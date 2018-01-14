Шок для Парфёнова. «Тосно» спасёт только Дзюба?

«Спартак» готов подписать Ерёменко, «Динамо» – Маркова. Трансферы РФПЛ «Спартак» может пополниться братьями Ерёменко, ЦСКА готов провернуть полноценный переход и другие трансферные новости РФПЛ.

В первой части сезона новичок элиты «Тосно» удивил редкой для чемпионата России историей: играл с двумя классическими центральными нападающими. Евгений Марков иАнтон Заболотный пошумели в РФПЛ. Марков забил восемь мячей и входит в группу лучших бомбардиров сезона наряду с Александром Кокориным, Фёдором Смоловым, Квинси Промесом и Джефферсоном Фарфаном. У Заболотного только четыре гола, однако уроженец Липецка настолько хорош в командной игре и в силовой борьбе (в частности, он вступает в девять верховых единоборств в среднем за 90 минут игры, выигрывая 52%), что Роберто Манчини срочно потребовал его в «Зенит».

Заболотный попрощался с «Тосно» сразу по окончании первой части чемпионата. На его трансфере клуб из Ленинградской области заработал 1,5 млн евро. Теперь же генеральный директор тосненцев Вячеслав Матюшенко подтверждает продажу в «Динамо» Маркова. По неофициальной информации, за воспитанника «Зенита» будет заплачено 2 млн евро. «Тосно» смог заработать на своих активах хорошие деньги, но несложно догадаться, что главный тренер Дмитрий Парфёнов находится в лёгком шоке. Чёрно-белым и так-то было тяжело в борьбе за выживание, а сейчас атака у команды совсем беззубая. Чистых форвардов уровня РФПЛ в «Тосно» просто не осталось. Добавляет проблем Парфёнову увольнение его помощника Владимира Бесчастных. Не секрет, что Марков с Заболотным настолько прогрессировали в значительной степени благодаря индивидуальной работе с ними бывшего нападающего сборной России. Игроки сами говорили об этом. Бесчастных доносил до них важные детали: как открываться, как правильно распоряжаться мячом, как завершать атаки. Увольнение Владимира понять и объяснить со стороны невозможно, а руководство клуба туманно прокомментировало своё решение. Зачем добровольно отказываться от курицы, несущей золотые яйца? В данном случае – 3,5 млн, заработанных «Тосно» на трансферах.

«Понимаете, какая ситуация у Дзюбы?»

Естественно, тосненцы не продолжат сезон без центрфорвардов. Кого-то Парфёнову возьмут. Вот только найти зимой равноценную замену почти нереально. В 20-х числах декабря Матюшенко подтвердил информацию об интересе к Андрею Панюкову, который достаточно результативно сыграл за фарм-клуб «Зенита» в ФНЛ. С тех пор ничего не изменилось. На Панюкова претендентов хватает, включая вроде бы даже греческий «Панатинаикос».



В этой рыночной лотерее «Тосно» спасёт только какая-то редкая трансферная удача. Например, аренда до конца сезона Артёма Дзюбы. Фантастический, на первый взгляд, вариант на самом деле не так уж маловероятен. Дзюбе, как и «Тосно», нужно спасать сезон, пока сохраняется хотя бы минимальная надежда исполнить мечту и сыграть на чемпионате мира. Говорят, Манчини отказывается брать Дзюбу на сборы. Договориться с кем-то о выгодном трансфере у петербургского клуба тоже не получается. В конце концов, альтернатива может остаться одна – игра за «Зенит-2» в ФНЛ либо аренда в клуб калибра «Тосно».



Понятно, что в случае аренды «Зенит» вынужден будет взять на себя почти всю зарплату Артёма за эти полгода. С другой стороны, если Дзюба будет забивать со скорострельностью Маркова, интерес к нему на трансферном рынке опять вырастет. В этом выгода сине-бело-голубых. Кроме того, петербургскому клубу не придётся отдавать центрфорварда конкурентам в борьбе за чемпионство и места в Лиге чемпионов. Для Дзюбы в таком трансфере есть два больших плюса: идеально подходящий стиль игры команды Парфёнова и возможность не покидать обжитый дом в Северной столице.

Артём давно не комментирует своё положение. Молчит, набрав в рот пирожков. Перед Новым годом в качестве его спикера выступил «голос Петербурга», популярный комментатор Геннадий Орлов: «Я вчера разговаривал с Дзюбой. Он в плохом настроении и не скрывает этого. Артём мечтает об одном — получить шанс играть и выступить на чемпионате мире в свои 30 лет. Вот его прямые слова, сказанные специально для радиоэфира: «Я понимаю, что никто мне не даст места в основном составе — везде же кто-то играет. Но я хочу, чтобы был тренер, который даст шанс. Готов уйти в аренду. Не знаю, какие варианты, но мне, конечно, очень больно: стадион новый, болельщики прекрасные, с таким трудом пробивался в основной состав «Зенита». Конечно, это горько и обидно. И я не вижу, что тренер во мне заинтересован». Понимаете, какая ситуация? Это печально», – резюмировал Орлов в интервью для «Радио Зенит». Понимаем, чего уж тут. В «Тосно» как раз есть свободное место в атаке и должен быть шанс.

Кто такой Рикардиньо

Тем временем «Тосно» подписал контракт с 28-летним форвардом Рикардиньо. Однако новичок из «Црвены Звезды» не центральный нападающий. Этот техничный, хорошо владеющий обеими ногами игрок, как правило, выходит на левом фланге в качестве вингера, но также его можно использовать как правого вингера или на позиции под нападающим. Как и все бразильцы, Рикардиньо умеет красиво исполнить.

Видео в YouTube.

Воспитанник клуба «Санту-Андре» покинул родину восемь лет назад ради карьеры в Европе. Три сезона выступал в Польше за «Гурник» из Ленчны, «Вислу» из Плоцка и «Лехию» из Гданьска. Но главный период его карьеры связан с «Шерифом» из Тирасполя. Рикардиньо выступал за сильнейший клуб Молдавии четыре года (с небольшой паузой, связанной с арендой в «Шарджу» из ОАЭ) и собрал впечатляющую статистику: 91 матч, 48 голов и 20 голевых передач за «Шериф» в чемпионате. Бразилец дважды брал золотые медали и Кубок страны с «Шерифом», становился лучшим бомбардиром сезона и признавался лучшим форвардом местной лиги. Отличался в квалификации Лиги чемпионов, на групповом этапе Лиги Европы.



Летом 2017 года Рикардиньо перешёл в «Црвену Звезду». Сыграл в трёх матчах сербского чемпионата и забил один гол, после чего получил повреждение лодыжки. Выбыл из строя до зимы. Из-за этой травмы бразилец не помог «Црвене Звезде» в матчах Лиги Европы с «Краснодаром» и на групповом этапе. Более того, белградский клуб принял решение отпустить его в «Тосно». Кажется, Рикардиньо по силам помочь

«Тосно» с голами и голевыми передачами на центрального нападающего. Может, он будет обслуживать Дзюбу?