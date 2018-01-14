«Зенит» постарается укрепить состав, «Локомотив» — сохранить

В футболе степень успешности клуба оценивается в первую очередь по турнирной таблице. Но позиция в чемпионате – это лишь отражение действительности. Зачастую хочется разобраться именно в причинах успехов и неудач клубов. И причины эти могут быть не только эфемерными, но и вполне осязаемыми, фактическими.

«Локомотив» сегодня лидер. Его интересно оценивать не только с точки зрения расстановки футболистов на поле, но и с точки зрения стратегии формирования команды.

Как сложился тот коллектив, который к зимнему перерыву привёз ближайшим преследователям два железнодорожных пролёта, эквивалентных восьми очкам? Чтобы оценивать объективно, нужно с кем-то сравнивать. И если «Локо» вышел из отпуска под аккомпанемент заслуженных почестей, то «Зенит», хоть и идёт в таблице следом, явно испытывает чувство неудовлетворения первой частью сезона. И тому есть причины.

Зимнее трансферное окно-2016/2017

Для формирования объективной реальности вернёмся в декабрь-2016. Ровно год назад «Локомотив» и «Зенит» также готовились к возобновлению чемпионата. Одно отличие – тогда в первой части сезона команды провели по 17 игр, а не по 20, как сейчас. «Зенит» встречал новогодние праздники с промежуточной второй позицией в таблице. У «Локо» всё было гораздо печальнее – 10-е место и максимально туманные перспективы.

У одних впереди борьба за чемпионство, у других – тоже борьба, но за Кубок России. Цели разные, но понимание одно – необходимо усиление. И желательно точечное. Кроме того, менеджмент «железнодорожников» во главе с Ильёй Геркусом, появившимся в клубе по ходу сезона, был максимально стеснён в финансовом плане. Тем не менее решения были найдены. В «Локомотив» в период с декабря по февраль пришли шесть футболистов: из аренды вернулся Антон Миранчук, были подписаны контракты с Джефферсоном Фарфаном, Амиром Натхо и Тимофеем Маргасовым. По арендным соглашениям пришли Соломон Кверквелия и Ари. Не менее важным для финансового баланса клуба стал уход пяти футболистов, в которых Юрий Сёмин не нуждался.

Геркус: за Фарфана отдаю все лавры тренерскому штабу Президент «Локомотива» — о Сёмине, Фарфане, первом месте в таблице и даже немного об Олимпиаде.

Менеджеры «Зенита» межсезонье-2016/17 тоже провели энергозатратно. Ушли 10 футболистов, из которых регулярно выходил на поле лишь Аксель Витсель. Зато с очевидными претензиями на попадание в состав пришли лидеры «Крыльев Советов» Йоан Молло и Ибрагим Цаллагов, бразилец Эрнани, Бранислав Иванович и Андрей Лунёв. Если судить исключительно по именам, то один Иванович звучностью фамилии мог перебить все зимние трансферы «Локо».

Летнее трансферное окно-2017

Весну-2017 «Зенит» и «Локо» в чемпионате провалили. Команда Мирчи Луческу не только проиграла чемпионскую гонку «Спартаку», но и уступила ЦСКА вторую строчку. Пропуск Лиги чемпионов – настоящая трагедия для «Зенита». Собственно, точно такой же трагедией для «Локо» стало итоговое восьмое место в чемпионате. И вновь одно эмоциональное отличие – Сёмин выиграл с «Локо» пятый Кубок России и пробился в Лигу Европы. По сути, в летнее межсезонье «Локомотив» и «Зенит» оказались при схожих исходных. Позади – неудача в чемпионате, впереди – высокие амбиции в той же РФПЛ и участие в Лиге Европы.

Как мы можем оценивать сейчас, из шести футболистов, пришедших в «Локо» в зимнее трансферное окно, четверо стали игроками стартового состава, который сегодня лидирует в чемпионате. Без ошибок не обошлись – Маргасов за весь второй круг сыграл 94 минуты в Премьер-Лиге, Натхо и вовсе за основную команду на поле не выходил. Разумно оценив диспозицию перед началом текущего сезона, сопоставив её со своими возможностями, менеджмент «Локо» в летнее межсезонье ограничился приобретением универсального полузащитника Мацея Рыбуся. Молодой Никита Медведев пришёл подстраховывать основного вратаря Гилерме, а атакующий потенциал был усилен на перспективу воспитанником клуба Аршаком Коряном.

Ари Фото: РИА Новости

Впоследствии, после травмы Ари, действуя уже в соответствии с ситуативной необходимостью, «Локо» срочно призвал действующего чемпиона Европы Эдера. Среди ушедших на этот раз значились шесть футболистов.

