Марков на 99,9% в «Динамо». Это очень классный трансфер

Пожалуй, главный лот Премьер-Лиги после ранней продажи Антона Заболотного в «Зенит» уходит… так скажем, в необычном направлении. «Динамо» с трудом удержало Александра Ташаева и Самба Соу, на первый сбор набрана необстрелянная молодёжь (Калугин, Грулёв, Лацевич), и в такой ситуации клуб каким-то образом умудряется переманить у «Тосно» одного из лучших бомбардиров РФПЛ, Евгения Маркова. Логика «Тосно» проста: инвестор смылся, денег нет, а заработать можно только на продажах сильнейших игроков. В «Тосно» уже подтвердили, что Марков не летит на сбор с «лесниками», а Константин Хоменко, директор «Тосно», оценил вероятность трансфера игрока в 99,9%.

Трансфер Маркова в «Динамо» – очень сложная для оценки история. Здесь много расхождений по идеям и оценкам, и важен вопрос: какую роль в «Динамо» и вообще в клубах Премьер-Лиги отводят Маркову? (Не секрет, что «Динамо – не единственный претендент на Маркова.) Неправильно оценивать его топ-бомбардиром, но и средним нападающим, выдающим лучший сезон в жизни, тоже неверно. Комбинация качеств, цифр и тактических установок делают Маркова игроком, не относящимся ни к одному из пунктов.

Но давайте по порядку.

Достоинства

Игра головой

Марков – обладатель двух диких статистических достижений: хет-трик головой и 6 забитых мячей головой за весь сезон. Везение ли это? Конечно. Если верить xG, Марков – один из самых опасных игроков Премьер-Лиги в воздухе, но даже по этой статистике (2,21 xG) он далёк от шести забитых мячей в реальности. Но это лишь отчасти избыточное везение. Во-первых, Марков классно врывается в штрафную вторым темпом, умно находя пустоватые зоны. Здесь, конечно, Евгению помогает Антон Заболотный, и к этому мы ещё вернёмся: Заболотный стягивает на себя Беляева, возникает свободное пространство между центральным и левым защитниками – Марков его удачно рвёт.

Во-вторых, Марков очень здорово отклеивается от защитников в борьбе 1v1. Выцепил один подходящий момент – форвард «Тосно» бежит за спиной Михалика, резко вырывается и в момент навеса уже имеет позиционное преимущество.Статистика объясняет, что Марков очень качественно выполняет эту задачу: 25% его ударов – после навесов в штрафную. Марков рассказывал, что уже уволенный из «Тосно» Владимир Бесчастных (кстати, бывший нападающий «Динамо») дал ему несколько важных уроков – над выбором позиции в штрафной коуч точно поработал.

Супер-Саб

Марков – лучший джокер Премьер-Лиги: выходя со скамейки «Тосно», он забил 5 мячей за первую часть сезона. «В матче со «Спартаком» я очень злился на тренера (он, наверное, знает), потому что в предыдущем матче мы неплохо сыграли с «Анжи», я забил, а на «Спартак» меня не поставили в старт. Я выходил на 84-й минуте, когда все было печально и «Тосно» проигрывал 0:2, но знал, что забью», – говорил Евгений Марков в интервью коллеге Евгению Маркову. Цитата, объясняющая, что у Маркова (который игрок) порядок с мотивацией, когда его оставляют на скамейке. Одна из причин, почему Дмитрий Парфёнов часто оставлял лучшего бомбардира в запасе – весьма вероятно, его умение выйти и зажечь в ограниченное игровое время.

Вторая причина – тактические соображения. Показателен здесь главный успех Маркова в сезоне – хет-трик тульскому «Арсеналу» головой после выхода на замену. Вещь вообще уникальная. Так вот, изначально под Заболотным вышел не Марков, а Ян Казаев – опорный полузащитник, вышедший прессинговать персонально Александра Бурчану.

