8 европейских клубов, у которых есть или были владельцы из России

В Хорватии утверждают, что клуб «Истра 1961» скоро обзаведётся российскими владельцами. По данным местных СМИ, ими готовятся стать владельцы московского «Спартака». Вспоминаем клубы, в которых «рулили» наши соотечественники и к чему это их приводило. Учитываем только те клубы, где «наши люди» владели контрольными пакетами акций. Поэтому в списке, например, нет Алишера Усманова, владеющего частью акций «Арсенала».

Антон Зингаревич, 35 лет

«Рединг»

Годы владения клубом: 2012-2014.



Молодой петербуржец Антон Зингаревич ещё со времён обучения в колледже в Беркшире присматривался к британской команде. Страсть к тому, чтобы обрести самостоятельность и не быть «сыном предпринимателя», наверняка подогревала интерес к клубу. Возможно, именно в «Рединге» он видел тот самый собственный бизнес-проект. В 2012 году Зингаревич осуществил заветную сделку и приобрёл 51% акций «Рединга». С первого же дня он обещал жить по средствам, максимально эффективно используя ресурсы клуба. И надо отдать ему должное, клуб и впрямь не шиковал, позволив себе разве что подписание звезды того «Фулхема», Павла Погребняка, на правах свободного агента. Впрочем, вряд ли это может быть показательным, «Рединг» при Зингаревиче не добился особых успехов, постоянно болтался в Чемпионшипе, а уже в 2014-м был продан тайским бизнесменам.

Антон Зингаревич Фото: Reuters

Дмитрий Рыболовлев, 51 год

«Монако»

Годы владения клубом: 2012-н.в.



Выходец из семьи пермских врачей Дмитрий Рыболовлев встретил во Франции, пожалуй, одного из самых непростых «больных» в своей жизни. И этим пациентом стал целый футбольный клуб. Тогда «Монако» из недавнего финалиста Лиги чемпионов превратился в середняка второй по значимости лиги страны. В 2011 году компания Рыболовлева объявила о покупке 66% акций клуба, и вскоре клуб безо всяких проблем ворвался в элитный французский дивизион. То время стало бомбическим для болельщиков в плане трансферов, в «Монако» приехали Фалькао, Моутиньо, Абидаль, Родригес и другие звёзды. «Монако» быстро вышел в Лигу чемпионов, но уже в 2014 клуб снова ждали перемены: Рыболовлев объявил о смене стратегии его развития. Позднее он рассказывал, что «в клубе был такой дефицит, что они мчались прямо в стену». Клуб направил все усилия на развитие собственных воспитанников, отныне избегая крупных трансферов. Российским боссам (именно россиян назначили на основные посты в «Монако») удалось воплотить стратегию в жизнь, и клуб стал образцом ведения бизнеса в современном футболе. После лета 2017 года вице-президент клуба Вадим Васильев отчитался о прибыли в 360 млн евро, а «Монако» получил награду Ассоциации европейских клубов.

Русского владельца «Монако» обвиняют в коррупции. Что происходит? Дмитрию Рыболовлеву могут запретить въезд на территорию княжества из-за скандала с подкупом полиции и чиновников.

Владимир Романов, 70 лет

«Хартс»

Годы владения клубом: 2007-2014.



Владимир Романов – россиянин с литовским паспортом, и, вообще-то, перед покупкой шотландского клуба он намеревался заняться раменским «Сатурном», но тогда что-то пошло не так. В 2007-м он приобрёл «Хартс», избавил клуб от долгов и начал активно в него вкладываться. И в клуб пришли успехи: новая победа в кубке Шотландии и 2-е место в чемпионате, принесшее клубу место в Лиге чемпионов. Болельщики уже начали было распевать его фамилию на трибунах, но через некоторое время радость сменилась недоумением. В клуб начали пачками приезжать литовские футболисты и тренеры, а место руководителя и вовсе занял сын бизнесмена — Роман, что вызвало протест со стороны некоторых работников клуба. После этого клуб особых успехов не снискал, а в 2014 году был продан. В том же году бывший владелец «Хартс» отправился за решётку в рамках дела о присвоении имущества. А ещё Романов заявлял, что «Хартс» был единственной возможностью для него «продвигать литовский футбол, пока он не развалился совсем».

