10 самых подорожавших за год футболистов

10. Кевин Де Брёйне (26 лет), «Манчестер Сити»
+50 млн евро
Сразу два футболиста подорожали на 50 млн по оценкам Transfermarkt. Речь про Неймара и Де Брёйне. При этом рост стоимости бельгийца намного динамичнее. За год он прибавил на 83,3% (у Неймара – 50%) и теперь оценивается в 110 млн евро.
9. Тимо Вернер (21 год), «Лейпциг»
+52 млн евро
Если вы хоть немножко следите за Бундеслигой, то знаете об этом нападающем. У парня сумасшедший потенциал, хотя иногда он просит замену лишь из-за шума на стадионе.
8. Мохамед Салах (25 лет), «Ливерпуль»
+53 млн евро
В 2013 году Салаха недолюбливали в Египте из-за простого поцелуя в щеку. В 2017-м нападающий забил решающий гол в борьбе за выход на ЧМ-2018, чем привёл в экстаз всю страну. Эта и другие истории про Салаха здесь:
7. Габриэл Жезус (20 лет), «Манчестер Сити»
+54 млн евро
В интервью «Чемпионату» Кака назвал Жезуса лучшим игроком сборной Бразилии после Неймара. Неплохо для 20-летнего парня.
6. Филиппе Коутиньо (25 лет), «Барселона»
+55 млн евро
Не менее популярна точка зрения, что вторым после Неймара является Коутиньо. Хотя мой коллега настаивает: их нельзя сравнивать.
5. Лионель Месси (30 лет), «Барселона»
+60 млн евро
Сильно подорожать, когда тебе за 30? На такое способен только один футболист в мире. И речь не про Роналду. Проведя шикарный сезон, 31-летний португалец подорожал всего на 10 млн (165-й в рейтинге).
4. Деле Алли (21 год), «Тоттенхэм»
+60 млн евро
Коротко о том, чего добился полузащитник: 41 гол за «Тоттенхэм» (33 – в АПЛ). Плюс 22 матча в составе сборной Англии. А чего добились вы, когда вам был 21?
3. Усман Дембеле (20 лет), «Барселона»
+62 млн евро
Летом француз перешёл в «Барселону», но по сей день сыграл за каталонцев лишь в четырёх матчах. И, даже несмотря на травму, Дембеле вошёл в топ-3.
2. Гарри Кейн (24 года), «Тоттенхэм»
+80 млн евро
Возможно, лучший игрок АПЛ. Удивительно, что он до сих пор выступает в «Тоттенхэме». Но, даже играя там, Кейн стал лучшим бомбардиром 2017 года.
1. Килиан Мбаппе (19 лет), «ПСЖ»
+86 млн евро
В начале этого года Мбаппе просто взорвал Лигу чемпионов. Тогда 18-летний парень из «Монако» забил в плей-офф 6 мячей в 6 матчах (против «Манчестер Сити», «Боруссии» и «Ювентуса»). И это в дебютном сезоне в Лиге чемпионов!