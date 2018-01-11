7 топ-трансферов, которые должны случиться этой зимой

Алексис Санчес вот-вот подпишет контракт с «Манчестер Сити». Но это не последнее громкое зимнее приобретение в европейском футболе.

Одна из самых надоедливых мыльных опер в европейском футболе близка к завершению. Звезда «Арсенала» Алексис Санчес, чей контракт заканчивается уже летом, похоже, всё-таки перейдёт в «Манчестер Сити». По информации авторитетных британских СМИ, клуб Гвардиола заплатит за него £ 35 млн, причём 15 из них — подъёмные самому футболисту. Вот только пока непонятно, как Пеп Гвардиола внедрит ещё одного суператакующего игрока в свою систему тотального контроля мяча. Хотя Санчеса с зарплатой £ 13 млн в год на 5,5 лет вряд ли может что-то не устраивать.

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Менеджмент лондонского «Арсенала» всё чаще напоминает динамовский в период Гурама Аджоева. У второго лидера команды Месута Озила тоже закончится контракт летом этого года. Чтобы выручить хоть какие-то деньги, лондонцы пытаются продать немецкого плеймейкера конкурентам из «МЮ». Озила в команде очень хочет видеть сам Жозе Моуринью, который специально получал разрешение у руководства клуба на покупку футболиста зимой. Но если трансфер всё-таки сорвётся, «Ювентус» готов забрать немца летом бесплатно. Туринцы вообще умеют брать футболистов, которые «плохо лежат».

Давид Луис («Челси» → «Манчестер Юнайтед»)

Круговорот трансферов в топ-клубах АПЛ на этом не заканчивается. У «Челси» сейчас перебор с центральными защитниками — даже учитывая тот факт, что Антонио Конте любит формацию 3-4-3. Количеством игрового времени прежде всего недоволен Давид Луис, которым тоже интересуется Моуринью. Странно, ведь именно при этом тренере бразилец в своё время «Челси» покинул, а вернулся в Лондон уже при Конте.

Эмре Джан («Ливерпуль» → «Ювентус»)

Другой футболист с заканчивающимся контрактом, которого может забрать «Ювентус», — Эмре Джан. Но, в отличие от Озила и Санчеса, немецкий полузащитник пока не отказывается от контракта с его нынешним клубом. «Ливерпуль» ещё надеется удержать Джана, который пока сомневается по поводу своего будущего. Тем не менее британцы уже рассматривают возможность доплатить «РБ Лейпцигу» пару десятков миллионов и осуществить трансфер Наби Кейта — потенциальной замены немцу — уже зимой, а не летом, как клубы договаривались изначально.

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Казалось бы, что делает в этом списке футболист по фамилии Бакамбу? Дело в том, что этот нападающий из ДР Конго может стать самым дорогим африканским футболистом в истории мирового футбола. С учётом всех налогов китайский клуб «Бэйцзин Гоань» заплатит за него € 74 млн. Кстати, прошлый сезон эта команда закончила на 9-м месте в местной Суперлиге.

Тем временем чемпион Китая 2017 года готов разорвать рынок другим трансфером из Ла Лиги. «Гуанчжоу Эвергранд» готов заплатить за Гарета Бэйла € 96 млн, причём китайцев совсем не смущают его проблемы со здоровьем. Судя по всему, интерес «МЮ» к валлийцу пропал, а значит Китай чуть ли не единственная возможность реанимировать карьеру для Бэйла, если, конечно, на него перестанет рассчитывать Зинедин Зидан.

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На переход Коутиньо в «Барсу» мадридцы собираются ответить трансфером капитана «Интера». Мауро Икарди стал абсолютно лучшим футболистом нерадзурри, благодаря ему команда сейчас занимает третью строчку Серии А. На нынешнем рынке форвард стоит около € 100 млн, но «Реал» почти не тратился летом, а сейчас команде как никогда нужна свежая кровь. В некоторых изданиях сообщается, что Икарди уже прошёл медосмотр для переезда в Мадрид, так что официальное объявление трансфера можно ждать уже скоро.