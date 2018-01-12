«Ливерпуль» предложил Фирмино пожизненный контракт. Это ещё зачем?

Что случилось

Авторитетное британское издание The Telegraph опубликовало инсайд: «Ливерпуль» хочет предложить Роберто Фирмино контракт на улучшенных условиях, рассчитанный до конца его карьеры. Сейчас соглашение с бразильским нападающим действует до 2020 года. В июле 2015 года форвард переехал в АПЛ из «Хоффенхайма» за € 41 млн.

Таким образом руководство «Ливерпуля» отреагировало на трансфер Филиппе Коутиньо в «Барселону». За € 120 млн британцы потеряли, возможно, лучшего игрока своей команды. «Команда после твоего ухода уже не будет прежней, брат. Я желаю тебе бесконечного успеха, наслаждайся жизнью и исполняй все свои мечты. Пусть бог хранит тебя и всю твою семью. Для меня было настоящей честью играть с таким Волшебником, как ты», — Фирмино посвятил бывшему одноклубнику большой пост в «Инстаграме».

Кто ещё ушёл из «Ливерпуля»

За последние 10 лет команда постоянно теряла лидеров: в 2009-м Хаби Алонсо ушёл в «Реал» (€ 35 млн), в 2010-м — Маскерано в «Барселону» (€ 20 млн), в 2011-м — Фернандо Торрес в «Челси» (€ 58,5 млн), затем Луис Суарес и снова «Барса» (€ 82 млн) и Рахим Стерлинг и «Манчестер Сити» (€ 62,5 млн). Коутиньо этой зимой стал самым дорогим трансфером «на выход» в истории английского футбола.

Несмотря на довольно успешные трансферы, такая тактика поведения на рынке скорее удел середняков-«трамплинов», а не топ-клубов. Болельщики болезненно переживают уход лидеров, сжигая футболки и выливая негатив на команду, а тренерам приходится выдумывать, как заменить лучших.

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Кстати, коллега Хаит ещё два года назад предсказывал, что Фирмино станет следующей крупной продажей «Ливерпуля». Сейчас бразилец действительно играет здорово, регулярно попадает в номинацию лучшего футболиста месяца в АПЛ и обращает на себя внимание других клубов. Естественно, «Ливерпуль» хочет удержать лидера атаки.

Кому ещё предлагали пожизненные контракты

Именно «Барселона» первой решила предложить пожизненный контракт своему игроку. Год назад каталонцы подписали своего капитана Андреса Иньесту до конца его карьеры. Правда, тогда испанскому футболисту уже было 33 года, а его карьера вряд ли продлится дольше трёх-четырёх лет.

Подписать такой же контракт «Барса» хотела и с Лионелем Месси. «Это икона «Барселоны», — заявил в 2017-м генеральный директор клуба Оскар Грау. — Более того, мы хотим, чтобы Лео оставался с нами и по окончании игровой карьеры». Так или иначе, пожизненный контракт 30-летний аргентинец пока не подписал. По слухам, сделать это «Барселоне» мешает финансовый фэйр-плей, ограничивающий зарплатную ведомость клубов.

Мадридский «Реал» тоже хотел предложить Криштиану Роналду подобное соглашение — по крайней мере, таким инсайдом делилась Marca. Сейчас контракт 32-летнего португальца с мадридцами рассчитан до 2021 года. Кстати, Роналду связан и пожизненным контрактом, но с техническим спонсором, а не с клубом. По информации различных источников, такой договор с Nike может принести ему более $ 1 млрд. Подобный контракт есть только у баскетболиста «Кливленд Кавальерс» Леброна Джеймса.

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Почему случай Фирмино уникальный

У Роберто Фирмино и названных выше футболистов есть два ключевых отличия. Во-первых, он очень молод — всего 26 лет. Во-вторых, бразильца нельзя назвать абсолютной легендой «Ливерпуля». Клуб из Мерсисайда очень рискует, предлагая Фирмино большой контракт примерно на 10 лет. Нападающий ведь может получить серьёзную травму, или в его игре просто наступит спад. Похоже, боссы «Ливерпуля» просто устали от того, что другие топ-клубы забирают у них лучших футболистов. Что ж, такими действиями они создадут серьёзный прецедент в мировом футболе.