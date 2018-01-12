Ведущие европейские лиги и РФПЛ. Голы, карточки и зрительский интерес

Европейские чемпионаты приблизились к экватору сезона-2017/18. А значит, пришло время представить второй в сезоне обзор основных статистических показателей семи ведущих лиг.

Сравнение проведено относительно показателей нынешнего сезона по состоянию на 17 ноября 2017 года и итогов прошлого сезона.

Италия – самая результативная. Цифры европейских чемпионатов По итогам очередного футбольного сезона разбираемся в основных статистических показателях семи ведущих европейских лиг.

Результативность

Два месяца назад наивысший показатель по средней результативности матчей в семи ведущих лигах был в Италии (2,92 гола за игру). Однако в последующих 80 матчах было забито всего 198 мячей (2,48), и на сегодня этот показатель снизился до 2,74.

А в лидеры вышла германская Бундеслига 1, где за этот же период средняя результативность выросла с 2,67 до 2,77. Рост наблюдается также в Англии (с 2,57 до 2,66). А в Испании, наоборот, падение с 2,75 до 2,66.

По сравнению с прошлым сезоном во всех этих 4 лигах зафиксировано снижение результативности. Наибольший рост, как и ранее, в Португалии (с 2,38 до 2,65). Но тут надо иметь в виду, что прошлогодний показатель был довольно низким. Во Франции почти равенство (с 2,62 до 2,64).

Показатели российской Премьер-Лиги как этого сезона, так и особенно прошлого, существенно отличаются от остальных. Достаточно лишь взглянуть на таблицу. Хорошо, что за период с прошлого обзора в 32 играх было забито 88 мячей (2,75) и результативность выросла с 2,18 до 2,29.

К шести матчам, в которых было забито 8 и более мячей, за период с 17 ноября прошлого года прибавились всего три, но зато какие! Пройдёмся хронологически.

25 ноября прошло знаменитое «рурское дерби» между дортмундской «Боруссией» и «Шальке» из соседнего Гельзенкирхена. Это само по себе событие в Бундеслиге, но сценарий матча превзошёл все ожидания. К 25-й минуте хозяева вели со счётом 4:0, и казалось, что гости от такой пощёчины не оправятся. Но футбол тем и красив, что непредсказуем. Забив первый ответный гол на 61-й минуте, затем они провели ещё три (последний на 90+ мин) и спасли матч. Ради справедливости надо отметить, что между вторым и третьим мячами «Шальке» был удалён лидер атак «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамейянг.

И второй матч со счётом 4:4 прошёл в Германии. В последний день 1-го круга 17 декабря так сыграли «Ганновер» и леверкузенский «Байер». В этом матче было попроще – соперники лидировали попеременно и в конце концов заключили мир.

И, наконец, ещё одно дерби, на этот раз севильское. Все знают, что независимо от положения в турнирной таблице чемпионата Испании матчи «Севильи» с «Бетисом» проходят бескомпромиссно. В очередной раз это показал матч, состоявшийся совсем недавно, а именно 6 января. Хозяева, давно не знавшие поражений на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», пропустили гол уже на первой минуте, и весь матч были в роли догоняющих. Интрига сохранялась до самого конца, когда бывший игрок «Барселоны», «Порту» и «Фиорентины» Кристиан Тельо произвёл контрольный выстрел на 90+5 минуте – 5:3.

Интересно, что и предыдущие две сверхрезультативные игры Примеры были с участием «Бетиса»: «Реал Сосьедад» — «Бетис» — 4:4; «Бетис» — «Валенсия» — 3:6.

Как и ранее, по нулевым ничьим российский чемпионат «опережает» остальные лиги. Но по сравнению с прошлым сезоном наблюдается снижение – с 13,8 до 11,3% от всех матчей.

«Плотность» чемпионата

Как и два месяца назад (2,09), наиболее «плотным» чемпионатом является российская Премьер-Лига (2,33). Разница по очкам между 3 лидерами и 3 аутсайдерами за сыгранные 4 тура заметно увеличилась. Это связано в основном с тем, что занимающий первое место московский «Локомотив» очков не терял, а идущий на последнем месте «СКА-Хабаровск» проиграл все игры.

Наибольший разрыв, как и прежде, в Серии А. Но за прошедший период «плотность» стала более сжатой (с 7,75 до 4,09). Главную роль здесь сыграл аутсайдер чемпионата Италии «Беневенто», одержавший победы в двух последних турах. А первое очко дебютант набрал в матче 15-го тура с «Миланом», которое принёс… голкипер клуба Альберто Бриньоли, отличившийся на 90+5 минуте (2:2).

