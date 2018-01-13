Список 19. Чьи допинг-пробы на самом деле интересуют ФИФА

Сразу после праздников федеральные СМИ рассказали, что в нарушении антидопинговых правил могут быть замешаны Игорь Акинфеев, Денис Глушаков, Олег Шатов и ещё 16 российских футболистов. Информация, якобы просочившаяся из РФС и означающая полный крах российского футбола, была принята на веру с какой-то обречённой безнадёжностью — нас ведь давно перестало хоть что-нибудь удивлять.



— Но это же враньё… Неправда… Всё высосано из пальца, — экран дребезжащего телефона заполнялся сообщениями от чиновника, близкого к РУСАДА и Минспорту. Обычно спокойный, на этот раз он спамил без перерыва, нервно отделяя каждое сообщение многоточиями. — Человек не в теме… Вообще… Пишет всякую х…

Да бешенства его довели те самые материалы в «Советском спорте» от 9 января, успешно растиражированные в соцсетях и непрофильных СМИ. В первом список подозреваемых игроков национальной команды, которые якобы фигурируют в докладе комиссара ВАДА Ричарда Макларена. Во втором были рассуждения о том, что делать главному тренеру, если «сборников» дисквалифицируют. Тактический разбор выглядел ужасно комично — ведь если фамилии указаны правильно, то чемпионат мира — 2018 точно перенесут в другую страну, сборную России расформируют, а весь наш футбол, включая женские, детские и ветеранские команды, закроют на несколько лет до полного распотрошения от допинга.



Это такая деградация по-олимпийски: присутствие в докладе Макларена как условие для дисквалификации, 19 фамилий игроков сборной как признак общего заражения системы, а затем эвакуация и полный карантин…



— Ну вот на этом вы трафик и делаете, — продолжал чиновник. — Я понимаю всё… Но это не повод писать враньё… Обе части списка Макларена есть в открытом доступе. Там 11 фамилий и нет игроков сборной!!! Всё, хватит! Действительно, хватит. Если вы вы вдруг бессознательно разволнуетесь о допинге в футболе, то повторяйте как мантру следующие три абзаца.

Игоря Акинфеева нет в списке ВАДА Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Во-первых, те самые списки Макларена давно опубликованы на сайте «Чемпионата» — там нет и не будет футболистов сборной России. РФС уже дал ответ по каждому случаю: кто-то наказан, чьи-то пробы оказались чистыми — и в ФИФА были полностью удовлетворены совместной работой.



Во-вторых, не окажется и царапин на пробирках, потому что в ходе сборов и матчей сборной России практически все тесты проводят иностранные организации. И ни у ФИФА, ни у УЕФА никогда не было претензий к нашей федерации. А подтасовки, если они и были, могут касаться только внутренних соревнований.

В-третьих, не дисквалифицируют наших футболистов и из-за повторных случаев применения допинга. Передо мной, например, лежит методичка для футболистов, вышедшая в 2015 году под патронажем РФС и того самого Григория Родченкова. Там указано, что за четыре года (с 2011 по 2015) в российском футболе было взято 2000 проб, из которых положительны только три — с выговором за марихуану и с небольшими дисквалификациями за диуретики и стимуляторы.

Давайте закрепим.



1. Сборной России и чемпионату мира ничего не угрожает.



2. Никакой государственной поддержки допинга в российском футболе не было, нет и быть не может.



3. При худшем сценарии могут быть выявлены лишь единичные факты нарушений, которые не имеют отношения к национальной команде. Нам же остаётся разобраться в том, почему международные организации продолжают терроризировать наш футбол, позволяя прессе накручивать трафик вбросами.

***

— …Вот поэтому к журналистам такое отношение, — продолжал чиновник, и его захотелось остудить.



— А какое отношение к вам? – ответил я. – Спорт в стране уничтожили из-за допинга. Никто ничего не понимает. Вы всех прикрываете. Покажите тогда настоящий список, который пришёл из ВАДА.



— Покажем!



Переговоры и обмен письмами с РФС занял не больше суток. Нам вновь начали рассказывать, как злобно и пристально ФИФА следит за Россией, постоянно приезжая с рейдами, где бы ни находилась сборная. Как лютует новый глава медицинского и антидопингового отдела ФИФА британец Алексис Вебер, однажды затребовавший даже протоколы операции Романа Широкова на ахилловом сухожилии, сделанной перед ЧМ-2014. Тогда капитан сборной выбыл прямо перед турниром – и через три года у ВАДА появились вопросы, а не пытался ли он скрыть допинг. Нас убеждали, что сами готовы сотрудничать с кем угодно, лишь бы давление закончилось, но в итоге дело всё-таки дошло до конкретных имён и подозрений. Выяснилось, что 21 декабря 2017-го тот самый Вебер прислал запрос на 19 номеров проб, взятых в 2012-13 годах, с просьбой выслать копии протоколов исследований. Сам факт требований ФИФА в РФС не скрывали, но конкретные фамилии держались в тайне (несмотря на правдивую утечку в одном из телеграм-каналов), что способствовало появлению вольных трактовок, в том числе в «Советском спорте».



