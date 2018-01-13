Черышев приблизил Зидана к отставке?

«Реал» в очередной раз выдал матч, от которого болит голова. Теперь у действующих чемпионов Испании и победителей Лиги чемпионов есть настоящая безвыигрышная серия в Примере. В последних трёх турах команда Зинедина Зидана проиграла «Барселоне» (0:3), сыграла вничью с «Сельтой» (2:2) и уступила «Вильярреалу» (0:1). Да и вообще в девяти матчах чемпионата, начиная с конца октября, у Мадрида лишь три победы!

Зидан может сколько угодно защищать свою команду, но очевидно, что каждая неудача приближает отставку француза, чьи позиции в «Реале» ещё недавно казались незыблемыми. Отставание «Королевского клуба» от принципиального соперника «Барселоны» оскорбительно велико – 16 очков. Сегодня Зизу подтолкнул к обрыву российский атакующий полузащитник Денис Черышев, заслуживший своей игрой отдельного материала.

Почему «Реалу» не нужно увольнять Зидана. Пока что «Реал» в кризисе, но это нормально.

Гол, который сделал Черышев

Черышев (если вы вдруг забыли) – воспитанник «Реала». Пять с небольшим лет назад, в конце ноября 2012-го, Денис дебютировал на «Сантьяго Бернабеу» в составе родного клуба во встрече 1/16 финала Кубка Испании с «Альяконо», проведя на поле целый час. Тогда он стал первым российским футболистом, который сыграл за великий «Реал». Покинул же Черышев «сливочных» как раз при Зидане. Прошлым летом Мадрид согласился продать «вечно травмированного» россиянина за 7 млн евро. Безусловно, усугубила для него ситуацию памятная история с исключением «Реала» из Кубка Испании за участие дисквалифицированного Дениса в матче с «Кадисом». Насколько эта тема была болезненной для испанского гранда можно судить хотя бы по тому факту, что жалобы со стороны «Королевского клуба» и разбирательства продолжались до ноября 2017-го, пока Национальный суд страны не утвердил решение местной федерации футбола. В последний раз Черышев выходил на «Сантьяго Бернабеу» в футболе «Реала» в сентябре 2015 года против «Гранады».

Несложно догадаться, насколько заряжен был сегодня Черышев. Хотя это не первый случай, когда Денис играет на прекрасно знакомом мадридском стадионе и за гостей. В предыдущем сезоне Примеры атакующий полузащитник помог «Вильярреалу» увезти ничью с «Сантьяго Бернабеу» (1:1). Тогда он отыграл час с лишним, а теперь главный тренер «жёлтой субмарины» Хавьер Ревилья Кальеха выпустил россиянина после перерыва вместо Раба.

Черышев начал очень активно. Один из первых эпизодов с его участием завершился достаточно опасным ударом Дениса, которому ассистировал Карлос Бакка. Вскоре россиянин едва не вернул должок колумбийцу – его кросс оказался чуть-чуть сильнее, чем требовалось. Затем на какое-то время воспитанник «Реала» ушёл в тень. Ему приходилось в основном заниматься оборонительной работой, поскольку «Вильярреал», естественно, больше думал, как не пропустить. Тем не менее «жёлтая субмарина» дождалась своего шанса в концовке. И её результативный контрвыпад сотворил именно 7-й номер.

Черышев сохранил мяч возле своей штрафной после подачи Мадридом углового, резко ускорился вперёд и получил передачу от партнёра. Он протащил мяч на чужую половину поля, после чего сделал своевременный пас на вылетавшего к воротам хозяев Унала. Турецкий форвард проиграл дуэль Кейлору Навасу, лишив россиянина абсолютно заслуженного балла за результативное действие, но для «Вильярреала» момент закончился хеппи-эндом. Поспешивший на добивание Пабло Форнальс забросил «парашют» за спину голкиперу. В итоге «Вильярреал» сенсационно победил на «Сантьяго Бернабеу». Хотя в нынешних обстоятельствах поражение команды Зидана не такая уж и сенсация. Как бы то ни было, это счастливый вечер для Черышева.

Черчесов должен оценить

Сейчас каждый успешный матч Черышева – повод для доброй улыбки. 27-летний игрок действительно настрадался от болячек. Вот и в текущем сезоне Денис пропустил несколько туров из-за растяжения мышц бедра и травмы подколенного сухожилия. Почти во всех матчах, как и с «Реалом», он выходил на замену. Принял участие в 11 играх чемпионата Испании, однако лишь в домашней встрече 5-го тура с «Эспаньолом» появился на поле с первых минут и был заменён по истечении часа. В общей сумме россиянин сыграл в Примере около 270 минут, то есть всего-то три полных матча. Пока на его счету одна голевая передача. Зато Черышев забивал за «жёлтую сумбарину» в других турнирах: «Астане» на групповом этапе Лиги Европы и «Леганесу» в 1/8 финала Кубка Испании три дня назад.

Хорошую игру Черышева на «Сантьяго Бернабеу» должен был оценить Станислав Черчесов. Хочется верить, что роман атакующего полузащитника со сборной России наконец-то сложится и Денис не просто завоюет место в национальной команде, а превратится летом в одного из лидеров атаки хозяев чемпионата мира. Время, чтобы набрать оптимальные кондиции у представителя «Вильярреала» есть – главное, не получить новую травму. Черышев дебютировал в сборной России более пяти лет назад, но до сих пор сыграл за неё только девять матчей. Из-за серьёзных повреждений и их последствий пропускал ЧМ и Евро.

Необходимо отдать должно упорству Черышева, который не желает покидать чемпионат Испании, несмотря ни на какие проблемы, и стремится показать себя в конкуренции с лучшими из лучших в Примере. Хотя Денис давным-давно мог бы без лишний переживаний согласиться на более выгодный контракт в России. О последнем предложении от «Зенита» в ноябре мы узнали из интервью с Дмитрием Черышевым, отцом атакующего полузащитника. Впрочем, в нашем чемпионате – закрытом, насыщенным жёсткими единоборствами, проходящим иногда на таких газонах, где и «корова мениск получит», – Дениса, скорее всего, окончательно бы доломали.

Черышев возвращается. «Сантьяго Бернабеу» подтверджает. Возможно, в этот вечер Зидан пожалел, что у него на скамейке запасных не было Дениса.