«Спартак» готов подписать Ерёменко, «Динамо» – Маркова. Трансферы РФПЛ

Таблица зимних трансферов РФПЛ

«Спартак»

В свете возможного ухода нескольких лидеров «Спартаку» необходимо усиление. Сердар Таски так и не продлил контракт, истекающий летом 2018 года, Сальваторе Бокетти недоволен ролью запасного, «Брайтон» готов заплатить солидную сумму за Зе Луиша, а о переходе Квинси Промеса в сильный европейский клуб СМИ гудят уже давно. К тому же Лига чемпионов показала, что у красно-белых есть множество уязвимых мест, которые стоит укрепить.

В первую очередь в «Спартаке» рассчитывают как можно скорее взять нового центрального защитника, чтобы у него было время притереться к партнёрам на сборах. Первый и главный кандидат – Лукас Вериссимо из «Сантоса». Однако переговоры по нему постоянно осложняются. Бразильский клуб хочет выручить за своего игрока не менее 10 млн евро, да и на самого Вериссимо претендует целый ряд европейских клубов. Запасным вариантом считается Касим Нуху из «Янг Бойз», однако и за его трансфер придётся выложить солидную по меркам РФПЛ сумму. Интересно, что, по информации агентства ASNA, в «Спартак» может вернуться защитник Маурисио, контракт которого клуб не захотел выкупать прошлым летом.

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Любопытен и возможный переход младшего брата Романа Ерёменко Сергея, который не закрепился в «Базеле». Ерёменко-младший сейчас находится на просмотре в клубе и может подписать контракт. Интересно, что в конце сезона «Спартак» может предложить соглашение и Роману Ерёменко, у которого истечёт двухлетняя дисквалификация за употребление кокаина.

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ЦСКА

Если вы вдруг почувствуете себя никому не нужным, вспомните, что в соцсетях есть паблики, посвящённые трансферам ЦСКА. Много лет эта шутка была актуальной, «армейцы» не проводили полноценный переход в 2014 году, когда заплатили 6 млн евро за Романа Ерёменко. И вот спустя почти четыре года – ещё один переход. Хорват Кристиян Бистрович подписал контракт с ЦСКА до 2022 года, сумма трансфера пока неизвестна, но варьируется от 250 до 300 тысяч евро. Также подписан 17-летний Данила Янов из «Строгино».Также на просмотре в ЦСКА находится здоровенный защитник Сесе Пепе, который до этого выступал за украинскую «Зирку». Подпишут ли с ним соглашение, пока неизвестно.

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В хорватских СМИ сообщают, что ЦСКА близок к подписанию полузащитника «Славена» Кристияна Бистровича. Вряд ли кому-то это имя скажет что-то конкретное, но факт того, что «армейцы» готовы заплатить за него 250-300 тысяч евро, говорит о многом. Сам футболист говорит, что подробности станут известны в пятницу. Также на просмотре в ЦСКА находится здоровенный защитник Сесе Пепе, который до этого выступал за украинскую «Зирку». Подпишут ли с ним соглашение, пока неизвестно.

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Ну и, по сообщениям Нобеля Арустамяна, «армейцы» могут взять в аренду Олега Шатова, который не имеет постоянного места в составе «Зенита» при Манчини. Однако рассматривается лишь возможность аренды. Также на Шатова претендуют «Краснодар», «Рубин» и «Динамо».

«Зенит»

«Зенит» уже не первый год держит пальму первенства в России по части траты средств на трансферном рынке. Продажа Халка и Витселя позволила клубу устроить оптовую закупку аргентинцев прошлым летом. Сейчас многомиллионных трат от сине-бело-голубых ждать не стоит – всё-таки нужно вписаться в финансовый фэйр-плей. Однако пара интересных кандидатур на прицеле у «Зенита» всё же есть.

Главным в списке интересов остаётся Фёдор Смолов, которого всё ещё связывают с переездом в Санкт-Петербург. В обратном направлении может проследовать Юрий Жирков либо Артём Дзюба, которые редко попадают в состав при Роберто Манчини. По информации «Чемпионата», «Краснодар» хотел бы выручить за своего форварда не менее € 10 млн плюс € 2 млн в виде бонусов, в случае если покупатель попадёт в зону Лиги чемпионов по итогам сезона.

