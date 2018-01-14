Отпуск закончен – Кокорин не унывает. Как «Зенит» прошёл медобследование

«Зенит» постарается укрепить состав, «Локомотив» — сохранить Как проявят себя лидеры РФПЛ в это трансферное окно? Активность клубов на рынке в последнее время позволяет сделать определённый прогноз.

«Зенит» завершил традиционный зимний медосмотр, растянутый на три дня, и завтра утром команда Роберто Манчини отправится на сбор в ОАЭ, который продлится до 29 января. Сегодня медицинский центр «СОГАЗ» посетила третья группа игроков сине-бело-голубых – Александр Кокорин, Александр Ерохин, Миха Мевля, Кристиан Нобоа, Эмманэуль Маммана, Леандро Паредес, Матиас Краневиттер, Эмилиано Ригони и Себастьян Дриусси. В коридорах клиники испанская речь звучала чаще русской, а Маммана обратил на себя внимание тем, что проходил обследование в шортах сборной Аргентины.

Зенитовцев проверяли, в частности, терапевт-кардиолог, офтальмолог, невролог, травматолог, стоматолог и уролог. Перед посещением последнего врача Кокорин обменялся шутками со снимавшим видео медосмотра сотрудником клубного сайта. «Там снимать не буду», – улыбнулся представитель «Зенита». «Пойдём, снимешь» – засмеялся нападающий сборной России. Кокорин не унывает, несмотря на окончание как всегда стремительно пролетающего отпуска.

— Отлично себя чувствую и еду на сборы в хорошем настроении, – признался Александр в беседе с журналистами. – В отпуске был в Дубае, потом на островах.



— Сперва отдыхали в Эмиратах, а теперь возвращаетесь туда тренироваться…

— В этом году там не сильно жарко, так что работать в Дубае будет хорошо.



— А как вам Северная Осетия?

— Супер! Свадьба удалась.



— С «Селтиком» познакомились? Может, какие-то матчи шотландской команды посмотрели?

— Нет, знакомство ещё только предстоит. Потихоньку переключаемся на работу, будем готовиться к сопернику.



— Роберто Манчини сказал в интервью итальянским СМИ, что вы супезвезда. Приятно слышать такие слова тренера?

— Если он именно так и сказал, то очень приятно. Это высшая похвала, какая только может быть.



— Вы здорово раскрылись под руководством Манчини. На вас как-то влияют слухи о его возможном уходе из «Зенита» в чемпионат Англии?

— На меня не влияют. Как могут повлиять? Может, с собой заберёт.



Нобоа журналисты отправляют то в Эквадор, то в Турцию. Тем не менее, эквадорский полузащитник по-прежнему в «Зените». Кристиан прошёл медосмотр в Петербурге, как и Олег Шатов с Артёмом Дзюбой два дня назад, будущее которых в команде Манчини под большим вопросом. Нобоа рассказал, что в отпуске не обсуждал тему трансфера.



— Пока я в «Зените», – подчеркнул Кристиан. – Посмотрим, что будет дальше. Во время первого сбора надо поговорить с тренером, президентом клуба, спортивным директором. Пока были новогодние выходные, я с агентом не разговаривал.



— Хотели бы продолжать выступать за «Зенит»?

— Конечно. Я здесь, и хочу играть, показать себя. Но нужно знать мнение тренера.



— Довольны отпуском?

— Да, всё было хорошо – дом, семья, тёплая погода.



— В Эквадоре вы ведь тоже посещали врача?

— Да, у меня возникли проблемы с зубами. Удалили четыре. Сейчас всё нормально – могу тренироваться без проблем.



— Что самое сложное для вас во время медоследования?

— Велосипед! Очень тяжело крутить педали целых 10 минут. Но я справился.

— Какие-то матчи «Селтика» успели посмотреть в отпуске?

— Могу обмануть вас и сказать «да». (смеётся) Но на самом деле я не смотрел ничего, а просто отдыхал. Думаю, тренер нам много чего расскажет о «Селтике». У нас достаточно хорошая команда, чтобы победить.



— Обещаете болельщикам, что отыграете у «Локомотива» восемь очков?

— Это будет тяжело сделать. Но футбол хорош тем, что в нём всякое бывает.



Краневиттер имеет шанс встретиться в плей-офф Лиги Европы со своей бывшей командой – мадридским «Атлетико». Аргентинского полузащитника спросили, есть ли у него личная цель сыграть с «матрасниками» и выбить их из турнира.

— Честно говоря, я надеюсь, что мы не сыграем с «Атлетико». По крайней мере, в ближайшее время. Всё-таки у мадридской команды очень сильные футболисты. На ранних стадиях точно не хотелось бы с ними встречаться.



— «Атлетико» и «Зенит» – фавориты Лиги Европы? Или мадридцы имеют больше шансов на победу в турнире?

— Думаю, в Лиге Европы не осталось недостаточно сильных команд. В принципе любая способна дойти до финала. Перед «Зенитом» стоит такая задача.

— Главные мысли после отпуска связаны с погоней за «Локомотивом»?

— У меня очень хорошее настроение, я прекрасно отдохнул. От второй части сезона большие ожидания. Мы понимаем, что «Локомотив» уже очень далеко от нас, однако «Зениту» по силам догнать лидера. Обещаю, мы приложим все усилия для этого.



Добавим, что новичок «Зенита» нападающий Антон Заболотный прошёл медобследование ещё до того, как петербургская команда завершила отпуск. Бывший игрок «Тосно» познакомится с новыми партнёрами уже в ОАЭ. Раньше других посетил врачей и Бранислав Иванович, поэтому сербский защитник отсутствует в списке тех, кто побывал в клинике в январе.



«Зенит» должен прилететь в Дубай около пяти вечера. Команда Манчини заселится в отель и сразу же отправится на первую тренировку в 2018-м. В планах сине-бело-голубых три контрольных матча: 22 января с «Копенгагеном» (Дания), 25-го – со «Славией» (Чехия) и 28-го – с «Гуанчжоу Эвергранд» (Китай). Второй сбор сине-бело-голубых пройдёт в Турции с 2 по 13 февраля. Там «Зенит» проведёт ещё три спарринга: 4-го – со «Слованом» (Словакия), 7-го – с «Црвеной Звездой» (Сербия) и 10-го с «Марибором» (Словения). Ещё через пять дней сине-бело-голубых ждёт первый официальный матч года – с «Селтиком» в Глазго.