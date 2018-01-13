«Ливерпуль» без Коутиньо – это как? Что смотреть в выходные

Без одного из лидеров Клоппу предстоит встреча с «Ман Сити». А «Барселона» может потерять очки в самом сложном для себя городе Испании.

«Челси» — «Лестер»

Болельщики «Челси» могут заходиться в восторге от накала и зрелищности матча с «Арсеналом», но для команды его итог неутешителен – из-за удара Бельерина на последних минутах команда откатилась на третье место в турнирной таблице. В то, что догнать «Манчестер Сити» ещё есть возможность, верят только люди, не снимающие розовые очки даже перед сном. Однако на деле кому-то из четвёрки «Челси» — «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» — «Арсенал» придётся довольствоваться Лигой Европы. А кто-то вообще может проскочить мимо еврокубков. Потому очки набирать надо в каждом матче. «Лестеру» об этом только мечтать – в последних пяти турах «лисы» наковыряли лишь четыре балла. Но в очной встрече можно ждать чего угодно. Варди недавно отпраздновал 31-й день рождения, но всё ещё готов вгрызаться в наливные многомиллионные бока английских грандов.

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«Реал Мадрид» — «Вильярреал»

В Испании с интригой в чемпионской гонке дела также обстоят плачевно. «Барса» ускакала в неведомые дали, и шансы догнать её остались лишь теоретические. И то скорее у «Атлетико», а не «Реала». Болельщикам «Королевского клуба» остаётся ждать начала плей-офф Лиги чемпионов и оценивать форму команды по ярким матчам Ла Лиги. Этот – один из них. «Вильярреал» уже несколько лет держится в топе клубов Примеры, и на «Сантьяго Бернабеу» вполне способен дать серьёзный бой. Особенно учитывая шаткую игру «Реала» в новом году. Ах да, Черышев тоже должен будет стать одним из актёров этого спектакля.

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«Тоттенхэм» — «Эвертон»

После «Челси» с «Лестером» на авансцену выйдут «Тоттенхэм» и «Эвертон». Две сорванные башни АПЛ, которые, несмотря на все расклады, регулярно устраивают на поле что-то весёлое. После ухода Кумана «ириски» на время моргнули как фейерверк, но затем вновь потухли в зимнем небе boxing day. Сейчас парни из Мерсисайда наконец обзавелись ударным форвардом типажа Лукаку – Дженк Тосун ещё в «Бешикташе» доказал, что при должной поддержке умеет забивать много. Но против Кейна и компании шансов у «Эвертона» откровенно мало.

«РБ Лейпциг» — «Шальке-04»

Главный матч тура в Бундеслиге уже сыгран, однако и встречу «Лейпцига» с «Шальке» пропускать не рекомендуется. Особенно если вы устанете от английского футбола и предпочтёте не смотреть на «Тоттенхэм» и «Эвертон». «Шальке» и «Лейпциг» находятся в неважной форме, догнать «Баварию» шансов минимум, но это не повод пропустить очную зарубу двух помешанных на прессинге команд. Ну и плюс это возможность посмотреть в деле на привлекательные лоты зимнего трансферного окна. Горецка, Майер, Вернер и Кейта уже готовятся показать потенциальным покупателям, на что способны.

«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»

Открывают воскресную программу «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», две самые играющие команды АПЛ. «Горожане» продолжают колдовать над трансфером Санчеса, а «Ливерпуль» активно ищет замену Коутиньо. Поговаривают даже о переезде на «Энфилд» Гризманна. Однако в ближайшие выходные тренеры вряд ли пойдут на изменения. В первом круге «Сити» распотрошил «Ливерпуль», разорвав его на пять кусков. Наверняка парням в красном не терпится поквитаться с обидчиком «при своей толпе». Тем более что в строй вернулся Салах. Если вы ещё не сбегали в магазин за пивом, чипсами или другими традиционными гастрономическими атрибутами английского футбола, самое время это сделать.

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«Реал Сосьедад» — «Барселона»

Ну и завершают программу «Реал Сосьедад» с «Барселоной». Ни с кем в Испании каталонцы не играют так натужно, как с парнями из Сан-Себастьяна. И вближайшем матче ситуация вряд ли будет другой. «Сосьедад» плетётся на 12-м месте в таблице, но каким-то образом всякий раз умудряется находить противоядие против чар Месси. В общем, тут лёгкой прогулки «Барсе» ждать не стоит. И пусть даже поражение не сильно повлияет на расклад в чемпионской гонке, для тренера и болельщиков это возможность посмотреть, как команда работает в стрессовой ситуации. Ведь совсем недалеко до плей-офф ЛЧ.