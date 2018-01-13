Лёв может сменить Зидана в «Реале»

Бистрович стал игроком ЦСКА

ЦСКА подписал контракт с полузащитником Кристияном Бистровичем. Об этом сообщает пресс-служба «армейцев». Договор с 19-летним футболистом рассчитан до лета 2022 года. Хорват успешно прошёл медицинское обследование в Германии и присоединился к основному составу «армейцев» в Кампоаморе.

Ранее новичок ЦСКА выступал за хорватский клуб «Славен Белупо». В сезоне-2017/18 Кристиян Бистрович принял участие в 12 матчах чемпионата Хорватии, в шести из которых вышел в стартовом составе, но результативными действиями не отметился.

Лёв может возглавить «Реал» в случае ухода Зидана

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв – главный кандидат на замену Зинедину Зидану в «Реале». Об этом сообщает AS со ссылкой на немецкие СМИ.



В нынешнем сезоне «Реал» выступает не лучшим образом, и в прессе заговорили о возможной отставке Зидана, чей контракт действует до лета 2020 года. Информацию подтвердил сам француз, но это не даёт гарантий, что Флорентино Перес не решит отправить тренера в отставку.



В 2016 году, до назначения Зидана, президент «Реала» встречался с Лёвом, но немецкий специалист хотел остаться в сборной Германии до чемпионата мира 2018 года. Отмечается, что в случае отставки Зидана Перес вновь вернётся к кандидатуре Лёва, чей договор с Немецким футбольным союзом действует до 2020 года.

Кейн – лучший игрок АПЛ в декабре

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн признан лучшим игроком в английской Премьер-лиге по итогам декабря. Об этом сообщается на официальном сайте лиги. Форвард признан лучшим игроком шестой раз в карьере. По этому показателю футболист сравнялся с бывшим полузащитником «Ливерпуля» Стивеном Джеррардом, который до сегодняшнего дня считался рекордсменом по количеству наград лучшему игроку месяца за карьеру.



Помимо Гарри Кейна на награду претендовали Мохамед Салах, Роберто Фирмино (оба — «Ливерпуль»), Маркос Алонсо («Челси»), Марко Арнаутович («Вест Хэм Юнайтед»), Джесси Лингард («Манчестер Юнайтед»), Рияд Марез («Лестер Сити») и Николас Отаменди («Манчестер Сити»).



В декабре Гарри Кейн принял участие в 6 матчах и забил 8 голов.

В «Спартаке» готовятся к аншлагу на домашнем матче Лиги Европы с «Атлетиком»

Коммерческий директор ФК «Спартак» и стадиона «Открытие Арена» Александр Атаманенко рассказал о том, как стартовал период приоритетных продаж билетов для владельцев абонементов на домашний матч 1/16 финала Лиги Европы с «Атлетиком», а также выразил мнение, что на встрече можно ожидать аншлаг.



«С момента открытия во второй половине дня 11 января приоритетного периода продаж для владельцев абонементов продано 10584 билетов. Матч вызывает большой интерес у наших болельщиков, все билеты будут выкуплены задолго до матча, и, как следствие, будем ожидать аншлаг в день футбола. Как минимум на домашних секторах, поскольку информацией о том, сколько билетов из запрошенной квоты будет реализовано гостями, пока не располагаем.



Клуб-гость запросил у нас всю квоту по регламенту в размере 5% от вместимости арены, то есть 2250 билетов. Однако на данный момент мы достигли договоренности передать им для реализации только часть мест в гостевых секторах в количестве 1300 штук, ограничившись местами в гостевых секторах трибуны «Д». Плюс 180 билетов первой категории. Очень надеемся, что нашим испанским гостям этого будет достаточно и мы сможем свободные места в гостевых секторах трибуны «С» выделить домашним болельщикам. Но решение об этом будет принято на более позднем этапе, после получения от гостей информации о результатах продаж», — сказал Атаманенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Матч «Спартак» — «Атлетико» пройдёт на стадионе «Открытие Арена» 15 февраля. Ответная игра в Испании состоится 22 февраля.

М'Вила официально стал игроком «Сент-Этьена»

Полузащитник Янн М'Вила, предыдущим клубом которого был «Рубин», официально перешёл в «Сент-Этьен». Контракт 27-летнего футболиста с французским клубом рассчитан на полтора года.



В «Сент-Этьен» М'Вила перебрался в качестве свободного агента после расторжения контракта с «Рубином».



М'Вила перешёл в «Рубин» в 2013 году из «Ренна». За это время француз дважды отдавался в аренду — в «Интер» и «Сандерленд». За команду из Казани он провёл 80 матчей.

В 2013 году «Реал» был готов купить Месси за рекордные € 250 млн

Мадридский «Реал» в 2013 году был готов заплатить сумму отступных в размере € 250 млн, которая была прописана в контракте нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, сообщает Marca со ссылкой на Spiegel.



По информации издания, о желании приобрести аргентинца «Реал» сообщил за несколько месяцев до перехода в клуб Гарета Бэйла. Юрист Лионеля сообщил о намерении мадридцев отцу игрока Хорхе Месси. «Реал» был готов предложить форварду контракт до 2021 года с зарплатой € 23 млн в год, а также € 1 млн Хорхе в качестве бонуса за трансфер. Если бы эта сделка состоялась, аргентинец стал бы самым дорогим футболистом в истории.



Отмечается, что встреча представителей «Реала» и Месси прошла в одном из частных самолётов. На ней также присутствовали юрист игрока Иньиго Хуарес, президент «Реала» Флорентино Перес, спортивный директор «сливочных» Мигель Пардеса и юрист из стана мадридцев. Источнику стало известно, что Хуарес уведомил Хорхе Месси о том, что «Реал» обещал «оказать давление» на председателя правительства Испании Мариано Рахоя по делу с обвинениями Лионеля в налоговом мошенничестве.

В Нидерландах установили памятник бывшему футболисту «Зенита» Риксену

Голландский клуб «Фортуна» из города Ситтард установил памятник бывшему полузащитнику команды Фернандо Риксену, сообщает NOS Sport.

Риксен в октябре 2013 года сообщил, что ему поставлен диагноз боковой амиотрофический склероз (медленно прогрессирующее, неизлечимое заболевание центральной нервной системы, при котором происходит поражение как верхних, так и нижних двигательных нейронов, что приводит к параличам и последующей атрофии мышц).



В России Риксен известен по выступлению за «Зенит», с которым голландец становился чемпионом России и выигрывал Кубок УЕФА.



На церемонии открытия бронзовой статуи присутствовали сам Риксен, а также его бывшие одноклубники Кевин Хофланд и Марк ван Боммель.



41-летний Риксен сейчас прикован к инвалидной коляске.

Видео можно посмотреть в «твиттере» FOX Sports.