Казаев с задачей справился (23 Packing Бурчану за час игры, стандартная норма на этот отрезок – 41-42), но «Тосно» проигрывал 0:1, и опорный полузащитник на позиции «десятки» Парфёнову уже был не нужен. Марков вышел вторым нападающим, дал больше свободы Бурчану, но выполнил главную задачу – забил. Да ещё и трижды.

Качественная черновая и тактическая работа

Пункт, не противоречащий с предыдущим. Тренерский штаб «Тосно» использует Маркова как игрока, дополнительно напрягающего слабую зону соперника и создающего там численное преимущество. Важно проиллюстрировать, как роль Маркова меняется от матча к матчу. В ноябре против «Динамо» был сделан акцент на открывания между линиями, за спинами двух опорных полузащитников. Соснин и особенно Сапета неаккуратно выбрасывались высоко в прессинг, а линия обороны не всегда поддерживала их посыл, из-за чего создавались зоны за их спинами. Здесь открывание Маркова помогает развитию голевой атаки.

Здесь – помогает преодолеть центр поля и разогнать атаку на скорости.

В следующем матче, с «Краснодаром», Марков уже насыщал левый фланг, за который ответственен Сергей Петров – пожалуй, самый проблемный игрок «Краснодара». Евгений возникал на фланге, когда Петров боролся с Резиуаном Мирзовым, чтобы создать численное преимущество и выиграть подбор после возможного отскока. А когда «Тосно» готовил атаки, Марков открывался слева, стягивал на себя Петрова и создавал свободную зону для рывков Мирзова. Слабый правый защитник плюс правый латераль, плохо помогающий обороне (Мамаев) – болевая точка была грамотно вычислена, Марков на неё поддавил.

Чистых оборонительных действий у Маркова не так много. Он вступает в отбор 3,2 раза за матч, но это скорее статистический обман – здесь цифры накручены игрой в прессинге, из-под которого соперник в последний момент успевает отдать передачу. Но Марков готов пахать, он не будет играть на чистых мячах.

Резкие, правильные открывания

Как уже отмечено, Марков правильно открывается в правильные зоны. Как в штрафной, так и вдалеке от штрафной, в развитии атаки. При грамотном создании свободного пространства Марков готов заполнить его, вбегая в штрафную вторым темпом. Понимание зон – в порядке: это и позволяет строить тактику игры в атаке на качествах Маркова.

По количеству соперников, отрезанных на приёме передач, Марков плетётся только в топ-70 РФПЛ, уступая двум нападающим «Динамо» – Луценко (нынешнему) и Бечираю (бывшему). Ещё одна лёгкая статистическая обманка: такие данные (58 соперников, отрезанных на приёме мяча) у Маркова из-за акцента на качествах Антона Заболотного. Большой нападающий цеплялся за весь верх и был 8-м в чемпионате России по количеству отрезанных соперников на приёме, а Марков открывался за его спиной, между линиями, и выполнял менее заметную работу.

Для сохранения мяча и перехода в атаку важна статистика Заболотного. Для развития атаки роль Маркова ценнее, пусть и не так почитаема продвинутой статистикой.

Недостатки

Марков – уже сейчас нападающий без ярко выраженных слабых мест. Проблемы появляются, когда в него вселяется призрак Витиньо. Как говорил напарник Маркова Антон Заболотный, в таких ситуациях «жажда удара перехлёстывает», но Заболотный сильнее болен бесполезными дальними ударами. Марков тратит атаки, как биткоины на пиццу в 2010-м, лишь иногда – либо в ситуациях, когда почувствовал кураж и уже упустил пару реальных шансов, либо наоборот, когда у команды вообще не удаётся продвижение атак к чужим воротам.

Иногда, как в матче с ЦСКА (0:6, перекрыли атаке весь кислород), такие удары – оправданное желание создать хоть что-то. Иногда – в таких моментах, как на скриншоте, когда есть вариант отдать передачу под развитие атаки – это откровенно бесполезно.