«Зенит» же летом устроил революцию. Сразу 18 футболистов по итогам летней трансферной кампании заполнили строчки в графе «ушли». Но кроме количества ушедших удивил ещё и тот факт, что покинули клуб четыре «зимних» новичка. Четыре ошибки за одно «окно» – это много. Понятно, что у Роберто Манчини, пришедшего на смену Луческу, есть свой идеал футболиста, но всё же. Летом под видение Манчини сине-бело-голубые взяли пятёрку аргентинцев и ещё 11 футболистов других национальностей. Такой масштабной перестройки «Зенит» не знал с 2006 года, когда в клубе произошла смена собственника.

Сезон-2017/18

Скромничавший во время летней трансферной кампании «Локо» и развивший параллельно бурную селекционную деятельность «Зенит» начали сезон в унисон – с четырёх побед. При этом Сёмин и Манчини решали разные задачи. Первый, действуя с ранее выбранной менеджментом стратегией, в боевых условиях интегрировал в состав воспитанников клуба в лице Михаила Лысова, Антона Миранчука и Дмитрия Баринова. Подобных задач перед итальянским тренером никто не ставил. Голова Манчини болела о другом – как изыскать место на поле для максимально возможного числа летних новичков.

В августе и сентябре Манчини со своими задачами справлялся. Сёмин – тоже. Отставание от «Зенита» на четыре очка после 10 туров считалось в стане «Локо» вполне объективным и рабочим. А затем векторы следования «Зенита» и «Локо» по турнирной таблице пересеклись. В течение следующих туров «железнодорожники» не просто потеснили клуб из Санкт-Петербурга с первого места, но и привезли конкуренту к перерыву восемь очков форы.

Получается, что в последних 10 матчах РФПЛ «Локомотив» набрал на 12 очков больше «Зенита» — это пропасть. Пропасть, объективные причины возникновения которой, как мы понимаем, были заложены в зимнее межсезонье ровно год назад, когда в клуб пришли сегодняшние лидеры Антон Миранчук, Ари, Кверквелия и Фарфан. Избавившись за два трансферных окна от множества футболистов ротации, поклонником которой Юрий Сёмин никак не является, менеджмент клуба вместе с главным тренером нашли необходимое сочетание уровня футболистов, их количества и претензий на лидерство.

Зимнее трансферное окно-2017/18

С большой долей вероятности можно предположить, что текущее межсезонье «Зенит» и «Локо» вновь проведут по-разному. Клуб из Санкт-Петербурга уже успел приобрести фактурного нападающего Антона Заболотного, купив футболиста у соседского «Тосно». А ведь эффективность игры нападающих – один из главных факторов оценки функционирования проекта. Артём Дзюба, Дмитрий Полоз и Себастьян Дриусси, купленный чуть ли не за 20 млн евро, на троих забили в чемпионате пять голов. За всех партнёров по атаке отдувается Александр Кокорин, который по статистике забивает в каждой второй игре чемпионата.

В нападении «Локомотива» в прошедшем году на регулярной основе играли три нападающих – Ари, Фарфан и Эдер. Все они были взяты в аренду. Ари травмировался уже на старте сезона, поэтому приведём цифры весны-2017, когда в девяти матчах чемпионата бразилец забил шесть мячей. Основным форвардом в текущем сезоне в отсутствие Ари стал Фарфан, отличившийся восемь раз в 15 матчах (процентное соотношение лучше, чем у Кокорина). И даже Эдер, пришедший в клуб в авральных условиях по ходу сезона, в девяти матчах забил те же три мяча, что и Дриусси в 17 играх.

Очевидно, что ни Манчини, ни руководство «Зенита» не устраивает та промежуточная позиция, которую команда занимает по итогам 20 туров. А значит, на трансфере Заболотного клуб с берегов Невы не остановится. С другой стороны, уже сейчас можно с уверенностью предполагать, что выводы из ошибок в «Зените» сделали и оптовых закупок как минимум до лета в Питере не предвидится. А возможные точечные приобретения наверняка будут сопровождаться такими же точечными продажами или даже обменами.

8 «бюджетных» форвардов для Манчини Роберто Манчини нужен форвард. «Зенит» не хочет много тратить зимой. Если подумать, можно найти подходящий компромиссный вариант.

«Локомотив» зимой тоже без приобретений не останется. Их будет минимум три – вернутся в строй Гилерме, Ари и Ведран Чорлука. При таких вводных даже Юрий Сёмин, всегда ратовавший за необходимость усиления, выразил мысль, что при определённых обстоятельствах клуб может обойтись без приобретений. За год, прошедший с прошлого зимнего трансферного окна, коллектив, собранный тогда в «Локомотиве», доказал свои претензии на серьёзный итоговый успех.