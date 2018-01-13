«Смотрите, как шоколадки тают на солнце». «Спартак» пошумел в соцсетях

Футболисты РФПЛ завершили отпуск и стягиваются на тренировочные сборы. Мы собрали самые сочные фотографии и посты, чтобы рассказать, в каком настроении все приступили к работе.
Артём Ребров времени зря не теряет и подводит итоги своего кулинарного конкурса, в котором предложил подписчикам за призы поделиться рецептами интересных блюд.
«Я хочу сказать огромное спасибо всем участникам, приготовившим столько интересных и разнообразных блюд. Я с радостью взял себе на заметку несколько рецептов и, надеюсь, как-нибудь поделюсь с вами, как у меня получилось!» — написал Ребров.
Футболисты «Спартака» приступили к работе на сборах. Судя по комментарию Георгия Джикии, в ОАЭ сейчас очень жарко.
А вообще, похоже, спартаковцы рады воссоединению.
К слову, на сборах у «Спартака» очень семейная атмосфера. Так уж сложилось, что в последние годы Артём Тимофеев отмечает дни рождения на сборах. 24-е не стало исключением.
Ну и если пропустили, как Комбаров берёт интервью у Глушакова, скорее смотрите. Это musthave.
Александр Кержаков тем временем тоже в жарких странах. Правда, судя по всему, без серьёзных физических нагрузок. Ну и «плюс» за новое оригинальное обыгрывание названия Бали. Сказочного.
Братья Миранчуки и Тарасов как всегда на стиле. Настроены отстаивать первое место.
Русско-бразильское подкрепление ЦСКА уже прибыло в Кампоамор и готово к работе.
Тем временем Георги Миланов уже нарезает круги вокруг поля. Как в театре теней.
Бистрович старается показать себя во всей красе. Как-никак, первый полноценный трансфер клуба за последние три года. Да и сумма отступных в 20 миллионов евро обязывает пахать усердно.
Вернблум в своём стиле не захламляет свои соцсети фотографиями с тренировок. Гораздо важнее содержимое сумки, которое вдали от дома поможет не умереть со скуки.
Ну а Кокорин мыслями по-прежнему в отпуске. Как в нашумевшем хите, чувствует себя рок-звездой. Как же иначе?