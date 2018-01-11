«Зенит» меняет Новосельцева на скамейке. Это ещё зачем?

Три вопроса о возможном новичке «Зенита» в запас. Или не в запас?

Максима Беляева тоже берут греть скамейку?

Вообще, не факт. Беляев попадает на карандаш топ-клубу второй раз за полгода: летом защитника просматривал «Спартак». Перед матчем с тульским «Арсеналом» тренер вратарей Джанлука Риомми выделил Беляева и рассказал о нём Массимо Каррере, и главный попросил скаутов посмотреть за Максимом пристальнее. Беляева забраковали с вердиктом «не хватает класса для «Спартака», но в систему игры с похожей расстановкой акцентов, в тульском «Арсенале», Беляев вписан очень качественно. Там с классом проблем нет.

В Туле Миодраг Божович сделал Беляева главным двигателем давления: защитник часто вылетал из линии обороны, чтобы накрыть опасных игроков атаки ещё в момент приёма мяча, и после отбора тащил мяч вперёд, в контратаку. Особенно эффективно Беляев отработал в давлении с «Краснодаром», съедая ноги Классона и Смолова каждый раз, когда они получали мяч.

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Такой агрессивный и слегка авантюрный стиль игры часто сопряжён с ошибками, и брак Беляева скаутами «Спартака» можно объяснить лишь этим – ошибок многовато для защитника топ-уровня. Беляев иногда неаккуратен и даже беспечен: агрессивно вылетая из глубины, бородач легко запускает длинные передачи себе за спину, или же после отбора даёт сопернику вернуть мяч и не успевает назад. Та же история с игрой Беляева в воздухе – Максим эффективен в чужой штрафной, но у своих ворот теряет концентрацию и спокойно отдаёт верх.

Стиль «Зенита» близок Беляеву – хотя бы один центральный защитник в паре у Манчини, обычно Эмануэль Маммана, выполняет схожие функции, так что проблем с тактической адаптацией быть не должно. Недостаток класса и нередкая откровенная беспечность перекрываются одной бордовой книжечкой – ещё скажите, что для игрока в ротацию это не преимущество.

История с Новосельцевым повторится?

Ну, у Максима Беляева хотя бы есть мотивация.

Если серьёзно, то Новосельцев изначально был ошибкой скаутского отдела «Зенита». В оценке защитника перед трансфером нельзя пренебрегать предыдущим опытом игрока – важно учитывать схему, в которой он раскрылся, его роль, тренерское задание. Новосельцев не вписывался ни в футбол Луческу, ни в футбол Манчини изначально: если ещё не забыли, он крайний защитник, перешедший в центр только при Курбане Бердыеве. И полезный в центре обороны только при схеме с тремя центральными защитниками. Как минимум один страхующий, Сесар Навас, мог подчистить за Новосельцевым.

В четвёрке защитников Новосельцев был левым дефом, как в московском «Торпедо», и вообще изначально переходил туда как левый полузащитник. Шансов пробиться в основу «Зенита» у Ивана не было в принципе – на его родную позицию не пробивается из-под Кришито даже Жирков, а в центре он совсем неэффективен. Быстро карьера в «Зените» превратилась для Новосельцева в возможность выбить из клуба максимальные деньги до окончания контракта – и если бы не менеджерская ошибка при комплектовании команды, мы бы не увидели превращения защитника в защитника скамейки.

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Шансов попасть в молоко с Беляевым намного меньше, чем с Новосельцевым. Роберто Манчини встроит потенциального новичка в знакомую ему систему – с той же расстановкой в защите, с теми же приоритетами и похожими задачами для защитника. Ну и потом, свой этап карьеры с длительной полировкой скамейки Беляев уже прошёл в «Локомотиве». Сейчас амбиции и шанс попасть на чемпионат мира должны сыграть своё дело.

Кто выиграет от потенциального обмена?

Ха, никто. «Зенит», конечно, получит ещё одного игрока в линию защиты, да ещё и с российским паспортом – но огромный вопрос, как часто Беляев будет выходить на поле, учитывая сформированность обороны «Зенита» и конкуренцию с Мамманой и Ивановичем, игроками значительно выше уровнем. Возможно, вклад Беляева в достижения весеннего «Зенита» будет близок к нулевому.

Тульскому «Арсеналу» Новосельцев откровенно не нужен по той же причине, которая сделала его шансы играть за «Зенит» близкими к нулю. Божовичу с его системой игры нужен защитник типажа Беляева, Новосельцев же – игрок конкретной расстановки и конкретного тренера. Ни того, ни того в «Арсенале» нет. Ну и не забывайте, откуда Новосельцеву придётся уехать: в Санкт-Петербурге игрока явно всё устраивает – и город, и лёгкие деньги.

Но вы же знаете – если Роберто Манчини хочет трансфер, он его обязательно провернёт. И даже отскребёт Новосельцева от скамейки запасных.