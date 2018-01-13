ЦСКА совершил первый трансфер за 3 года. А сколько потратили конкуренты?

Кого и сколько купили топ-клубы РФПЛ, пока «армейцы» ждали один трансфер.

В течение трёх последних лет болельщики ЦСКА жили в ожидании трансфера. Последней до недавнего времени покупкой «армейцев» был шведский нападающий Карлос Страндберг, которого в команде уже нет. Он переехал в Москву в феврале 2015 года за € 450 тыс. из шведского «Хеккена». С тех пор ЦСКА брал футболистов в аренду (Думбия, Траоре, Ионов) или подписывал свободных агентов (Широков, Ткачёв), но не совершал полноценных трансферов.

Пока не появился Кристиян Бистрович из «Славен Белупо». За хорватского тинейджера «армейцы» заплатили около € 500 тыс., провернув первый полноценный трансфер за три года (а точнее, за 1075 дней). Так или иначе, фанаты ЦСКА продолжают ждать так необходимого команде нападающего. Хотя 19-летний опорник для такого перерыва — тоже неплохо.

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Мы сравнили, сколько другие топ-клубы РФПЛ — «Локомотив», «Спартак», «Зенит» и «Краснодар» — потратили за те же три года (учитывая только полноценные трансферы и руководствуясь цифрами «трансфермаркта») и сколько титулов выиграли. У ЦСКА — 0 полноценных трансферов на один титул чемпиона.

«Локомотив»

Пришли: Эзекил Хенти (€ 5 млн), Игорь Портнягин (€ 3 млн), Делвин Ндинга (€ 2,5 млн), Тимофей Маргасов (€ 800 тыс.), Соломон Кверквелия (€ 2,5 млн), Мацей Рыбусь (€ 1,75 млн).



Как ни странно, меньше всех из этой четвёрки потратили именно «железнодорожники». Недавно ставший президентом «Локомотива» Илья Геркус неоднократно заявлял, что клуб балансирует на грани финансового фэйр-плей. Правила УЕФА и желание выступать в еврокубках заставляли «Локо» тратить меньше, чем позволял бюджет. Наверное, во многом из-за этого сорвался трансфер Артёма Дзюбы из «Зенита». Так или иначе, даже с небольшими затратами «Локомотив» смог в очередной раз завоевать Кубок России, а сейчас лидировать с преимуществом в 8 очков.



Итого: 6 приобретений, € 15 млн, один Кубок России

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«Краснодар»

Пришли: Налдо (€ 4,5 млн), Станислав Крицюк (€ 4 млн), Виктор Классон (€ 2 млн), Кристиан Рамирес (€ 1,5 млн), Вандерсон (€ 8 млн), Андрей Иван (€ 3 млн), Михайло Ристич (€ 2 млн).



За два сезона (в 2015/16 клуб брал только свободных агентов) «Краснодар» потратил больше, чем «Локо» — за три. Как правило, Галицкий берёт футболистов на перспективу, следуя своей философии, в которую завоевание титулов, похоже, не входит. Зато за последнее время за основу «Краснодара» уже дебютировали несколько клубных воспитанников.



Итого: 8 приобретений, € 25 млн, 0 титулов

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«Спартак»

Пришли: Лоренцо Мельгарехо (€ 4,5 млн), Ивелин Попов (€ 6 млн), Зе Луиш (€ 6,5 млн), Георгий Джикия (€ 2,5 млн), Роман Зобнин (€ 3 млн), Александр Самедов (€ 3,5 млн), Александр Селихов (€ 3,5 млн), Фернандо (12,5 млн), Георгий Тигиев (€ 1 млн), Педро Роша (€ 12 млн).

Мощнее всего «Спартак» усилился перед и во время чемпионского сезона, так что эти траты можно назвать оправданными на 100%. Джикия, Зобнин, Селихов, Самедов, и тем более самый дорогой в истории клуба Фернандо однозначно укрепили состав. А вот бразилец Роша за € 12 млн так и остался непонятым и болельщиками, и даже тренерским штабом.



Итого: 10 приобретений, € 55 млн, один титул чемпиона, один Суперкубок России

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«Зенит»

Пришли: Александр Кокорин (€ 2 млн), Вукашин Йованович (€ 2 млн), Юрий Жирков (€ 640 тыс.), Эрнани (€ 8 млн), Жулиано (€ 7 млн), Андрей Лунёв (€ 3,5 млн), Роберт Мак (€ 3,5, млн), Йоанн Молло (€ 500 тыс.), Ибргаим Цаллагов (€ 400 тыс.), Леандро Паредес (€ 23 млн), Эммануэль Маммана (€ 16 млн), Себастьян Дриусси (€ 15 млн), Эмилиано Ригони (€ 9 млн), Матиас Краневиттер (€ 8 млн), Миха Мевля (€ 8 млн), Далер Кузяев (€ 4 млн), Денис Терентьев (€ 2 млн), Антон Заболотный (€ 1,5 млн).



Вы ведь не удивлены, что лидирует в рейтинге трат именно «Зенит»? За три года команда из Петербурга пережила две перестройки: сначала при Мирче Луческу, а затем при Роберто Манчини. Румынский тренер не смог даже вывести «Зенит» в Лигу чемпионов, а итальянец пока проигрывает конкуренцию «Локомотиву». Тем не менее, уже зимой петербуржцы первыми из «большой пятёрки» совершили трансфер, купив у «Тосно» Антона Заболотного. Посмотрим, поможет ли это Манчини взять первый для «Зенита» титул за три года.



Итого: 18 приобретений, € 114 млн, один Кубок, два Суперкубка