреннюю кухню клуба, со всеми её сложностями. Мы абсолютно открыты, готовы говорить о любых деньгах, о любых доходах, о любых победах и любых поражениях, и я благодарен руководству «Чемпионата» за то, что даёт мне возможность рассказывать вам обо всём, что происходит в «Горьком». Наша главная задача – не сделать «Горький» вашим любимым клубом, пусть им и дальше будет «Барселона», «Челси» или «Спартак». Наша задача – сделать «Горький» ВАШИМ клубом.

С этой мыслью и отправляемся в путь.

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