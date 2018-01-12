10 самых подорожавших за год футболистов

Футболисты, которые максимально подорожали с 1 января 2017 года. Среди них даже Тимо Вернер и Деле Алли!

10. Кевин Де Брёйне (26 лет), «Манчестер Сити»

+50 млн евро

Сразу два футболиста подорожали на 50 млн по оценкам Transfermarkt. Речь про Неймара и Де Брёйне. При этом рост стоимости бельгийца намного динамичнее. За год он прибавил на 83,3% (у Неймара – 50%) и теперь оценивается в 110 млн евро.

+52 млн евро

Если вы хоть немножко следите за Бундеслигой, то знаете об этом нападающем. У парня сумасшедший потенциал, хотя иногда он просит замену лишь из-за шума на стадионе.

Вернер объяснил, почему не выдержал шумового давления в игре с «Бешикташем»

Тот, кто сменит Клозе. Парень, разорвавший Бундеслигу в этом сезоне История будущей звезды немецкой сборной Тимо Вернера, мальчика в 17 лет совмещавшего матчи в Бундеслиге с занятиями в гимназии.

+53 млн евро

В 2013 году Салаха недолюбливали в Египте из-за простого поцелуя в щеку. В 2017-м нападающий забил решающий гол в борьбе за выход на ЧМ-2018, чем привёл в экстаз всю страну. Эта и другие истории про Салаха здесь:

«Он летит, как скорый поезд Москва – Питер». Главный в сборной Египта 6 декабря Мохамед Салах сыграет в Лиге чемпионов против «Спартака», а через полгода – против сборной России на чемпионате мира.

+54 млн евро

В интервью «Чемпионату» Кака назвал Жезуса лучшим игроком сборной Бразилии после Неймара. Неплохо для 20-летнего парня.

6. Филиппе Коутиньо (25 лет), «Барселона»

+55 млн евро

Не менее популярна точка зрения, что вторым после Неймара является Коутиньо. Хотя мой коллега настаивает: их нельзя сравнивать.

Филиппе-первый, а не второй Неймар. Зачем «Барселоне» Коутиньо «Барселона» наконец-то выторговала у «Ливерпуля» Коутиньо – осталось найти ему наилучшее применение.

5. Лионель Месси (30 лет), «Барселона»

+60 млн евро

Сильно подорожать, когда тебе за 30? На такое способен только один футболист в мире. И речь не про Роналду. Проведя шикарный сезон, 31-летний португалец подорожал всего на 10 млн (165-й в рейтинге).

+60 млн евро

Коротко о том, чего добился полузащитник: 41 гол за «Тоттенхэм» (33 – в АПЛ). Плюс 22 матча в составе сборной Англии. А чего добились вы, когда вам был 21?

Красота дня. Девушка при Деле — кто вдохновляет Алли на подвиги В рубрике “Красота дня” — 21-летняя британская модель, которая всегда болеет за Деле Алли.

+62 млн евро

Летом француз перешёл в «Барселону», но по сей день сыграл за каталонцев лишь в четырёх матчах. И, даже несмотря на травму, Дембеле вошёл в топ-3.

2. Гарри Кейн (24 года), «Тоттенхэм»

+80 млн евро

Возможно, лучший игрок АПЛ. Удивительно, что он до сих пор выступает в «Тоттенхэме». Но, даже играя там, Кейн стал лучшим бомбардиром 2017 года.

+86 млн евро

В начале этого года Мбаппе просто взорвал Лигу чемпионов. Тогда 18-летний парень из «Монако» забил в плей-офф 6 мячей в 6 матчах (против «Манчестер Сити», «Боруссии» и «Ювентуса»). И это в дебютном сезоне в Лиге чемпионов!