Шутка Джикии заставила Европу говорить о «Спартаке»

Кулинарный скандал вокруг «Спартака», отсутствие угрозы чемпионату мира в России и неожиданные осечки «Реала» и «Челси» — в обзоре дня.

РФС сообщил фамилии 11 игроков, чьи пробы были в списке ФИФА

В распоряжении «Чемпионата» оказалось письмо Российского футбольного союза, отправленное в адрес Международной федерации футбола. В этом документе приведён список футболистов, чьи пробы заинтересовали ФИФА.



По появившейся недавно информации, на рассмотрении находятся пробы Игоря Акинфеева, Дениса Глушакова, Олега Шатова и ещё 16 лучших российских футболистов. Однако в таблице приведены только 11 имён, включая женщин и иностранцев: Роман Шишкин, Сергей Игнашевич, Владимир Габулов, Марио Фернандес, Сергей Чепчугов, Олеся Машина, Благой Георгиев, Дарья Мещерякова, Владимир Обухов, Кейсуке Хонда и Пётр Немов.

РФС сделал запрос в РУСАДА, от которого пришёл ответ, что все 11 проб чисты. Эту информацию подтвердил врач сборной России Эдуард Безуглов.



Помимо представленных в письме 11 протоколов существовало ещё 8, которые не были найдены в архиве РУСАДА. Вероятно, эти пробы отбирались не российским антидопинговым агентством, а международной федерацией. По информации «Чемпионата», даже при худшем развитии сценария России не грозит наказание ФИФА.

Письмо РФС

Список 19. Чьи допинг-пробы на самом деле интересуют ФИФА Мы впервые публикуем списки подозреваемых ВАДА и призываем прекратить истерику со спекуляциями.

Джикия, Фернандо, Л. Адриано и П. Роша выступили с совместным видеообращением

«Спартак» опубликовал видеообращение Георгия Джикии, Луиса Адриано, Фернандо и Педро Роши в ответ на скандал, который вспыхнул после утреннего поста в «твиттере» москвичей.

Зарубежные СМИ отреагировали на пост «Спартака» про «тающие шоколадки»

Джикия, который весь день ведёт «твиттер» столичного клуба, снял видео тренировочной работы Адриано, Роши и Фернандо на сборе в ОАЭ. «Смотрите, как шоколадки тают на солнце. Вот она, шоколадка», — написал в шутку Джикия. Позже твит был удалён, а «Спартак» принёс извинения.

«У нас в команде нет никакого расизма. Мы все братья, мы одна большая семья», — сказал Джикия в видеообращении.

«Спартак» извинился за пост в «Твиттере» про «тающие шоколадки»

«Это мой брат, мой друг. Легенда „Спартака“. Я люблю тебя, мой друг», — добавил Адриано.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Спартака».

«Реал» проиграл «Вильярреалу» на «Сантьяго Бернабеу»

«Реал» уступил «Вильярреалу» в матче 19-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Мадридцы не смогли победить в третьем матче турнира подряд. Российский полузащитник гостей Денис Черышев вышел на замену в перерыве.

В первой половине матча хозяева неплохо смотрелись в нападении, но из-за проблем в реализации упустили несколько выгодных моментов. После перерыва рисунок игры не изменился. На 87-й минуте Денис Черышев в контратаке прострелил на свободного Энеса Унала, тот не сумел переиграть Кейлора Наваса один в один, но после отскока по высокой дуге издали пробил Пабло Форнальс.

«Реал» с 32 очками в 18 играх занимает четвертое место в таблице. «Вильярреал» (31 балл, 19 матчей) — пятый.

«Челси» в большинстве не смог дожать «Лестер»

«Челси» сыграл вничью с «Лестер Сити» в матче 23-го тура английской Премьер-лиги. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счётом 0:0.

На 68-й минуте защитник Бенджамин Чилвел получил вторую жёлтую карточку и оставил гостей в меньшинстве, но «Челси» так и не смог распечатать ворота Каспера Шмейхеля.

Турнирную таблицу чемпионата Англии можно посмотреть на «Чемпионате».

Боккетти сравнил переход из «Спартака» в ЦСКА с изменой жене

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти признался, что успел ощутить принципиальность противостояния с ЦСКА и не готов будет перейти в стан «армейцев», даже если ему предложат повышение зарплаты.

«Это равносильно тому, что у тебя есть жена, а ты в тайне от неё встречаешься с какой-то другой девушкой. Я себе такого представить не могу.

Конечно, «Спартак» для меня не просто место работы. Это что-то, что я люблю. «Спартак» для меня — это семья, тут я провёл большую часть своей карьеры», — приводит слова итальянца ТАСС.

«Барселона» объявила об уходе Турана в аренду на 2,5 года

Полузащитник «Барселоны» Арда Туран продолжит карьеру в чемпионате Турции. 30-летний хавбек будет на правах аренды выступать за «Истанбул Башакшехир» остаток нынешнего сезона и два следующих года, сообщает официальный сайт каталонского клуба.

Туран перешёл в «Барселону» из «Атлетико» летом 2015 года, однако дебютировал за каталонцев только в январе 2016 года из-за наложенного на клуб запрета на регистрацию новых футболистов. Всего турецкий футболист провёл 55 матчей за «Барселону», вместе с которой завоевал в общей сложности шесть трофеев.

Кейн побил рекорд Шерингема по количеству голов за «Тоттенхэм» в АПЛ

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн побил рекорд знаменитого Тедди Шерингема (97) по количеству голов за «шпор» в АПЛ.



24-летний форвард оформил дубль в домашнем матче 23-го тура АПЛ с «Эвертоном», забив свои 97-й и 98-й мячи за «Тоттенхэм Хотспур». Кейн удвоил преимущество своей команды на 47-й минуте, голевую передачу отдал Сон Хын Мин. На исходе часа игры форвард забил третий мяч своей команды с передачи Эрика Дайера.



В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии Гарри Кейн забил 20 мячей в 22 матчах.