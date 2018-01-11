Ультрас «Ниццы» не разрешают женщинам ехать на матч в Москву. Почему?

Вы, наверное, уже читали эту новость. В Россию приедут 147 фанатов «Ниццы». Все – мужчины. Женщинам билеты не продавали, чтобы те не смогли поехать в Москву на матч Лиги Европы. Говорят, в целях безопасности.
Новость вызывает двойственные чувства. С одной стороны, это как бы и не новость. Когда попадается сообщение, связанное с околофутболом в России, обычно оно состоит из типичного набора ужасов про водку, балалайку и медведя. Я имею в виду, буквально, про медведя. Пару недель назад английских фанатов предупредили о возможных «нападениях голодных медведей» в России. Ну да, мы же все помним этот кошмарный случай, когда прима-балерину Большого театра съел медведь. Прямо на сцене. И запил водкой, после чего спел песню Лепса. Про водку.
Но всё-таки обычно эти страшилки исходят, так сказать, от официальных лиц. От представителей комитетов, сотрудников посольств и так далее. То есть людей, у которых могут быть самые далёкие от спорта мотивы нести всё то, что они несут. Это политика. Но сейчас источником новости стали простые болельщики. Более того – ультрас «Ниццы», самые боевые (может, не самые, но в пятёрке точно) хулиганы во Франции. Заподозрить их в том, что они продались политикам и поэтому подхватили оторванный от реальности политический дискурс, было бы слишком жестоко. Вряд ли эти парни такие конформисты. Тогда зачем им это понадобилось?
У меня есть два объяснения. Первое – банальное. Так действует пропаганда. Простые люди не обязаны интересоваться тем, что происходит в какой-то далёкой стране. Они верят тому, что читают в новостях, вот и боятся. Но это простое предположение разбивается о доводы самих ультрас. Руководитель группировки Populaire Sud Гийом Баккьери мотивирует отказ брать с собой женщин… убийством фаната «Тулузы» в «Белграде» в 2009 году, сообщает французский сайт 20minutes.fr. Да, вот такая логика. На том же уровне, что и география. Поэтому я перейду ко второму возможному объяснению.
Конспирологическому и зловещему, как русские pirozhki. Итак, почему ультрас «Ниццы» не берут с собой женщин? Всё просто. Если бы речь шла о туристической поездке, они бы их взяли. Но они едут не любоваться достопримечательностями Москвы и не мирно поддерживать свою команду на трибунах стадиона. Что, если они едут драться?
Populaire Sud – это та же самая Brigade Sud, которая была запрещена во Франции в 2010 году после нескольких резонансных случаев насилия и признана преступной группировкой. Фанаты поменяли название, но не более того.
Если вам доведётся встретиться с этими людьми, которые опасаются приезжать в Россию с женщинами, вы легко их узнаете. Они выглядят примерно так.
Вот эти люди (запрещают нам ковыряться в носу) не берут с собой в путешествие в Москву женщин. Да, они говорят, что по соображениям безопасности. Убедительно, конечно. Мысль, что эти 147 мужчин – организованный отряд, при взгдяде на них даже в голову не придёт.
Так может быть, не нужно немедленно бросаться увещевать ультрас, убеждать их, что нечего бояться? Зачем демонстрировать своё радушие всем подряд?
Особенно тем, кто пугает ужасами из России с помощью преступлений, которые совершили фанаты «Партизана» в другой стране много лет назад. Географическая и смысловая достоверность примерно такая же, как если бы мы перепутали фанатов «Ниццы» с берберскими пиратами. Страшные были люди, наводили ужас на всю Европу в XVI веке, пока их слегка не приструнили в битве при Лепанто. Кстати, берберские пираты случайно не за «Ниццу» болели? Это не они к нам собираются? Эй, вы нам всех медведей распугаете. Возможно, лучше обеспечить дополнительные меры безопасности на этом матче. И вот это уже серьёзное предложение.
Закончить хочется словами молодой болельщицы из Ниццы. Клара, 17 лет, боится ехать в Россию: «Там творится безумие, поездка в Россию пугает меня. Не надо рисковать». Правильно. Не надо ехать. Здесь леший бродит. А больше и нет никого. Кстати, эту статью тоже написал медведь. Пойду выпью и съем балерину.