Как американский юниор объясняет Бундеслигу

Доменико Тедеско пока рано ставить памятник перед «Фелтинс-Ареной», но список достижений тренера с 11-матчевым опытом большого футбола уже длинный. «Шальке» с Тедеско – лучшая команда в Бундеслиге для чернорабочих (кто выпадает из этого турнира, мы знаем), осенью Тедеско отыгрался с 0:4 в Дортмунде, а многие игроки «Шальке» прогрессируют через занятия и многочисленные разговоры с Тедеско о тактике. Боже, он заново раскрыл Франко Ди Санто – для памятника достижений достаточно. Попутно тренер «Шальке» аккуратно вводит в состав молодёжь, а главное новое лицо при Тедеско – Уэстон Маккенни. Ему 19, он приехал из мощной академии «Далласа», выучил немецкий язык и адаптировался к тактической миссии «Шальке».

В современной Бундеслиге Маккенни банально не мог провалиться. Звучит стартовый свисток, соперник откатывает атаку до центрального защитника – и для Маккенни пас становится триггером. Американец налетает на соперника, провоцирует отдать на фланг или выбить мяч к чертям. Потом соперник начнёт новую атаку, снова отдаст левому центральному дефу, и снова Маккенни бросится в прессинг. Доменико Тедеско говорил в интервью главному тактическому сайту планеты Spielverlagerung, что триггеры прессинга (то есть моменты, когда начинается агрессивное давление) подстраиваются под каждого соперника индивидуально, но к Маккенни это не относится. Мяч доходит до левого центрального защитника – Маккенни начинает новый агрессивный рывок.

Свою работу в прессинге Маккенни выполняет прилежно. Проблемы начинаются, когда Уэстон получает мяч, и давайте откровенно – Маккенни в лучшем случае соответствует клубу, бьющемуся за выживание в Бундеслиге. Грамотные открывания он запарывает или плохим пасом, или неловкой попыткой обработать мяч в штрафной. Под прессингом Маккенни уязвим и способен спровоцировать острую контратаку после проигранной борьбы 1v1, а при таком же интенсивном давлении на него самого – теряется и бьёт мяч вперёд чуть ли не наугад. Статистика Маккенни – будто посвящение игрокам аутсайдеров РФПЛ: американец делает 1 пас под удар за два матча и не выезжает за пределы 74% точных передач.



Важное замечание: «Шальке» Тедеско как раз не совсем типичен для Бундеслиги. Тедеско выгодно выделяется на фоне всех тренеров-гиков, получивших лицензию с биркой в роддоме, гибкостью идей – в «Эрцгебирге» его не зря прозвали «хамелеоном». Типичен как раз Маккенни. Его функции – грамотно двигаться без мяча, прессинговать и открываться, но не слишком заботиться работой с мячом – объясняют всё, что случилось с немецким чемпионатом. Бундеслига превратилась в лигу бесконечного прессинга: судьбу большинства матчей решает, кто допустит ошибки либо в прессинге (дали создать численное преимущество, открыли свободную зону), либо в его преодолении. Одинаковость идей многих тренеров Бундеслиги родила три тенденции чемпионата, и ни одна из них не связана с прогрессом атакующего стиля:



1. Зеркалить схему соперника – идеальный план, чтобы нейтрализовать его стиль. Даже догматик Петер Бош, дойдя до агонии, сменил в «Боруссии» любимую 4-3-3 на 3-4-3, чтобы нейтрализовать прессинг «Шальке» и придавить его мощную защиту. Другие тренеры тем более не брезгуют таким планом: под «Шальке» Тедеско адаптировали схему и «Аугсбург», и «Фрайбург», и «Ганновер». Андре Брайтенрайтер, тренер «Ганновера» – символ современной Бундеслиги: его команда сменила 8 тактических схем за чемпионат, а сам он в прошлом сезоне был восхищён Тедеско, когда он реагировал на все 6 смен тактики «Ганновером» за ОДИН матч.



2. Постоянный прессинг в центральной зоне выводит события из центра на фланги. Это стратегически менее опасная зона, и по факту, все команды Бундеслиги стараются друг друга запихать на фланг, чтобы чувствовать себя в безопасности. Преимущество получают редкие тренеры, работающие над фланговыми атаками (Мануэль Баум в «Аугсбурге»: связка Макс – Финнбогасон стала самой продуктивной в первом круге БЛ), и те, кто обладает игроками с умными смещениями в середину (снова «Шальке» – и Даниэль Калиджури).

3. Эта тенденция касается персонально Маккенни. Бундеслига первой обозначила тренд на универсализацию полузащитников, а теперь страдает от переизбытка «восьмёрок» и недостатка «шестёрок» и «десяток», хавбеков более узкого профиля. Вся суть матчей Бундеслиги сводится к простому алгоритму: «восьмёрки» закрывают всех «восьмёрок» соперника в начале атаки, а если у оппонента на одного полузащитника больше – надо срочно выпустить своего хавбека или перепрофилировать кого-то из игроков.



Кстати, на вторую Бундеслигу тренд тоже распространяется. Тот же Spielverlagerung в начале декабря очень нахваливал вратаря дрезденского «Динамо» Марвина Швебе за отличное видение поля и классную игру ногами. Кристиан Штрайх даже называл Швебе самым влиятельным плеймейкером команды, но это не крутость вратаря, а проблема немецкого футбола. В прессинге разменяны оба центральных хавбека, висят соперники на каждом центральном защитнике – вот и остаётся отдавать вратарю и разыгрывать мяч до нового лонг-болла.

Комфортнее всех – командам с разноплановыми «восьмёрками» и раумдойтерами, то есть искателями пространства (не путать с «десяткой», роль всё же чуть иная). Ларс Штиндль, Леон Горецка, Наби Кейта, Томас Делейни – редкие игроки с грамотным движением под мяч и пониманием, что потом делать с мячом. Так, Горецка всегда готов включить «режим Паулиньо» с рывком в завершение атаки вторым темпом. Делейни после очередной смены тренера в «Вердере» – ежегодный весёлый аттракцион – получил роль прессингующего на одной линии с нападающим: уже привычно, когда Делейни провоцирует потерю, получает мяч и правильно разгоняет атаку.

Все эти тенденции – штрихи к главной: Бундеслига превратилась в чемпионат, где игра без мяча важнее, чем игра с мячом. Проблемы с таким футбольным мировоззрением становятся глобальными и начинаются, когда немецкие клубы покидают дом – в еврокубках достаточно отдать мяч «Герте», худшей по ударам команде Бундеслиги, или сильному на контратаках «Лейпцигу». И наслаждаться их потугами. Йоахим Лёв тоже говорил ещё осенью, что Германия – больше не главный конвейер талантов, и косвенно намекал, что стиль Бундеслиги становится проблемой для немецкого футбола.



Пока Бундеслига перенасыщена такими игроками, как Маккенни, и такими идеями, чемпионат Германии обречён на 17 команд с одинаковым стилем. Переодеть – и не заметить. И это не вина Маккенни: он как раз грамотно выполняет свою роль.