Владимир Романов Фото: Reuters

Иван Саввиди, 58 лет

ПАОК

Годы владения клубом: 2012-н.в.



Российский бизнесмен с греческими корнями Иван Саввиди уже давно прочно обосновался в Греции. Помимо футбольного клуба «ПАОК» в этой стране он успел приобрести несколько печатных изданий и даже один из символов города Салоники — отель «Македония Палас». Окончательно разочаровавшись в российском первенстве из-за невозможности построить работающую бизнес-модель, Саввиди долгое время хотел приобрести «клуб беженцев из Константинополя», за который болеют многие приехавшие из СССР, и в 2012 году у него получилось провернуть сделку. С тех пор «ПАОК» стабилен и в финансовом, и в спортивном плане, а в его составе периодически появляются лица, известные российским болельщикам. Сейчас, например, за «ПАОК» играют Карлос Сомбрано иРоберт Мак.

Юрий Кораблин, ушёл из жизни в 2016 году в возрасте 56 лет

«Венеция»

Годы владения клубом: 2011-2015.



Итальянский клуб приобрёл не просто рядовой бизнесмен из России, а бывший глава города Химки Юрий Кораблин. Он же, кстати, стоял у истоков баскетбольных и футбольных «Химок». В 2011 году «Венеция» была в удручающем состоянии, влача жалкое состояние в одной из низших лиг Италии. Самое интересное, что следует знать о «Венеции» того времени, – у клуба был стадион, на который можно было добраться только на гондоле. Приход российского инвестора воодушевил загрустивших болельщиков: Юрий Кораблин обещал серьёзные перемены в жизни клуба. К тому же он обещал применить в «Венеции» опыт, который получил во времена управления спортивными клубами в России. Увы, в эпоху Кораблина прорыва в клубе не случилось, а в 2015-м его купил инвестор из США Джо Такопино, и дела «Венеции» со временем стали куда лучше: сейчас клуб находится в верхней части таблицы серии B и имеет все шансы выйти в элитный дивизион.

Булат Чагаев

«Ксамакс»

Год владения клубом: 2011.



Самая странная история с покупкой зарубежного клуба российским инвестором. Булат Чагаев купил клуб швейцарской лиги и с ходу заявил болельщикам о своих планах по выводу команды в лигу чемпионов. А через месяц после покупки решил вписать ещё одну главу в историю клуба, заявив о желании заменить его название чеченским «Ксамакс Вайнах». Ни с переименованием, ни с Лигой чемпионов не срослось, уже через полгода Булат Чагаев был задержан швейцарской полицией, а с большинством игроков расторгли контракты. Клуб же после этих событий отправился в один из низших дивизионов Швейцарии.

Владимир Антонов, 42 года

«Портсмут»

Год владения клубом: 2011.

Английский «Портсмут» стал первый клубом банкротом в АПЛ, и покупка клуба Владимиром Антоновым воспринималась фанами как свет в конце туннеля. Однако эти ожидания были тщетны — российский бизнесмен в Британии оказался вне закона и в том же 2011-м отошёл от управления клубом. «Портсмут» ожидала очередная процедура банкротства и годы безденежья в низших дивизионах. В 2013-м клубу на помощь пришли его фанаты, он был передан совету болельщиков, а по итогам прошлого сезона пробился в первую лигу Англии.

Роман Абрамович, 51 год

«Челси»

Годы владения клубом: 2003 -н.в.



Один из самых успешных футбольных управленцев не только нашей страны, но и мирового футбола. Речь, конечно же, о Романе Абрамовиче, который пришёл в лондонский клуб в 2003 году. «Челси» в эпоху российского владельца выиграл практически всё. Фантастические финансовые инвестиции Абрамовича привели в Лондон таких людей, как Жозе Моуриньо и Дидье Дрогба, а стратегические решения позволяли клубу оставаться успешным на протяжении практически всего срока владения клубом. Сейчас клуб затеял реконструкцию стадиона, которая позволит повысить его вместимость до 60 тысяч зрителей, и ведь ни у кого нет сомнений, что каждый из них будет регулярно испытывать дичайший всплеск эндорфина от очередных выигранных трофеев синих?

Роман Абрамович Фото: Reuters