Радует дозированность таких ситуаций. В ФНЛ и на старте сезона Премьер-Лиги Кирилл Панченко лупил с дальних дистанций намного чаще, не задумываясь над возможным продолжением, но забивал в основном либо со штрафных, либо из подготовленных ситуаций (гол «Спартаку – пас Бечирая, расчищенная «зона 14»). С конца августа Панченко стал больше дорожить мячом, предпочитая удару острый пас – а он у Кирилла тоже в порядке. Марков осознал это ещё раньше, не сбиваясь на бесконечные дальние удары ни разу.

Опасения

В «Тосно» помогал Заболотный

Стиль «Тосно» усложняет оценку трансфера Маркова. Дмитрий Парфёнов построил самую простецкую в плане рисунка игры команду Премьер-Лиги, а план «Тосно» был заточен под качества Антона Заболотного. Габаритный форвард выигрывал лютые для своей активности 57,4% верховых единоборств, а под длинные передачи на Заболотного были заточены и Давид Юрченко, и главный по обострению защитник Евгений Чернов. Своей полезностью в борьбе Заболотный помогал и Маркову, стягивая на себя внимание соперников и создавая для напарника свободную зону.

Связка нападающих ускоряла доставку мяча к чужим воротам: Заболотный при длинной передаче скидывал мяч в зону между линиями соперника, Марков изначально занимал положение там и раскручивал атаку дальнейшим действием (ударом, передачей – неважно). Общая работа была и в чужой штрафной, регулярно насыщаемой «Тосно». Пример из матча с «Анжи»: один центральный защитник реагирует на навес, второй – Брызгалов – изначально играет по Маркову, но бросается на Заболотного, изначально находящегося в более выгодной позиции. Яковлев скован включением за спину Галиулина, на которого переводит взгляд. Марков остаётся один.

Фактор Заболотного в успехах Маркова высок, и вопрос, как лучший снайпер «Тосно» адаптируется к новому стилю. Из-за этого трансфер Маркова в «Динамо» выглядит потенциально опасным – неизвестно, какой стиль вообще будет пропагандировать весеннее «Динамо». Дмитрий Хохлов говорил, что осенью хотел перестроить команду на более комбинационный футбол, но после серии тренировок решил максимально упростить игру ради результата. «Динамо» чуть отдалилось от опасной зоны, но сложный календарь и подбор футболистов («десятки» как не было, так и нет – зато есть большой Луценко) намекают, что весной москвичи тоже будут много упрощать игру. Для Маркова это не самый плохой сценарий.

Фактор оверперформинга

Не уверен, что в «Динамо» изучают продвинутую статистику – по моей информации, последние 4-5 лет вся аналитика в клубе строилась на отчётах InStat, – но в ситуации с Марковым изучить xG-данные и задуматься стоило бы. Евгений забивает в два раза больше, чем предсказывает модель ожидаемых голов: 8 мячей при 3,96 xG. Ни один игрок Премьер-Лиги, забивший минимум 5 мячей, не имеет такого расхождения ожидаемых голов с реальными.

Цифры можно объяснить тремя факторами.

1. В отличие от Заболотного и многих нападающих похожего склада, Марков не нацелен на удар с любых позиций. Пример – Витиньо: бразилец 58 раз за первую часть сезона пробил из-за штрафной (это 69% всех его ударов), Марков – лишь 13 раз (36%). Концепция xG – «количество ударов непременно перейдёт в качество» – отчасти верна, но гораздо полезнее для команды продолжить атаку пасом, чем пробить с дальней дистанции. Марков в подобных ситуациях чаще выберет передачу.

2. Возвращаясь к статистике: Марков очень много забивает головой – 6 голов после 13 ударов. Даже если посчитать, что форвард «Тосно» так хорош в воздухе, это аномальная реализация. К тому же xG-модели оценивают удары головой не очень высоко из-за большей сложности исполнения таких ударов.