Получив письмо, РФС сделал запрос в РУСАДА и получил ответ: восемь протоколов не были найдены (об этом чуть позже), остальные 11 действительно принадлежат футболистам: Роману Шишкину (тогда — «Локомотив» и сборная России), Владимиру Габулову («Анжи» и сборная России), Петру Немову («Крылья Советов), Благою Георгиеву («Терек»), «армейцам» Сергею Чепчугову, Марио Фернандесу (тогда – Бразилия), Кейсуке Хонде (Япония), Сергею Игнашевичу (сборная России), а также Олесе Машиной и Дарье Мещеряковой из женской юношеской сборной России и Владимиру Обухову – из мужской.

«Ответ уже отправлен, — подтверждает врач сборной России Эдуард Безуглов. – Мы получили данные из РУСАДА, что все пробы чисты. И они давно уничтожены согласно регламенту». Но нависшей над игроками угрозы чистота уничтоженных проб не снимает. Ведь если следовать худшему, но вполне логичному сценарию, новую информацию ВАДА и ФИФА мог предоставить лично Григорий Родченков. Дело в том, что анализы после матчей РФПЛ и других внутренних соревнований попадали к нему на стол как к директору антидопинговой лаборатории и перед отправкой в РУСАДа могли подвергаться выборочным манипуляциям. Например, в случае обнаружения запрещённого вещества условный Родченков мог контактировать с врачами клуба и игроком с целью скрытия конкретного случая. В массовом формате делать это было бы невозможно, но в отдельном случае на результат можно было повлиять. Тогда проба становилась чистой, а в дневничке Григория могла появиться пометка из разряда: «Сегодня спас юного наркомана».



Но, опять же, даже в этом случае ни к сборной России, ни к государственной системе это не имело бы никакого отношения, тем более учитывая, что аж три футболиста из списка ФИФА – иностранцы. Тем не менее на некоторые из случаев стоит обратить внимание. Так что оставляем в покое юношей, девушек и закончившего карьеру Петра Немова вместе с почти не игравшим Чепчуговым – и сравниваем.

1. Роман Шишкин, проба от 14.04.2012 после матча «Кубань» — Локомотив»

Мы сразу попадаем на очень интересную историю. Шишкин доигрывает последние пару туров чемпионата, тренер сборной Дик Адвокат хочет видеть его на Евро-2012, но игрок неожиданно выпадает из состава в связи с отравлением, лечение которого несовместимо с футболом в течение долгого времени. Официальную версию тут же бьёт инсайд: диагноз выдуман, потому что у Романа обнаружили допинг, который будет выявлен при первом же независимом контроле. Тема не получает продолжения, хотя Шишкин даёт вот такое интервью «Спорт-экспрессу»: «Услышав о том, что у меня якобы обнаружили допинг, я был поражён. Конечно, ничего подобного не было! В чём было дело? Сам не могу понять, и врачам тоже определить не удалось. Полтора года отыграл от звонка до звонка, без единой травмы — и тут в самый ненужный момент какое-то нелепое отравление. Понятно, съел что-то не то. Говорят, ещё есть вариант, что виной всему переутомление: тяжёлый сезон, усталость, пониженный иммунитет. Но не думаю, что причина в этом».

Роман вряд ли даст новые комментарии по вопросу, тем более нам нужно время согласования с пресс-службой и агентом. Куда логичнее позвонить принимавшему решение об отъезде Шишкина из доктору Андрею Гришанову. После Евро-2012 он покинул пост начальника медицинского штаба сборной, а затем работал в «Анжи» и «Спартаке». «Я уже не помню, это был 2012 год», — сказал Гришанов по телефону.



— Но вы же ставили диагноз, принимали решение – что за отравление могло выбить футболиста почти на месяц?

— Простите, в деталях ситуацию уже не опишу, давно это. Поэтому не могу давать какие-то комментарии…



Была вероятность, что с разгадкой нам поможет бывший врач «Локомотива» Александр Ярдошвили.



— Не будет комментариев, — неожиданно прозвучал ответ. — Там всё нормально (видимо, у Шишкина. — Прим. ред.). Вообще не надо никакие вопросы мне задавать.



Ну, бывает, запамятовали два человека. Да и у нас нет причин подозревать в чём-то Шишкина, Ярдошвили или Гришанова – вообще чёрт его знает, почему в ФИФА выбрали именно ту пробу.