Сравнение с прошлогодними итогами пока не имеет смысла, так как объективные цифры появятся только к концу текущего сезона.

Пенальти

Лучше остальных справляются со своими прямыми обязанностями пенальтисты Бундеслиги (82,5%) и Примейры (77,8%), которые обогнали прежнего лидера в лице Лиги 1 (снижение с 83,7 до 76,9%).

За период после предыдущего обзора резко снизилось качество исполнения 11-метровых ударов в РФПЛ (с 75,0 до 65,9%). Из 12 пенальти, назначенных в 4 последних турах, удачными оказались лишь 5.

Относительно прошлого сезона наибольший рост в Германии (+10,1%), а падение – в России (-10,9%). В среднем за матч: максимум – в Италии (0,39) и Германии (0,37); минимум – в Англии (0,21) и Португалии (0,24).

Предупреждения

За два месяца существенных изменений не произошло. Как и тогда, в 6 лигах из 7 количество предупреждений в среднем за матч по сравнению с прошлым сезоном уменьшилось, а рост зафиксирован только во Франции, причём весьма ощутимый (с 3,40 до 4,21). На сегодня значительное уменьшение наблюдается в Италии (-0,71) и Англии (-0,53).

По общему количеству жёлтых карточек в среднем за игру также без перемен: максимум в Испании (5,11) и Португалии (4,41), а минимум – в Англии (3,18) и Германии (3,42).

Удаления

А вот по удалениям Лига 1 и Примейра поменялись местами: во Франции в среднем за матч количество красных карточек с 0,29 опустилось до 0,27, в Португалии наоборот – с 0,27 до 0,29.

Минимум опять в России (0,11 без изменений) и Англии (с 0,14 до 0,12). Выходит, что по сравнению с прошлым сезоном двойное падение количества удалений в РФПЛ в среднем за матч (0,11 против 0,22) остаётся в силе.

Бомбардиры

Сравнение показателей лидеров бомбардирских гонок всех лиг мы проводим по «скорострельности», которая измеряется средним интервалом между забитыми мячами.

Спустя два месяца после предыдущего обзора вперёд вышел форвард лиссабонской «Бенфики» Жонас. Он забил 20 голов за 1464 минуты (скорострельность 73,2 мин). Прежний лидер Эдинсон Кавани («ПСЖ») имеет показатель 77,1 (19 мячей за 1465 минут). Совсем рядом Чиро Иммобиле из римского «Лацио» — 20 голов; 1561 мин; 78,1 мин.

Лидеры остальных 4 лиг, как видно из таблицы, отмечались реже одного гола в расчёте на полный матч (90 минут). В РФПЛ по 10 мячей также в активе Квинси Промеса (московский «Спартак») и Александра Кокорина (санкт-петербургский «Зенит»), но у них заметно хуже скорострельность, чем у Фёдора Смолова из «Краснодара» (110,8 мин) – соответственно 149,4 и 179,7 минут.

Зрители

В прошлом обзоре мы подробно рассмотрели причины роста показателей посещаемости матчей в Германии и Англии, которые и так были на зависть остальным. Окончательные выводы сделаем по окончании сезона.

В России с 17 ноября по 11 декабря прошлого года было проведено 4 тура (32 матча). Средняя посещаемость за это период немного упала (с 13,1 до 13,0 тыс.зр.), что вполне объясняется погодными условиями глубокой осени и начала зимы. Надеемся, что за весенние 10 туров число зрителей на стадионах увеличится.

А пока отметим, что из 10 самых посещаемых матчей 8 пришлись на домашние игры «Зенита», а 2 – «Спартака». Понятно, что вместимость стадионов имеет большое значение, но и качество игры любимого клуба вкупе с традициями очень важны. Сравним посещаемость двух стадионов с аналогичными условиями по комфортабельности и вместимости — «Открытие Арена» («Спартак») и «Казань Арена» («Рубин»). У первых в среднем 30,1 тыс.зр., у вторых – 8,8.

Среди 10 игр, вызвавших наименьший интерес зрителей, 5 относятся к домашним матчам екатеринбургского «Урала» и по одному – пермского «Амкара», «Тосно», махачкалинского «Анжи», «Рубина» и московского «Динамо».