«В Бельгии работы у Габулова будет больше, чем в России»

— Кому пришла идея пригласить Габулова в «Брюгге»?

— Наши скауты его нашли. Они остались довольны тем, как он играл в прошлом году. Все думали, что это я его пригласил. Но я, честно, не знал об этом. Уже потом позвонил трём-четырём знакомым, выслушал мнения. Посмотрел материалы, собранные скаутами. В итоге приняли решение пригласить Габулова в «Брюгге».

— Чем он вас привлёк?

— У Владимира есть опыт — то, что нужно для борьбы за чемпионство. Мы идём на первом месте, и нам нужен был опытный вратарь. У нас второй и третий киперы — молодые ребята по 22-23 года.

— Что с основным вратарём?

— У него заканчивается контракт, по-моему, через четыре месяца. Не знаю, хочет он продлевать его или нет. У человека есть предложение из Франции.

— Какое впечатление оставил Габулов по первым дням работы?

— Сейчас ему тяжеловато: всё-таки пауза была большая — три недели. Видно, что он ещё не в порядке. Но мы готовимся к чемпионату – надеюсь, всё будет хорошо.

Последние 3-4 дня работали на силу. После этого болят ноги, болит всё. Я сказал, что Владимиру надо ещё поработать. Чемпионат начинается через 10-12 дней (16 января у «Брюгге» матч 1/4 финала Кубка Бельгии с «Шарлеруа», 21-го – игра с «Антверпеном» в лиге. — Прим. «Чемпионата»). Посмотрим, но я думаю, что Габулов наберёт форму.

В один из выходных он, кстати, бегал по песку. Иногда можно. Когда рядом пляж и есть песок, стараюсь устраивать там по 2-3 тренировки за сбор. После них проще работать на твёрдой поверхности.

Томислав Рогич Фото: clubbrugge.be

— О чём беседовали с новичком при первой встрече?

— Встретились с ним после подписания контракта в Брюсселе. Играли там один из матчей. Спросил его, что он думает, как видит ситуацию. Владимир ответил: «Я серьёзный человек, мне 34 года. Хочу выиграть чемпионство, снова почувствовать Лигу чемпионов, попасть на чемпионат мира». Да, в сборной России есть Акинфеев и Лунёв, но Габулов тоже настроен серьёзно.

— О чём он спрашивал, чем интересовался?

— Первое, что спросил: «А здесь команды играют, как в России, закрыто — 10 человек назад?» Я ответил: «Нет, здесь всё открыто — работы будет больше, чем в России». Посмеялись.

На самом деле в России тяжело побеждать. Особенно когда «Зенит» играет против «Арсенала», хоть на выезде, хоть дома. 10 человек в штрафной площадке, невозможно создать момент. Габулов интересовался, как здесь с этим. В Бельгии наоборот — акцент на атаку.

Габулов: в январе поставил себе задачу попасть в сборную Владимир Габулов подвёл итоги сезона и рассказал о вызове в сборную России.

Ещё Владимир интересовался погодой. Она у нас точно не «русская», хотя и здесь бывает 3-4 градуса тепла. Услышав это, Габулов усмехнулся: «Да это не зима, а лето!».

Когда «Зенит» в прошлом году выиграл в Туле 5:0, его в «Арсенале» не было. А вот в Питере, кажется, играл. Мы победили 2:0, но пришлось тяжело. Повторюсь, русский чемпионат — реально тяжелый.

— «Арсенал» в 13-м туре обыграл «Зенит» в Питере — 1:0.

— Да, мы тоже говорили об этом. Когда я рассказал, что в бельгийском чемпионате играют в открытый футбол, Владимир пошутил: «Ага, как мы с «Зенитом»: закрылись, 10 человек на 24 метра, отбиваем, выбиваем. «Зенит» весь матч владеет мячом, потом бах — у нас одна контратака, пробили по воротам – и всё, выиграли». Футбол – нечестная игра. Ты можешь 80 процентов времени держать мяч и проиграть.

— Какое главное вратарское качество Габулова?

— Он спокойный. Хорошо играет ногами, не паникует, если отдать мяч назад. Хорошие рефлексы — несколько раз видел, как он спасал после ударов с 3-5 метров. Плюс опыт, а команда у нас молодая: средний возраст — 23-24 года. Думаю, «Брюгге» одна из самых молодых команд в лиге. Поэтому нужен был серьёзный человек в ворота, который придал бы команде уверенности. «Брюгге» надо было сделать ещё один шаг к чемпионству.

— Владимир – взрывной человек. После одного из матчей со «Спартаком» за «Динамо» (0:1) он обвинил работников стадиона «Открытие Арена» в том, что они залили поле водой, превратив его в болото.

— Многие сильные команды специально поливают газон, чтобы мяч шёл быстрее. Мы тоже так делали. Луческу всегда перед игрой просил полить газон и в «Зените», и в «Шахтёре». Но, по-моему, сейчас есть такое правило в Лиге чемпионов: если оба тренера согласны – можно. Если соперник не хочет – нельзя.

— Чем «Брюгге» отличается от других клубов?

— Я чувствую себя здесь не работником клуба, а членом семьи. Такое же отношение со стороны болельщиков. Для них это не клуб, а мама и папа. То же самое с игроками. Когда приходишь в новую команду, хочется, чтобы была дисциплина, не было «звезды». Здесь так и есть, отношения очень семейные.