Роман Шишкин Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

2. Владимир Габулов, 1 июня 2013 года. Финал Кубка России ЦСКА – «Анжи»

После финала Кубка Габулов отправился в сборную и 7 июля был в заявке на матче с Португалией. «В Лиссабоне пробы брали у двух футболистов, но Габулова точно среди них не было», — уточняет Эдуард Безуглов. Кстати, именно он в 2012 году стал врачом национальной команды, а ушедший из сборной Гришанов отправился как раз в «Анжи».

Оба футболиста проведут два следующих матча, но пропустят заключительный тур РФПЛ. Подозрения здесь придётся натягивать за уши изо всех сил, ведь к тому моменту ЦСКА уже возьмёт титул, а игру с «Ростовом» команда проведёт резервным составом, готовясь к финалу Кубка России. Игнашевич через неделю примет участие в матчах сборной.

4. Кейсуке Хонда. 18.08.2013, ЦСКА – «Кубань» — 1:0

Японец неожиданно пропустит следующую игру с официальным диагнозом «воспаление пяточного сухожилия». Да и какое отношение его случай (да и случай Благо Георгиева из «Терека», который нет смысла рассматривать в контексте статьи) имеет к чемпионату мира? Да, список может удивлять перенасыщенностью игроками ЦСКА, но даже в самом невероятном случае санкций (если у ВАДА что-то действительно есть) к врачам «армейцев» ФИФА будет иметь ровно 0 мотивов для возможного наказания сборных России.



Тем более что именно РФС выступает инициатором разбирательств. Активно работает специальная комиссия — именно она делает запросы в ФИФА, РУСАДА и клубам, собирая всю информацию по указанным пробам… Хотя вы наверняка спросите: а где же остальные восемь протоколов? Может, их украли? Или подменили? Мы отправили официальный запрос замгендиректору РУСАДА по международному сотрудничеству и антидопинговым вопросам Маргарите Пахновской и получили такой ответ.



1. Из запрашиваемых протоколов 11 копий были предоставлены в ФИФА, являющейся международной антидопинговой организацией (все международные спортивные федерации являются антидопинговыми организациями согласно Всемирному антидопинговому кодексу).



2. Остальные протоколы не были найдены в архиве РУСАДА. Технологически это объясняется тем, что искомые пробы отбирались с большой вероятностью не российским антидопинговым агентством РУСАДА, а международной федерацией. Вот и всё — даже с учётом худшего сценария нам вновь ничего не грозит. Что в своих письмах и подтверждает ФИФА.

***

1. Почему ВАДА и ФИФА интересуются именно 2012-2013 годами, учитывая, что антидопинговая лаборатория была легитимна аж до 2015-го?

2. Каким образом РФС, Мутко или Путин могли повлиять на пробы, взятые у «сборников» иностранными компаниями?

3. Как вообще можно связывать с тем периодом Виталия Мутко, если тот готовил команду к Олимпиаде, а во главе РФС были Сергей Фурсенко и приравненный к лику футбольных святых Николай Толстых?

Конечно же, мы не могли не позвонить последнему. «Я в автобусе вообще-то еду, — сказал бывший глава российского футбола. – Комментировать ничего не буду, в РФС все вопросы. Они там работают. Тоже читаю «Советский спорт» — вот и всё».

Хорошо, что не стали спрашивать про его сговор с ФИФА, а то, зная нрав Николая Александровича, можно было отправиться на расстояние от трёх до пяти букв.

4. Какие вопросы могут быть к сборной России, если она давно обладает лучшим в стране оборудованием, если врач не вылезает из медийного пространства, ведёт собственное шоу на ТВ, критикует чиновников за ситуацию с допингом, дружит с футболистами и открыто занимается частной практикой. В плане медицины наш футбол – точно самый открытый вид спорта в стране.

5. Почему в ФИФА продолжают озабоченно смотреть на наш футбол, а УЕФА ведёт себя индифферентно?

6. Почему РФС приходится чуть ли не уговаривать международные организации на обмен информацией?

Согласие на общую встречу пришло из ФИФА лишь пару дней назад.

7. Почему при жутком общественном запросе на антироссийскую грязь наш футбол уже несколько лет остаётся безнаказанным? Да всё просто. Потому что с одной стороны зарубежная пресса давит на ФИФА и ВАДА, которым приходится с серьёзной и подозрительной миной рассылать бесперспективные запросы в РФС и РУСАДА. С другой же – все мы настолько затюканы, что готовы поверить даже в то, что футбольная сборная России колется перед матчами. И эта политическая клоунада с элементами блефа точно не закончится как минимум до лета. И если вы вдруг не выдержите, поверите и захотите заняться бичеванием своей страны, то просто повторяйте мантру о том, что нашему чемпионату мира по футболу ничего не грозит.