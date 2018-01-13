Красота дня. Жена Роберто Фирмино

11 января стало известно, что «Ливерпуль» предложит своему нападающему Роберто Фирмино контракт до конца карьеры. Такой рискованный с точки зрения клуба шаг — отличный повод поближе познакомиться с женой бразильца Лариссой Перейрой.
Роберто впервые увидел Лариссу в ночном клубе в 2013 году. С тех пор они вместе и сильно любят друг друга.
Несмотря на долгие отношения, свадьбу возлюбленные сыграли только в 2016 году в Бразилии. На ней присутствовали тогда ещё партнёры по «Ливерпулю» — Лукас Лейва иФилиппе Коутиньо.
Пара воспитывает двух маленьких дочек, которым уделяет всё своё свободное время.
Как и любая жена футболиста, Ларисса любит и умеет стильно одеваться.
Иногда пара предстаёт совсем в неожиданных образах.
Куда же без солнечных и счастливых фотографий с отдыха? Футболисты умеют отдыхать.
Семья поддерживает Роберто на всех матчах команды. У жён и подруг футболистов «Ливерпуля» есть один большой плюс – великий «Энфилд». На этом стадионе наблюдать за игрой одно удовольствие.
Возлюбленная Фирмино желает всем читателям сладких снов.
Пожелаем счастливой паре долгих и счастливых лет вместе, а Фирмино много красивых и важных голов за «Ливерпуль».