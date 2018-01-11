«Рядом был Зидан, но мы не подошли». Как «Локо» вышел из отпуска

Декабрь «Локомотив» закончил на первом месте с преимуществом в 8 очков над ближайшими преследователями и выходом в плей-офф Лиги Европы. Сегодня футболисты собрались в Москве после месячного отпуска. Часть из них прошла медицинские тесты в Лужниках, но большинство отправилось обходить докторов в Лечебно-реабилитационный центр на Иваньковском шоссе.

Это место хорошо знакомо «железнодорожникам»: здесь они проходили медобследование год назад. Баринов – на опыте – приехал позже остальных, когда партнёры уже освободили большинство кабинетов. Опорник по-хозяйски заходил то к одному врачу, то к другому. Хозяин – Барин! Рыбусь в этой клинике оказался впервые, но, судя по выражению лица, тоже чувствовал себя неплохо.

Многие уже научились отличать Миранчуков – только не врачи.

– Я хотела бы понять, кого я смотрела, – сказала одна из докторов.

– То был Антон, а я – Алексей.

– Главное не перепутать. А у вас жалобы есть?

– Никаких.

Один кабинет пользовался особым спросом. Только Антон Миранчук занял беговую дорожку на 16 минут. В какой-то момент у двери образовалась пробка.



– Что за дела? Молодые проходят, а старички – ждут! – шутил Ротенберг.

– За сколько Антон отбегал? 16 минут? Машина! – похвалил Кверквелия.

Кстати, отбегать он мог и меньше. Доктор предлагала остановиться, но Антон заверил, что пробежит ещё. Тем более что брат включил ему песню «Go» в исполнении Quavo ft. Travis Scott.

– Бегалось легко. Мог и дольше 16 минут. Видимо, отдых помог. Мне уже после Нового года хотелось скорее вернуться к привычному режиму.



– Где провели отпуск?

– Первый раз побывал в Дубае. Ездил с братом, Джикией и другими ребятами. Кого не знали – познакомились. Играли в волейбол. Рядом с нами был Зидан, но мы не подходили. Всё-таки у людей тоже отпуск.

– Подкалывали Джикию?

– Конечно шутили. Хотя и он в наш адрес пытался что-то сказать.



– Илья Кутепов на днях заявил, что «Спартак» догонит «Локомотив».

– Да, читал. Ну что ж, я ему просто привет передам и пожелаю хороших сборов (улыбается).

На стенах клиники много фотографий футболистов, которые здесь обследовались: Макгиди, Веллитон, Паршивлюк, Билялетдинов.



– «Под присмотром Макгиди и Веллитона» – хороший заголовок? – советовались коллеги. Или лучше «Мы в трусиках. Не снимайте»?



Это слова одного из игроков «Локо», который попросил фотографов делать с ним поменьше кадров.

– А у вас капитанская повязка спала.

– Не-не. Капитанская всегда на левой руке, а тут – правая, – ответил Рыбусь.



Последним, с кем удалось пообщаться на медобследовании, был Ари, которому скоро должны сделать российский паспорт.

– Вы говорили, что он будет готов в январе.

– На самом деле не всё так быстро. Я ожидаю его в ближайшие 2-3 месяца.



– В отпуске вы встретились с Халком. Как это произошло?

– Он делал дома фейжоаду (португальское блюдо. – Прим. «Чемпионата»). Позвал друзей. В том числе меня. Это было в его родном штате Параиба. Хорошо посидели. Мы давно общаемся. Поддерживали контакт, и когда он уехал в Китай. Регулярно переписываемся.



– Сколько лишнего веса набрали после фейжоады и прочей еды в отпуске?

– Слава богу, у меня никогда не было таких проблем. Если и появлялось один-полтора килограмма лишних, то быстро их терял. Сейчас вернулся без лишнего веса.