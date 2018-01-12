Пепе, может? Кто приехал в ЦСКА

Кто такой Пепе, проходящий просмотр в ЦСКА, и способен ли он составить конкуренцию Березуцким, Васину и Игнашевичу.

Академия «Пари Сен-Жермен», молодёжка «Марселя», юношеская сборная Франции – как обладателя столь многообещающего резюме занесло в бывший Кировоград (после очередного «ребрендинга» — Кропивницкий), в команду из нижней половины и без того урезанной украинской лиги? Допускаю, что и сам Сесе-Франк Пепе внятно на этот вопрос не ответит. Для этого пришлось бы признавать ошибки юности, а делать это в 21 год бывает ой как мучительно.

Да и ладно – главное, чтобы выводы из них были извлечены правильные. Последние события в жизни крепко сбитого защитника позволяют на это рассчитывать. Приглашение на просмотр в самый успешный российский клуб нового века – косвенное тому подтверждение. Полугода выступлений на профессиональном уровне Пепе хватило, чтобы обратить на себя внимание более солидных команд.

От Парижа и Марселя до Кропивницкого

Карьера Сесе-Франка стремительно стартовала. Возможно, даже чересчур стремительно. В 13 лет уроженец Клиши очутился в академии «ПСЖ», за который болело всё семейство. В 15 впервые примерил майку сборной Франции, пускай даже юношеской. 17-ю весну отметил дебютом в Юношеской лиге УЕФА. Жизнь рисовала перед парнем захватывающие перспективы. Сохранить голову в такой ситуации не каждому удаётся. Пепе – не смог, поплыл. Разругавшись с партнёрами и тренерами, он не оставил себе выбора. Пришлось уходить. Марсельский «Олимпик» не упустил возможности слегка насолить принципиальному противнику, приютив юного дерзеца у себя.

Фото: pfc-cska.com

В Прованс Пепе летел с противоречивыми эмоциями – как же, главный неприятель «ПСЖ»! – но преисполненным надежд. Рассчитывать на место в основе при живых Абденнуре, Рами, Роланду (все – «сборники» своих стран) и ещё пятёрке универсалов, способных сработать в центре защиты, новичку было объективно сложно. Но даже редкие тренировки под началом харизматичного Марсело Бьельсы способствовали профессиональному росту молодого бека. Его снова подвёл характер. Из-за собственной вспыльчивости Пепе покинул Марсель и завис между любительским и профессиональным футболом. Даже «Суиндон» (четвёртая по счёту лига Англии) воздержался от заключения контракта с обладателем неоднозначной репутации. Так что особого выбора перед защитником и не стояло. Украинская «Зирка» дала ему шанс перезапустить карьеру – глупо было бы им не воспользоваться. И так «засиделся на старте» – пора навёрстывать.

Премьера Пепе на профессиональном уровне пришлась на игру с самым титулованным клубом Украины. На главной арене Евро-2012 в Киеве «Звезда» «сгорела» 0:3, но «зачехлять» фактурного новобранца Роман Монарёв не стал. В дальнейшем Пепе исправно выходил на поле, и неизменно в стартовом составе. Время от времени латал дыры на фланге, но преимущественно работал в центре. В качестве стоппера, как нетрудно догадаться, он и заинтересовал селекционеров ЦСКА.

«Армейские» скауты не один год прочёсывают недорогие рынки в поиске потенциальной замены Березуцким и Игнашевичу. Сесе-Франк Пепе ключевым параметрам поиска – молодость, выучка, перспектива роста, заведомо умеренная цена – вполне подошёл. Французу осталось «всего ничего» – убедить Виктора Гончаренко в соответствии предъявляемым требованиям. Чем он теперь и занимается в испанском Кампоаморе. Чего-чего, а мотивации темнокожему атлету не занимать: от результатов просмотра в значительной степени зависит, чем он будет заниматься весной – бороться за выживание в украинской лиге или за медали – в российской.

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«Его задевали – он отвечал»

Несколько любопытных штрихов к портрету потенциального «армейца» добавил «армеец» бывший – главный тренер «Звезды» Роман Монарёв.

— Лично у меня справок о Пепе коллеги из ЦСКА не наводили, — говорит он. — Но из селекционного отдела клуба со мной по электронке связывались люди, мы передавали им записи игр. Они смотрели, анализировали. Моё мнение: Пепе – очень одарённый, перспективный футболист, хорошо оснащённый физически. Мы также придерживались схемы игры в три центральных защитника – такого формата игрока я и подыскивал, быстрого, сильного в единоборствах и умело начинающего атаки. Пепе соответствовал всем этим параметрам. Считаю, если ему удастся подписать контракт с ЦСКА, Пепе ждёт хорошее будущее.

— Полагаете, он объективно в состоянии уже сейчас навязать конкуренцию Березуцким и Игнашевичу?

— Зависит от того, как быстро вольётся в игровой стиль ЦСКА. Всё-таки модели у нас немного отличаются: если мы играли в быструю атаку, то «армейцы» в большинстве случаев действуют первым номером – больше контроля мяча, развития атаки. Если Пепе почувствует этот ритм, много времени на адаптацию ему не понадобится. Тем более он уже знаком с русскими словами, знает подсказ.

— А как насчёт характера?

— Прежде чем взять его в команду, я общался и с агентом, и с первым тренером Пепе. Да, у него были проблемы с характером в своё время, но там не столько его вина была, сколько других. Его задевали – он отвечал. За полгода у нас проблем с дисциплиной у Пепе ни разу не возникло.

— Полтора года контракта подразумевают компенсацию со стороны ЦСКА в случае подписания Пепе?

— Да, и ЦСКА известна эта сумма.