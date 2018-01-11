Как «Ливерпулю» заменить Коутиньо

Зимой 2018 года «Ливерпуль» представляет собой идеальную иллюстрацию теории относительности. А именно доказывает, что 120 млн евро – не так много, как кажется. Напомню, это всего полтора Вирджила ван Дейка. Тем более что целый ван Дейк уже куплен – и вот от суммы осталась уже половина ван Дейка. А ещё ведь необходимо найти замену Коутиньо.

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Ведь необходимо?

По первому взгляду на статистику это кажется очевидным. Филиппе – лучший ассистент «Ливерпуля» в сезоне (восемь ассистов в АПЛ и ЛЧ). Третий по количеству голов (12 голов в обоих турнирах). Правда, если посмотреть на продвинутую статистику, картина немного меняется: 3,64 гола xGи 5,05 ассистовxA как бы намекают на суперэффективность, которую трудно сохранить в течение нескольких сезонов. Но даже по этим данным Коутиньо входит в число лидеров команды по вкладу в атакующие действия.

Правда, у Филиппе есть одна особенность, которая отличает его от Садио Мане и Роберто Фирмино, например, и роднит с Мохамедом Салахом: он не игрок, который встраивается в схему. Хотя он поиграл на паре позиций в полузащите, результативнее всего Коутиньо на позиции инвертированного вингера на левом фланге атаки. Причём по ходу матча он смещается очень далеко от стартовой позиции. В глубину для розыгрыша мяча, а без мяча располагается почти так же высоко, как Салах – иногда даже выше центрфорварда. Как в матче с «Борнмутом». Ниже карта средних позиций.

Коутиньо, разумеется, не привязан к флангу. На тепловых картах видно, что он проводит в центре столько же времени.

Под его перемещения подстраивался Фирмино, который часто спускался в глубину и иногда менялся с Коутиньо местами. С Мане Филиппе было не так удобно взаимодействовать. Забавно, что за полсезона есть всего два матча, в которых Мане и Коутиньо оба отметились результативными действиями: это два матча со «Спартаком». В остальных играх, где принимали участие оба, результативные действия совершал только один из них.

Итого, замена нужна футболисту, который: 1) не был привязан к одной позиции по ходу матча, стягивался к мячу; 2) под которого тренер подстраивал перемещения других футболистов; 3) который делал больше одного результативного действия в среднем за матч. Солидный список. А заменить футболиста, который с левого фланга в поисках мяча уходить бродить по всему полю – вообще не лучшая идея. Если только «Ливерпуль» не нацелился на Неймара. И есть мнение, что решать эту задачу в «Ливерпуле» будут нелинейно. В смысле, искать футболиста с другими характеристиками и менять игру команды в целом.

Варианты на замену

Информация о медосмотре Рияда Мареза появилась практически одновременно с трансфером Коутиньо в «Барселону». В beIN SPORTS вообще уверенно сообщали, что он пройдёт медосмотр 8 января. И указали цену трансфера — 55 млн евро. В SkySports интерес «Ливерпуля» к Марезу опровергли. Другой вариант – Тома Лемар, которого почти купили летом. Правда, SkySports снова исключает этот переход, но зато не исключает тренер «Монако» Леонарду Жардим.

Оба варианта – попытка заменить Коутиньо не напрямую, а отчасти перестроив игру. Рияд Марез – левша, который играет на правом фланге. Фактически дублирующий Мохамеда Салаха по позиции. Просто поставить его на противоположный фланг – значит ограничить пространство для атаки и упростить жизнь защитникам. Дальше, в отличие от Коутиньо, Марез сильнее привязан к флангу. Это значит, что больше свободы наконец получит Фирмино и – если без травм – Лаллана. Они оба обладают умением создавать пространство для партнёров – но это не значит, что они не умеют сами им пользоваться.

Тома Лемар – ещё один игрок более узкого профиля, чем Коутиньо. В «Монако» он стал специалистом по скоростному разгону контратак на левом фланге. В «Ливерпуле» его потенциальная связка с Салахом выглядит угрожающе быстрой. Но речь опять не о прямой замене игрока, которому разрешено в поисках мяча бродить по всему полю.

Если посмотреть на группу атаки «Ливерпуля» в том виде, в котором она существует сейчас: Мане, Лаллана, Фирмино, Салах – нет ощущения, что кого-то сильно не хватает. В начале сезона Филиппе пропустил месяц – в его отсутствие команда набрала 10 очков в стартовых четырёх турах. Всего без Коутиньо «Ливерпуль» сыграл в АПЛ восемь матчей. В них семь побед, одна ничья. Бразилец делал атаку более непредсказуемой, но явно не давал результат в одиночку.

Скорее, Клоппу нужен ещё футболист для количества, чтобы группа атаки была полной и готовой к ротации перед решающим отрезком сезона. Учитывая, наличие Мане, это даже не обязательно вингер. Игрок в центр проще впишется в позиционную структуру, учитывая не номинальную, а реальную позицию Коутиньо на поле. Если вы в этот момент вспомнили про Набиля Фекира – правильно сделали. Идеальный вариант – футболист с навыками игры в центре и на фланге. Вроде Юлиана Дракслера. Кстати, «ПСЖ» нужно кого-то продать зимой, чтобы не иметь проблем с ФФП.

В любом случае у «Ливерпуля» есть время, чтобы выбрать замену спокойно. Сезон показал, что отсутствие Коутиньо – не повод для команды начать срочно терять очки.