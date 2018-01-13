«Смотрите, как шоколадки тают на солнце». «Спартак» пошумел в соцсетях

На сборах ведущих клубов РФПЛ уже много любопытного. Ярче всего атмосферу передает Георгий Джикия.

Футболисты РФПЛ завершили отпуск и стягиваются на тренировочные сборы. Мы собрали самые сочные фотографии и посты, чтобы рассказать, в каком настроении все приступили к работе.

Артём Ребров времени зря не теряет и подводит итоги своего кулинарного конкурса, в котором предложил подписчикам за призы поделиться рецептами интересных блюд.

«Я хочу сказать огромное спасибо всем участникам, приготовившим столько интересных и разнообразных блюд. Я с радостью взял себе на заметку несколько рецептов и, надеюсь, как-нибудь поделюсь с вами, как у меня получилось!» — написал Ребров.

Что случилось в Премьер-Лиге, пока вы отдыхали: трансферы, слухи, заявления Выступление Гинера, трансферы и добрые дела – чем занимались представители клубов РФПЛ в праздники.

Футболисты «Спартака» приступили к работе на сборах. Судя по комментарию Георгия Джикии, в ОАЭ сейчас очень жарко.

А вообще, похоже, спартаковцы рады воссоединению.

К слову, на сборах у «Спартака» очень семейная атмосфера. Так уж сложилось, что в последние годы Артём Тимофеев отмечает дни рождения на сборах. 24-е не стало исключением.

Ну и если пропустили, как Комбаров берёт интервью у Глушакова, скорее смотрите. Это musthave.

Александр Кержаков тем временем тоже в жарких странах. Правда, судя по всему, без серьёзных физических нагрузок. Ну и «плюс» за новое оригинальное обыгрывание названия Бали. Сказочного.

Братья Миранчуки и Тарасов как всегда на стиле. Настроены отстаивать первое место.

«Рядом был Зидан, но мы не подошли». Как «Локо» вышел из отпуска «Локомотив» вышел из отпуска. Ари объяснил, как оказался дома у Халка.

Русско-бразильское подкрепление ЦСКА уже прибыло в Кампоамор и готово к работе.

Тем временем Георги Миланов уже нарезает круги вокруг поля. Как в театре теней.

Бистрович старается показать себя во всей красе. Как-никак, первый полноценный трансфер клуба за последние три года. Да и сумма отступных в 20 миллионов евро обязывает пахать усердно.

ЦСКА провернул первый полноценный трансфер с 2015 года. Всё о новичке ЦСКА пополнился 19-летним хорватом. Его сравнивают с Ракитичем. О новобранце рассказывают Дуймович, Плетикоса и хорватские журналы.

Вернблум в своём стиле не захламляет свои соцсети фотографиями с тренировок. Гораздо важнее содержимое сумки, которое вдали от дома поможет не умереть со скуки.

Ну а Кокорин мыслями по-прежнему в отпуске. Как в нашумевшем хите, чувствует себя рок-звездой. Как же иначе?