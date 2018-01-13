«Спартак» обвинён в расизме. Британские СМИ сошли с ума

Мария Захарова права: атака на Россию перед ЧМ-2018 будет жестокой. Но разве мы её не заслуживаем?

В британских СМИ – день российского футбола.

«BBC»,

«Independent»,

«Mirror»

и другие непохожие друг на друга издания одновременно рассказывают о жутком расистском скандале в «Спартаке». Давайте вместе прочитаем творения – тем более тексты написаны под копирку.

«Российский клуб «Спартак» оказался в центре расистского скандала после публикации видео в собственных соцсетях, — пишут они. — Во время тренировки к чернокожим членам команды обращаются так: «Посмотрите, как шоколадки тают на солнце. Вот она, шоколадка».

Дальше по тексту идут сообщения о взрыве общественного негодования. «Пользователи соцсетей потребовали извиниться за откровенно расистский комментарий».

Проблема дополняется и историческим подтверждением: «Это второй раз, когда «Спартак» вовлечён в скандал с расизмом после того, как мальчик из «Ливерпуля» Риан Брюстер подвергся расистским атакам на матче юношеской Лиги чемпионов».

Ну и, конечно, заканчиваются тексты риторической обеспокоенностью: «Новая вспышка расизма должна напомнить, в какой стране будет проводиться Кубок мира и сможет ли Россия приветствовать игроков и болельщиков всех национальностей, рас и религий».

Я бы на своём месте продолжил тему нетерпимости и обратился к британским авторам текстов: «Вы, друзья – дураки и подонки, причём ленивые».

Ленивые, потому что не способны даже минимально заинтересоваться и проработать слитую вам историю. Узнать, что соцсети «Спартака» сегодня ведёт игрок сборной России Георгий Джикия. Он грузин. В центре расистского скандала. Угу.

Подонки, потому вы не дураки и прекрасно видите улыбки всех «чернокожих» футболистов «Спартака». Их слова Джикии не беспокоят, а вот вас – да. Потому что запрос на пустую антироссийскую пропаганду, помноженную на тему расизма, тупо позволяет сделать заработать трафик и политически выслужиться. Хотя как это выслужиться: у вас же там свобода и демократия.

«Смотрите, как шоколадки тают на солнце». «Спартак» пошумел в соцсетях На сборах ведущих клубов РФПЛ уже много любопытного. Ярче всего атмосферу передает Георгий Джикия.

Но оставим ленивых подонков и вернёмся к делам России. В начале этого года я выкладывал в телеграм-канал праздничный фотоотчёт о соцсетях «Спартака». Руководство постоянно называет свой клуб самым популярным в стране, рассказывает об армии болельщиков, но почему-то общается с ними вот таким языком.

Конечно, сейчас клуб выступит с официальным заявлением. Бразильцы расскажут, что никакого расизма нет. Джикия может добавить, что «тающий шоколад» употреблялся в контексте лишнего веса задержавшихся в отпуске одноклубников, но будет уже поздно, потому что история ушла слишком далеко.

Почему так произошло? Хочу ошибаться, но, похоже, в «Спартаке» просто нет желания инвестировать в собственные медиапродукты и развивать их. Именно поэтому хаотичные идеи могут быть не до конца продуманы и провоцировать вот таких вот ленивых подонков из британских СМИ заниматься тем, о чём говорила представитель МИД Мария Захарова.

— Как нам стало известно, журналисты Соединённого Королевства получили в прямом смысле государственный заказ на запуск медийной кампании по созданию негативного фона для проведения чемпионата мира по футболу в России.

P.S.

Кстати, ради интереса я решил открыть любое пришедшее в голову российское СМИ и прочитать новости по хештегу#США. Любуйтесь.