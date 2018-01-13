Красота дня. Жена Роберто Фирмино

11 января стало известно, что «Ливерпуль» предложит своему нападающему Роберто Фирмино контракт до конца карьеры. Такой рискованный с точки зрения клуба шаг — отличный повод поближе познакомиться с женой бразильца Лариссой Перейрой.

«Ливерпуль» предложил Фирмино пожизненный контракт. Это ещё зачем? Им просто надоело, что «Барселона» забирает из команды лучших.

Роберто впервые увидел Лариссу в ночном клубе в 2013 году. С тех пор они вместе и сильно любят друг друга.

Несмотря на долгие отношения, свадьбу возлюбленные сыграли только в 2016 году в Бразилии. На ней присутствовали тогда ещё партнёры по «Ливерпулю» — Лукас Лейва иФилиппе Коутиньо.

Как «Ливерпулю» заменить Коутиньо Обсуждаем Мареза, Лемара и другие варианты. И зачем они вообще нужны.

Пара воспитывает двух маленьких дочек, которым уделяет всё своё свободное время.

Как и любая жена футболиста, Ларисса любит и умеет стильно одеваться.

Иногда пара предстаёт совсем в неожиданных образах.

Куда же без солнечных и счастливых фотографий с отдыха? Футболисты умеют отдыхать.

Семья поддерживает Роберто на всех матчах команды. У жён и подруг футболистов «Ливерпуля» есть один большой плюс – великий «Энфилд». На этом стадионе наблюдать за игрой одно удовольствие.

Возлюбленная Фирмино желает всем читателям сладких снов.

Пожелаем счастливой паре долгих и счастливых лет вместе, а Фирмино много красивых и важных голов за «Ливерпуль».