— В «Зените» было не так?

— Там больше звёздности. «Зенит» и «Шахтёр» — это «Реал» и «Барселона». Не могу сказать, что прямо вровень, на один маленький шаг позади. Эти клубы — высочайший уровень. А для Бельгии уровень – «Андерлехт» и «Брюгге», две лучшие команды страны. Как «Спартак» и «Зенит» в России.

Но всё равно «Зенит» — это топ. Там есть всё – что ещё нужно? С такими условиями, игроками, зарплатами «Зенит» должен за пять лет брать минимум трижды чемпионский титул, если не четырежды. Неудачный сезон бывает у каждого. Но я видел русский чемпионат и могу сказать, что в нём очень тяжело побеждать. Попробуй обыграй «Рубин» или «Ростов» в гостях! Или «Урал» в «минус 15». При этом у «Зенита» такие шикарные самолёты и гостиницы – это что-то невозможное. Просто космические условия!

— Что есть в «Брюгге» такого, чего нет в «Зените»?

— Много внимания уделяется тому, кто и как бегал на тренировке. После занятия каждый должен оценить, насколько было тяжело, по шкале от 1 до 100. И ещё одна вещь – работает психолог. У каждого человека есть три цвета: красный, зелёный и синий. У меня больше красного, процентов 60. Потому что я энергичный, хочу выиграть, переживаю. На 20 процентов синий, на 20 зелёный.

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Психолог обращает много внимания на эти цвета, чтобы понять, какой ты человек. Это хорошо – знать своих игроков: хочет он выигрывать или не хочет, спокойный или нервничает. Что ему нужно перед игрой: расслабить или, наоборот, мотивировать. Такого в «Зените» не было, а здесь есть, и это очень помогает.

— С вами в «Брюгге» работает кто-то из «Зенита»?

— Нет. Луческу поехал в сборную Турции, он не мог меня взять. Один итальянец сейчас с Луческу, другой ищет работу на родине.

— Как вы нашли вариант с «Брюгге»?

— Здесь работает главный тренер из Хорватии – Иван Леко. У него была проблема с тренером по вратарям. Он позвонил Плетикосе, Тудору. Узнал, что они думают. Начали переговоры, и я сказал: «Давайте, я готов. «Брюгге» — хорошая команда, может быть Лига чемпионов».

Забавно, что, когда я приехал в Брюгге и увидел заправку «Лукойл», сразу вспомнил о России. Я здесь всего месяц, только раз был в центре. Гулял, зашёл в кафе, купил бутерброд. Рядом сидел русский, сказал, что меня понимает.

Вратари «Брюгге» Владимир Габулов, Гийом Юбер и Этан Хорват Фото: clubbrugge.be

— Вы знакомы с владельцем клуба Бартом Верхаге?

— Удивительный человек, очень хорошо относится к людям. Я никогда не видел, чтобы президент всем подавал руку и даже двери футболистом открывал. Он очень болеет за свою команду. Не знаю, что у него за бизнес (складская недвижимость. — Прим. «Чемпионата»), но я такой культуры, как у него, в жизни не видел.

— Акинфеев – номер один в сборной России, это неоспоримо?

— Я высокого мнения об Акинфееве. Он играет на стабильно высоком уровне уже 15 лет, и если будет в порядке в ЦСКА, то займёт место в воротах сборной. Но за его спиной есть Лунёв, который очень хорошо выступает в «Зените». Я люблю его, он такой спокойный, скромный человек и отличный вратарь. Если обойдётся без травм, Андрея тоже надо посмотреть. Увидим, как Акинфеев сыграет в ЦСКА, Лунёв в «Зените», Габулов в «Брюгге». У России хорошая сборная, она может чего-то добиться дома на чемпионате мира.

— Лодыгин не готов конкурировать с Лунёвым?

— Он был готов, не знаю, что случилось. Когда он пришёл в «Зенит», Юрий хорошо играл. В прошлом году при нас он тоже неплохо начал, но потом совершил одну, вторую ошибку. Нужно быть готовым забыть об этом, но ошибки продолжились. При этом нужно понимать, что Луческу не станет тебя утешать. За ошибки по головке не погладит, будет кричать. В любом случае Лодыгин показал, что он уровень «Зенита», Юра выиграл чемпионство с Виллаш-Боашем. Тогда ещё был Малафеев, сейчас он спортивный директор «Зенита». Жалко Сарсанию, хороший был человек. В последний раз говорил с ним после ухода из команды, душевный мужик.

— Видели эпизод с травмой Лунёва в матче с Испанией?

— Габулов рассказал, что у него сотрясение мозга и скальпированная рана. Я потом набирал Андрею, поддержал его. Мы всегда шутим. Я люблю покричать, у меня же красный цвет доминирует. Если я организую давление на 140 процентов, то в игре будет 120, и это уже не помешает. В общем, пожелал Лунёву здоровья и верю, что всё у него получится.

— А как Габулов реагирует на ваш крик?

— Ха, я здесь ещё человек новый, пока много не ору. Но посмотрим, как будет дальше. Смешно, но мне проще говорить по-русски, чем по-английски. Тем более когда используешь плохие слова. По-английски тяжелее, но тоже буду учиться. А пока попробуем с Габуловым подготовиться к чемпионату на русском.