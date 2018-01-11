Ультрас «Ниццы» не разрешают женщинам ехать на матч в Москву. Почему?

Это мы должны бояться фанатов из Франции. А не они нас.

Решение ультрас «Ниццы» не брать женщин в Москву вызвало резонанс во Франции

Вы, наверное, уже читали эту новость. В Россию приедут 147 фанатов «Ниццы». Все – мужчины. Женщинам билеты не продавали, чтобы те не смогли поехать в Москву на матч Лиги Европы. Говорят, в целях безопасности.

Новость вызывает двойственные чувства. С одной стороны, это как бы и не новость. Когда попадается сообщение, связанное с околофутболом в России, обычно оно состоит из типичного набора ужасов про водку, балалайку и медведя. Я имею в виду, буквально, про медведя. Пару недель назад английских фанатов предупредили о возможных «нападениях голодных медведей» в России. Ну да, мы же все помним этот кошмарный случай, когда прима-балерину Большого театра съел медведь. Прямо на сцене. И запил водкой, после чего спел песню Лепса. Про водку.

Английских фанатов предупредили о возможных нападениях медведей в России

Но всё-таки обычно эти страшилки исходят, так сказать, от официальных лиц. От представителей комитетов, сотрудников посольств и так далее. То есть людей, у которых могут быть самые далёкие от спорта мотивы нести всё то, что они несут. Это политика. Но сейчас источником новости стали простые болельщики. Более того – ультрас «Ниццы», самые боевые (может, не самые, но в пятёрке точно) хулиганы во Франции. Заподозрить их в том, что они продались политикам и поэтому подхватили оторванный от реальности политический дискурс, было бы слишком жестоко. Вряд ли эти парни такие конформисты. Тогда зачем им это понадобилось?

У меня есть два объяснения. Первое – банальное. Так действует пропаганда. Простые люди не обязаны интересоваться тем, что происходит в какой-то далёкой стране. Они верят тому, что читают в новостях, вот и боятся. Но это простое предположение разбивается о доводы самих ультрас. Руководитель группировки Populaire Sud Гийом Баккьери мотивирует отказ брать с собой женщин… убийством фаната «Тулузы» в «Белграде» в 2009 году, сообщает французский сайт 20minutes.fr. Да, вот такая логика. На том же уровне, что и география. Поэтому я перейду ко второму возможному объяснению.

Конспирологическому и зловещему, как русские pirozhki. Итак, почему ультрас «Ниццы» не берут с собой женщин? Всё просто. Если бы речь шла о туристической поездке, они бы их взяли. Но они едут не любоваться достопримечательностями Москвы и не мирно поддерживать свою команду на трибунах стадиона. Что, если они едут драться?

Populaire Sud – это та же самая Brigade Sud, которая была запрещена во Франции в 2010 году после нескольких резонансных случаев насилия и признана преступной группировкой. Фанаты поменяли название, но не более того.

У всех соперников наших клубов в ЛЕ безумные фанаты. И вот доказательства Убийства, терроризм и гей-парад.

Если вам доведётся встретиться с этими людьми, которые опасаются приезжать в Россию с женщинами, вы легко их узнаете. Они выглядят примерно так.

Фото: facebook.com/populairesudofficielle

Вот эти люди (запрещают нам ковыряться в носу) не берут с собой в путешествие в Москву женщин. Да, они говорят, что по соображениям безопасности. Убедительно, конечно. Мысль, что эти 147 мужчин – организованный отряд, при взгдяде на них даже в голову не придёт.

Так может быть, не нужно немедленно бросаться увещевать ультрас, убеждать их, что нечего бояться? Зачем демонстрировать своё радушие всем подряд?

Фанатов «Ниццы» заверили, что им ничего не угрожает в России

Особенно тем, кто пугает ужасами из России с помощью преступлений, которые совершили фанаты «Партизана» в другой стране много лет назад. Географическая и смысловая достоверность примерно такая же, как если бы мы перепутали фанатов «Ниццы» с берберскими пиратами. Страшные были люди, наводили ужас на всю Европу в XVI веке, пока их слегка не приструнили в битве при Лепанто. Кстати, берберские пираты случайно не за «Ниццу» болели? Это не они к нам собираются? Эй, вы нам всех медведей распугаете. Возможно, лучше обеспечить дополнительные меры безопасности на этом матче. И вот это уже серьёзное предложение.

Закончить хочется словами молодой болельщицы из Ниццы. Клара, 17 лет, боится ехать в Россию: «Там творится безумие, поездка в Россию пугает меня. Не надо рисковать». Правильно. Не надо ехать. Здесь леший бродит. А больше и нет никого. Кстати, эту статью тоже написал медведь. Пойду выпью и съем балерину.