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Также в списке интересов сине-бело-голубых находятся два футболиста «Ахмата» — нападающий Лео и полузащитник Антон Швец, за которого клуб готов выложить 4 млн евро. Однако грозненцы настаивают на вдвое большей сумме.

В то же время «Зенит» может потерять зимой Доменико Кришито, Кристиана Нобоа и Леандро Паредеса, которым интересуется «Ювентус». В линию обороны клуб рассматривает кандидатуру Родриго Кайо, за которого, по информации Daily Record, предложил 13,5 млн евро. А также защитника тульского «Арсенала» Максима Беляева. Сам футболист информацию о переговорах опровергает.

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«Краснодар»

Главный персонаж, вокруг которого крутятся 90% новостей про «Краснодар» — Фёдор Смолов. На нападающего претендуют как российские клубы, так и зарубежные. И во многом от перехода Смолова будет зависеть вся трансферная политика клуба. Главный претендент на Фёдора – «Вест Хэм», который согласовал продажу Диафра Сахо и готов расстаться с Чичарито. Сумма трансфера может составить около 17 млн евро. Также на Смолова претендует «Зенит». В таком случае в обратном направлении может проследовать Юрий Жирков либо Артём Дзюба.

«Ахмат»

Пока новостей о потенциальных трансферах «Ахмата» нет. Ещё в декабре появилась новость о возможном подписании защитника «Амкара» Николая Зайцева. Но пока о подвижках в переговорах неизвестно.

Зато вот расстаться клуб может с целым рядом игроков. Форвард Лео может перейти в «Зенит», также интерес к нему проявляют «Арсенал» и «Интер». Помимо него клуб из Санкт-Петербурга проявляет интерес к Антону Швецу, но клубам трудно договориться о сумме компенсации. Покинуть Грозный может и Одисе Роши. По информации Lajmi.net, албанский футболист интересен загребскому «Динамо».

«Ростов»

«Ростов» пока тоже в трансферной активности не замечен. Команду покинул Виталий Устинов, который вернулся в «Рубин». Вместо него в полугодичную аренду взят хавбек «Спартака» Аяз Гулиев, первую половину сезона проведший в «Анжи». Также состав «Ростова» пополнил Валерий Чуперка, который воспользовался возможностью «самовыкупа», предусмотренной в контракте, и покинул «Балтику».

«Уфа»

Состав «Уфы» пополнит юный нападающий «Тараза» Еркебулан Сейдахмет, сообщает интернет-издание Sports.kz. Георгий Хутиди, основатель казахстанского клуба «Монтажник», воспитанником которого является 17-летний форвард, рассказал, что Сейдахмет в середине января отправится на учебно-тренировочный сбор с «Уфой» на Кипр, а в феврале, когда футболисту исполнится 18 лет, российский клуб подпишет с ним контракт.

«Локомотив»

«Локомотив» неожиданно, наверное, даже сам для себя к зимней паузе расположился на первой строчке в турнирной таблице. Да ещё и солидно оторвался от конкурентов. В принципе «железнодорожники» хорошо укомплектованы в каждой линии, а с возвращением Чорлуки и Ари у Сёмина появится ещё больше пространства для манёвра. Однако сам Юрий Палыч говорит, что команде необходимо приобрести по игроку в каждую линию. А значит молчать на трансферном рынке «Локо» не будет.

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Судя по всему, главная цель «Локомотива» — израильский полузащитник «Ред Булл» Зальцбург Мунас Даббур. Спортивный директор «Ред Булла» Кристоф Фройнд подтвердил интерес со стороны красно-зелёных. Также он утверждает, что клуб будет вести переговоры, если предложение составит 15 млн евро.

Также возможен трансфер защитника «Олимпиакоса» Хрвойе Милича, который уже имел опыт выступлений в России, защищая цвета «Ростова». Хорват перешёл в «Олимпиакос» летом 2017 года из «Фиорентины» за € 1,5 млн, но успел провести к этому моменту лишь четыре матча в составе греческой команды.

