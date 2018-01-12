Бразильские защитники в РФПЛ: примеры для Вериссимо

По сообщениям бразильских СМИ, московский «Спартак» ведёт переговоры с защитником «Сантоса» Лукасом Вериссимо. А ещё недавно утверждалось, что «Зенит» нацелился на защитника «Сан-Паулу» Родриго Кайо. Мы так привыкли, что наши топ-клубы ищут в Бразилии креативщиков и бомбардиров, что возможное появление бразильских защитников в чемпионате России воспринимается как некая экзотика. Вспоминаем, как себя проявляли игроки из Бразилии в российском футболе.

Родолфо Биспо Данташ (2007-2010, 2015-н.в.)

«Локо» никогда не брезговал бразильцами и после ухода культового для красно-зелёных Франциско Лимы в команду пришёл другой бразилец с уклоном в оборонительные действия. Поиграв несколько лет в основе киевского «Динамо», Родолфо в 2007 году приехал в Москву готовым ко всему, а спустя некоторое время свободно говорил по-русски. В игровом плане он тоже пришёлся ко двору, его тандем с Марко Башей Рашид Рахимов (бывший тренер «Локомотива») называл лучшим в РФПЛ на тот момент. После ухода Динияра Билялетдинова в Англию Родолфо стал капитаном «Локо», но в 2011-м он перешёл в «Гремио». Впрочем, затем случилось и второе пришествие в Россию: с 2015 года Родолфо в «Ахмате» продолжает радовать болельщиков ударами своей пушечной левой.

10 лучших легионеров в истории «Локомотива» Вспоминаем лучших легионеров в истории московского «Локомотива – от Ивановича, пробившегося в «Челси», до так и не раскрывшегося Обиоры.

Роберто Карлос как игрок провёл в России всего 25 матчей, но его статус не позволяет не включить его в наш список. Громкий приезд в махачкалинский «Анжи» произвёл настоящий фурор и положил начало тому самому звёздному «Анжи» времён 2011 года. Но в том же 2011-м Роберто уже исполнял роль помощника главного тренера, а в 2012-м и вовсе был отзаявлен из списка игроков. Позже бразилец стал директором команды, а по окончании сезона покинул Дагестан. И хоть его игровой отрезок в России вряд ли можно назвать удачным, здесь часто вспоминают этого кудесника. А Роберто вспоминает Россию.

100 лучших легионеров чемпионата России. Места с 50-го по 41-е Ещё один материал, посвящённый лучшим, по нашей версии, иностранцам в истории чемпионата России. На очереди – шестая часть.

Антонио Феррейра де Оливейра (2010-2014)

Этот защитник провёл в РФПЛ более 100 матчей, а до отметки в заветную «соточку» за «Терек» (нынешний «Ахмат») ему не хватило всего одного. Карьера Феррейры представляла собой стабильный подъём по карьерной лестнице: латвийский «Металлург» — «Спартак» Нальчик – Терек «Грозный». Бразилец запомнился не только мощной и стабильной игрой в центре защиты, но и тем, что пытался твитить Василию Уткину на русском языке.

Отыграв в «Тереке» примерно около четырёх лет, Антонио Феррейра получил признание болельщиков и главы Чечни (тот подарил ему серёжки с бриллиантами). В 2015-м по решению главного тренера Рашида Рахимова Антонио покинул команду и вернулся в Бразилию.

Шандао (2013-2017)

Шандао, или, как некоторые его называют, Шандан, приехал в краснодарскую «Кубань», ещё когда клуб пытался вести вдумчивую селекцию. Приезд в клуб-середняк РФПЛ игрока, выступавшего в лиссабонском «Спортинге», многие оценили высоко. В целом Шандао оправдал ожидания, играл много и надёжно (94 матча). В какой-то момент в СМИ даже появились слухи о том, что футболистом интересуются «Локомотив» и «Спартак». Закончилось же всё судебными разбирательствами с обанкротившейся «Кубанью» и переходом в «Анжи» на правах свободного агентства. Увы, с «Анжи» всё тоже закончилось катастрофой с обоюдными упрёками и досрочным расторжением контракта. Сейчас бразилец в Испании: выступает за «Спортинг» Хихон.

Налдо Перейра (2016-2017)

Ещё один пример интеграции защитника с европейским опытом в российскую действительность. На этот раз в «Краснодар». Налдо Перейра имел солидный послужной список перед приездом в Россию: десятки матчей в Италии, Испании и Португалии. Прибавьте к этому 188 см роста и хороший возраст — 27 лет. В Налдо многие видели замену Сигурдссону, уехавшему в Англию, но бразилец с первых же матчей не оправдывал ожидания фанов, много ошибался позиционно и не смог стать оплотом защиты «быков». Проведя в РФПЛ всего 14 матчей, Налдо по примеру Шандао уехал в Испанию и теперь играет за местный «Эспаньол».

Маурисио Дос Сантос (2016-2017)

Массимо Каррера, пришедший в «Спартак» изначально ставить игру в защите, в свои первые трансферные окна на посту главного тренера активно приобретал защитников. После прихода Джикии и Тигиева зимой 2017-го последовали трансферы Петковича и Маурисио летом. Казалось, что Маурисио появился в «Спартаке» в тот момент, когда главный тренер уже разобрался, что именно ему нужно, и тем более логичным выглядело приобретение защитника из лиги, которую он хорошо знает. К тому же мало кто будет спорить, что «Лацио» клуб по европейским меркам неслабый, а Маурисио в нём играл регулярно. За полгода в «Спартаке» бразилец провёл всего 10 матчей, но именно они стали частью пути красно-белых к долгожданному чемпионству. Более того, защитник даже принёс победу команде в матче с «Ахматом», забив единственный мяч. Увы, эти подвиги не вдохновили москвичей на то, чтобы выкупить его трансфер, и по истечении аренды бразилец вернулся в Рим, регулярно жалуясь на то, как несправедливо с ним обошлись.

Да-да, все мы помним, что этот футболист уже «российский», но давайте будем честны, ментально Марио всё-таки бразилец. Марио Фернандес перешёл в ЦСКА за невиданные для клуба деньги (где-то сейчас вздохнул Гончаренко), поговаривали, что он обошёлся москвичам примерно в 15 млн евро. ЦСКА не прогадал, Марио стал одним из лучших, если не лучшим бразильцем в РФПЛ, а сам он признался, что в России «обрёл Бога». ЦСКА стал единственным клубом в зарубежной карьере защитника, и после пяти лет в нашей стране Марио окончательно привязался к Москве, получив российское гражданство. Сейчас Марио Фернандес – самый дорогой футболист сборной России, в этом смысле опередивший даже Фёдора Смолова.