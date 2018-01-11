19 мне уже. Кто такой хорватский новичок ЦСКА

Кто такой Бистрович?

По данным хорватского издания Klikaj, полузащитник «Славена» Кристиян Бистрович находится в Германии. Там он проходит медобследование, предшествующее переходу в ЦСКА. Transfermarkt оценивает хавбека в 250 тыс. евро. Хорватское издание утверждает, что сделка уже согласована и москвичи заплатят от 250 до 300 тыс., а также процент с последующего трансфера из ЦСКА.

Действующий контракт Бистровича со «Славеном» рассчитан до 2021 года. О своём будущем футболист пока отказывается говорить. В интервью хорватскому Epodravina он сказал, что на вопросы сможет ответить лишь в пятницу днём. Это косвенно подтверждает информацию о скорой сделке между клубами.

Почему именно Бистрович?

ЦСКА присмотрел форварда на товарищеском матче между московским «Спартаком» и хорватским «Славеном» (1:1). Игра состоялась в Австрии прошлым летом, 7 июля. В той встрече 19-летний опорник отыграл 84 минуты и исполнял почти все стандартные положения. На 78-й минуте он прошёл Глушакова и отдал передачу в штрафную на Богоевича, который сравнял счёт.

Плетикоса: «Бежать он может долго»

Мы позвонили Стипе Плетикосе, который дал несколько характеристик Бистровичу. Вот что сказал в интервью корреспонденту «Чемпионата» Никите Кузину бывший спартаковец.

– За ЦСКА я особо не слежу. Я за «Спартаком» больше наблюдаю. А вот Кристияна Бистровича знаю – видел его на футбольном поле. Это очень перспективный игрок. Может работать на обоих флангах, проделывает большой объём работы. У парня хорошая скорость и выносливость. Видно, что бежать он может долго. В отборе действует грамотно. Бистрович – умный и техничный. Мне кажется, он сможет быстро адаптироваться в ЦСКА.

Кристиян Бистрович Фото: http://nk-slaven-belupo.hr

Дуймович: «Уверенно даёт пасы в одно касание»

Другой экс-игрок РФПЛ Томислав Дуймович сейчас работает агентом на хорватском рынке. По его информации, на футболиста претендовал другой московский клуб. Об этом он рассказал нашему изданию.

– Я тоже видел Бистровича в деле. Он техничный и плотно держит свою позицию. Слышал, что раньше им интересовался «Спартак». Для 19-летнего парня он показывает отличную игру. Вполне взрослую. Обычно молодые много суетятся и теряют мяч, а Бистрович уверенно даёт пасы в одно касание.

– С кем из известных футболистов его можно сравнить по стилю?

– Нечто среднее между Миланом Баделем из «Фиорентины» и Иваном Ракитичем из «Барселоны». Может играть и опорного защитника, и атакующего. По движению видно, что он верно занимает позицию и вообще принимает правильные решения.

– Какой у него характер?

– С дисциплиной у него не было проблем. Спокойный парень, хоть и играет жёстко. Но главное не вспыльчивый – в драки не лезет, с судьями не ругается. Ему нужно прибавлять, работать над физикой и тогда будет выигрывать ещё больше единоборств.

Хорватский журналист: «У него лидерские качества»

Корреспондентка «Чемпионата» Ирина Белкина пообщалась с автором статьи на Klikaj. Вот что рассказал журналист Никола Грабар.

– Насколько вас удивил интерес ЦСКА к Кристияну Бистровичу?

– Честно говоря, я был несколько удивлён. Кристиян провёл только 15 профессиональных матчей (не считая товарищеских встреч). У него не было времени стать одним из лидеров «Славена». И всё же он показал свой талант для того, чтобы им заинтересовался такой большой клуб, как ЦСКА.

– Чем известен Кристиян?

– Он труженик, хороший ученик. Думаю, при хорошем тренере Кристиян может стать одним из ключевых футболистов.

– Какие сильные и слабые стороны у Бистровича?

– Его главное преимущество – техника, всестороннее владение мячом. Он великолепно действует на обоих концах поля. Настоящий центральный защитник, который может играть как в защите, так и в нападении. У него есть лидерские качества. Был капитаном молодёжной команды. Отсутствие опыта игры во взрослом футболе – главный недостаток. Будет интересно посмотреть, как он адаптируется к другой стране, другому стилю игры.

– Чем Бистрович мог понравиться ЦСКА?

– Он очень молод и обладает нетронутым потенциалом. Если травмы обойдут стороной, то продолжит развиваться. Ему не удалось достигнуть многого со «Славеном», но он сумел себя проявить. В нём, безусловно, что-то есть.