3. Марков блестяще реализует явные голевые моменты, BigChances по терминологии Opta – 6 голов после 7 моментов. Это лучшая реализация среди всех игроков Премьер-Лиги, получивших минимум 4 таких шанса. Панченко и Калачёв забили 3/3, 4/4 – никто.

Должны ли цифры Маркова смущать? Если в «Динамо» Маркова видят бомбардиром, который резко поднимет голевую норму команды – да, должны: спад результативности очень вероятен. Если черновую и тактическую работу нападающего тоже оценивают, то тогда трансфер выглядит очень логичным.

Что это значит для «Динамо»

Есть опасения, что Марков будет дублировать Кирилла Панченко.

Кирилл Панченко Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Марков – более разнообразный игрок, способный сыграть и на острие атаки, и в оттяжке (Панченко – только в оттяжке), но здесь возникает много вопросов по стилю «Динамо». У команды остались два футболиста и Павел Погребняк, полезные в воздухе и легко вписываемые в осенний игровой рисунок Дмитрия Хохлова. В связи с этим – три вопроса.

1. Будет ли Хохлов отказываться от большого нападающего в тактическом плане? Две каланчи впереди, как в позднем ноябре и декабре (Луценко и Бечирай) – чересчур, но для упрощённого стиля нужен хотя бы один игрок впереди, способный цепляться за длинные передачи.

2. Будет ли Марков эффективнее как нападающий острия? Без Заболотного на острие Евгений сыграл всего один матч за «Тосно», против «Локомотива». Марков был активен, отрезал 95 соперников на приёме и нанёс 7 ударов (оба числа – лучшие для него в сезоне), но один матч в такой роли – не повод для выводов. На общей дистанции влияние Заболотного на Маркова, как в штрафной при создании ударных ситуаций, так и в позиционной атаке, очень велико. Есть мысль, что большой напарник сильно помогает Маркову.

3. Как уместить Панченко и Маркова в паре нападающих, если один должен быть «большим», и это не Марков?

Вариантом может стать переход на тактическую схему 3-4-3, тем более что полтора месяца сборов – удачное время для экспериментов. Важных вопросов будет достаточно – работа первой линии прессинга (Панченко и Марков активны в давлении, но как они отработают ближе к флангам?), роль Александра Ташаева (у него есть навыки, чтобы играть левого латераля а-ля Леон Бэйли в «Байере»), распределение задач в контратаках.

У «Динамо» очень много проблем. Что с этим делать? Сергей Титов разбирает, почему адаптация команды Калитвинцева к Премьер-Лиге затянулась.

Вариант интересный, позволяющий попутно проворачивать другие эксперименты – пробовать Григория Морозова в центральной зоне, ну же! – но натыкающийся на тактическую консервативность Дмитрия Хохлова. Он явно сильнее Калитвинцева как тактик, судя по отзывам игроков и идеям «Динамо» в заключительных матчах осени, но с работы в дубле не меняет схему 4-4-1-1 или 4-2-3-1. Возможно, и сейчас Хохлов сохранит любимую расстановку единственной, но тогда есть риск приковать лидера «Динамо» к лавке, а новичка – использовать не очень продуктивно… хотя, может, его и Хохлов видит джокером?

Руководство «Динамо» хочется похвалить за почти готовый трансфер Маркова, но мозг и пальцы на клавиатуре как-то отказываются – свежи воспоминания о нервотрёпке с контрактом Александра Ташаева, да и отпустить бесплатно Фатоса Бечирая, одного из самых полезных игроков «Динамо», можно разве что в наркотическом угаре. С другой стороны, странно представить в руководстве «Динамо» полную прозрачность и правильных действий. На фоне всего, что творилось в клубе в разное время, поймать одну из главных рыб русского трансферного рынка – уже серьёзный локальный успех.

В материале использованы данные Opta, Understat и паблика «Пыльный чердак».