Кроме того «Локомотив» ведёт активные переговоры о переходе полузащитника «Этуаль дю Сахель» и сборной Туниса Мохамеда Амине Бен Амора и в скором времени должен завершить сделку, утверждает Infos Foot. По информации источника, «железнодорожники» предложили за хавбека € 2,2 млн, тогда как «Этуаль» просит примерно € 2,5 млн. Также возможен трансфер 20-летнего нападающего «Фламенго» Фелипе Визеу.

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Из возможных потерь – Мануэл Фернандеш, на которого претендует «Интер». И Неманья Пейчинович, с которым ведёт активные переговоры «Сент-Этьен». Контракт серба с «Локомотивом» истекает летом, потому он имеет право вести переговоры с другими командами.

«Рубин»

Пока новости касательно «Рубина» рассказывают в основном о возможных потерях казанского клуба. Недавно клуб заработал от 6 до 8 млн евро на трансфере защитника Морица Бауэра в «Сток Сити». Вслед за ним Казань могут покинуть Янн М’Вила, который близок к переходу в «Сент-Этьен», Рубен Рочина, не отправившийся с командами на сборы и рассчитывающий на переход в «Бетис», а также Максим Лестьенн, на которого претендует «Трабзонспор».

Зато «Рубину» удалось подписать контракт с хавбеком «Краснодара» Вячеславом Подберёзкиным. Правда, лишь на правах аренды до конца сезона.

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«Анжи»

«Анжи» в свою очередь объявил о расторжении контрактов с Вадимом Афониным и Константином Базелюком. Первый продолжит карьеру в «Оренбурге», а второй подписал соглашение с чешской «Зброёвкой». Также объявлено о переходе 26-летнего центрального защитника из «Венесуэлы» Джона Чансельора. На счету 198-сантиметрового игрока 7 матчей за сборную страны.

«Арсенал»

Пока главная трансферная новость РФПЛ – Владимир Габулов продолжит карьеру в «Брюгге». Голкипер уже прибыл в расположение бельгийского клуба и готовится к дебюту. Кроме него «Арсенал» может потерять центрального защитника Максима Беляева, интерес к которому, по информации «Спорт день за днём», проявляет «Зенит». Однако сам футболист факт переговоров с клубом из Санкт-Петербурга опроверг.

«Динамо»

В московском «Динамо» принято решение досрочно завершить сотрудничество с резервным голкипером Сергеем Нарубиным. Срок действия двухлетнего соглашения с Нарубиным истекал в июне 2018-го, однако контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Таким образом, игрок покинет «Динамо» в качестве свободного агента, а вторым вратарём москвичей станет Игорь Лещук.

Вместе с Нарубиным с командой расстался черногорский нападающий Фатос Бечирай, который вскоре подпишет контракт с бельгийским «Мехеленом». Вместо него «Динамо» намерено приобрести нападающего «Тосно» Евгения Маркова, с которым уже ведутся активные переговоры.

Кроме того клуб заинтересован в приобретении украинского полузащитника «Зари» Александра Караваева. По информации украинских СМИ, «Динамо» готово заплатить за игрока 1 млн евро.

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«Тосно»

Очень вероятно, что «Тосно» придётся смириться с потерей Маркова, на которого есть большой спрос на рынке РФПЛ. Пока клуб объявил о двух трансферах. Первым стал воспитанник академии «Зенита» Алексей Скворцов, контракт с которым подписан на три года. В последнее время 25-летний полузащитник играл за «Тамбов». В сезоне-2017/18 футболист принял участие в 27 матчах и забил 8 голов. Также «Тосно» усилил бразильский форвард Рикардиньо. Контракт с бывшим игроком «Црвены Звезды» рассчитан на полтора года.

«СКА-Хабаровск»

А вот «СКА» в отличие от соседей по таблице пока только подписывает новых футболистов. Клуб объявил о переходе защитника «Зенита» Максима Карпова, который будет выступать за дальневосточную команду на правах аренды. А вот с полузащитником «Спартака» Артёмом Самсоновым заключён полноценный контракт. 24-летний футболист уже подписал соглашение.