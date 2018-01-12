€ 100 млн за защитника. «Барселона» купила игрока сборной Колумбии

«Барселона» объявила о переходе Ери Мины. Отступные составят € 100 млн



Колумбийский защитник Ери Мина, права на которого до сегодняшнего дня принадлежали «Палмейрасу», продолжит карьеру в Испании. Как и ожидалось, 23-летний футболист стал игроком «Барселоны».



Пресс-служба каталонского клуба объявила о переходе защитника. Ери Мина подписал контракт до 30 июня 2023 года, а сумма компенсации за разрыв договора составляет € 100 млн. За самого игрока каталонский клуб заплатит € 11,8 млн.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на странице «Барселоны» в «Твиттере».

5 игроков «Реала» включены в команду 2017 года УЕФА

На официальном сайте УЕФА завершилось голосование, в ходе которого читатели выбирали футболиста, достойного места в команде 2017 года. По его итогам в символическую сборную вошли пять игроков «Реала».

Вратарь: Джанлуиджи Буффон («Ювентус»).

Защитники: Дани Алвес («ПСЖ»), Серхио Рамос, Марсело (оба – «Реал»), Джорджо Кьеллини («Ювентус»).

Полузащитники: Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»), Тони Кроос, Лука Модрич (оба – «Реал»), Эден Азар («Челси»).

Нападающие: Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Реал»).

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «твиттере» УЕФА.

«МЮ» хочет перехватить у «МС» Алексиса и готов включить в сделку Мхитаряна

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» хотят перехватить чилийца у другого манкунианского клуба «Манчестер Сити». Об этом сообщает The Guardian.

Алексис Санчес уже согласовал контракт с «горожанами» на сумму в £ 250 тыс. (около € 282 тыс.) в неделю, а «Арсеналу» за игрока было предложено £ 20 млн (около € 22,5 млн), но лондонцы пока не дали ответа.

«Манчестер Юнайтед» готов улучшить предложение до £ 25 млн (€ 28,2 млн) и собирается включить в сделку полузащитника Генриха Мхитаряна, правда, оклад армянского футболиста может стать камнем преткновения. «Красные дьяволы» также сделают более выгодное предложение самому Санчесу, чей контракт с «Арсеналом» действует до конца сезона-2017/18.

Погребняк и ещё 4 игрока не примут участия в 1-м сборе «Динамо»

«Динамо» на своём официальном сайте объявило фамилии 23 футболистов, которые 12 января отправятся на первый сбор команды в Турцию.

Вратари: Антон Шунин, Игорь Лещук, Иван Зириков;

защитники: Григорий Морозов, Никита Калугин, Сергей Терехов, Тони Шуньич, Алексей Козлов, Владимир Рыков, Себастьян Хольмен.

полузащитники: Александр Ташаев, Анатолий Катрич, Максим Кузьмин, Вячеслав Грулёв, Антон Соснин, Иван Темников, Самба Соу, Ибрагим Цаллагов, Владимир Москвичёв.

нападающие: Кирилл Панченко, Евгений Луценко, Николай Обольский, Станислав Лацевич.

Вторая часть команды в составе Кали Тьяма, Александра Зотова, Вандерсона, Александра Сапеты и Павла Погребняка остаётся в Москве и начнёт сбор на базе в Новогорске. Футболисты будут готовиться по специально разработанной программе под руководством тренера молодёжной команды «Динамо» Николая Ковардаева и главного врача Александра Ярдошвили.

На первом турецком сборе «Динамо» проведёт два контрольных матча – 18 января с румынским «Газ Метаном», а 23-го числа с литовским «Стумбрасом». Завершится сбор 24 января.

Московское «Динамо» объявило о расторжении контракта с Бечираем

Миура, которому в феврале исполнится 51 год, продлил контракт с «Иокогамой»

Нападающий Кацуйоси Миура, являющийся самым возрастным профессиональным футболистом в мире, продлил контракт с клубом второго дивизиона чемпионата Японии «Иокогама», сообщает AP.

Миура, которому 26 февраля исполнится 51 год, в 2018 году начнёт 33-й сезон в своей профессиональной карьере. В прошлом году форвард в 12 матчах лиги забил один гол.

Миура начинал карьеру в бразильском «Сантосе», дебютировав на профессиональном уровне в 1986 году. В составе сборной Японии забил 55 голов в 89 матчах.

Японец, который перешёл в «Иокогаму» в 2005 году, в марте прошлого года стал самым возрастным футболистом в мире, побив рекорд англичанина Стэнли Мэтьюза.

Вериссимо сообщил, что заявления об интересе «Спартака» к нему делал мошенник

Защитник «Сантоса» Лукас Вериссимо, интерес к которому проявляет «Спартак», выступил с официальным заявлением.

«В последнее время обо мне ходит много разных слухов, и я бы хотел прояснить ситуацию. Многие люди представляются моими агентами и выходят на рынок, преследуя свои интересы. Это подрывает и моё имя, и имя моих настоящих агентов. Хотел бы сообщить, что мои интересы представляют Маркос Рибейро из MGS Sport и Апаресидо Инасио из AIRC Sport. Только они имеют право вести переговоры и делать заявления от моего имени. На сегодня я сосредоточен только на проведении хорошей предсезонной подготовки с „Сантосом“, а всё остальное поручаю агентам. Все остальные люди, которых я не упомянул выше, не являются моими представителями и не могут действовать от моего имени. Спасибо за понимание», — говорится в заявлении Вериссимо.

Ранее в некоторых СМИ неоднократно появлялись слова Тиаго Тавейры, выдававшего себя за агента Вериссимо. Тот рассказывал об интересе «Спартака» к футболисту и утверждал, что ждёт, когда красно-белые сделают официальное предложение.

Чешский клуб «Зброёвка» объявил о переходе Базелюка из ЦСКА

Нападающий московского ЦСКА Константин Базелюк продолжит карьеру в 12-й команде текущего чемпионата Чехии. Клуб «Зброёвка» на своём официальном сайте объявил о переходе 24-летнего форварда. Соглашение об аренде рассчитано до конца сезона и предусматривает опцию выкупа. Базелюк должен прибыть в Брно в ближайшие выходные.

Ранее Базелюк уже выступал за рубежом — на правах аренды в «Эшториле» с 2016 по 2017 год. В составе португальской команды форвард провёл 11 матчей (забил один мяч), а также два матча — в Кубке Португалии (забил два мяча). В первой части сезона-2017/18 Базелюк провёл шесть матчей в «Анжи», в составе которого он выступал также на правах аренды.

«Тосно» подписал контракт с бразильцем Рикардиньо

Клуб «Тосно» усилил бразильский форвард Рикардиньо. Контракт с бывшим игроком «Црвены Звезды» рассчитан на полтора года.

Игровую карьеру 28-летний Рикардиньо начал на родине, выступая за бразильский клуб «Санту-Андре». В феврале 2011 года он перешёл на правах аренды в польский «Гурник», а летом стал выступать за «Вислу». В июле 2012 года подписал контракт с «Лехией».



Летом 2013 года Рикардиньо подписал контракт с молдавским «Шерифом», в составе которого выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Молдавии, а также стал участником Лиги Европы. В 2015 году бразилец был признан лучшим нападающим чемпионата Молдавии.

В 2016 году Рикардиньо провёл несколько матчей за иранский клуб «Шарджа», а затем возвратился в «Шериф» и вновь сделал дубль, выиграв чемпионат и Кубок страны и став лучшим бомбардиром чемпионата Молдавии. Во второй половине прошлого года нападающий выступал за «Црвену Звезду».