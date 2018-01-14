СКА всё равно вылетит… но теперь он нужен Премьер-Лиге

Давайте только честно. Летом и осенью «СКА-Хабаровск» был нужен Премьер-Лиге только ради расширения географии, жалоб на джетлаг, полупатриотических возгласов про чемпионат для всей страны, экзотических выездов за икрой и двух морозных матчей. Околофутбол вокруг СКА интересен, с футболом же всё понятно с середины октября. СКА – безоговорочно худшая команда Премьер-Лиги по качеству игры, по цифрам, по тактической подготовке и по количеству грубых ошибок. Просто порция цифр:

– худшая команда по созданным (14) и допущенным (51) явным голевым моментам;

– худшая команда по отрезанию защитников (670);

– всего 2 победы в 20 матчах – тоже худший результат в лиге. Джетлаг ни при чём;

– первый мяч со стандарта СКА забил только в 14-м туре – лишь «Динамо» сделало это позже.



Всё было прозрачно: СКА пришёл в Премьер-Лигу серой командой со слабейшим тренером в лиге, без толкового усиления и конкретной стратегии. Алексей Поддубский зациклился на схеме 3-4-3, с которой поднялся в РФПЛ, хотя уже после стартовых туров стало ясно, что тактическая подготовка в СКА ограничивается расстановкой игроков по позициям. Откуда-то появились три легионера, которых умудрились вписать в состав неправильно – большого центрального нападающего Марковича постоянно вжимали в правый край, а техничному Барбаро толком не дали сыграть в принципе. Ни один игрок СКА не заслужил за осень ремарку «он заслужил получить контракт от клуба круче». Даже Александр Довбня, если посмотреть чуть больше матчей «армейцев», чем со «Спартаком».



Существование такого СКА в главной лиге страны – странная история. Всё-таки странно, когда клуб играет в Премьер-Лиге просто ради того, чтобы поиграть в Премьер-Лиге (не порадовать болельщиков, нет – одного болельщика порадовали воспалением лёгких на домашке с ЦСКА). Стратегию можно выстроить даже с минимальным бюджетом – подтверждает «Амкар», успешно водящий по дну нашего футбола в поисках сокровищ с сачком за копейки.



Теперь, кажется, у СКА наконец-то появляется стратегия.

С новым тренерским назначением более-менее понятно, какой вектор Хабаровск выбирает в ближайшие полтора года (это важно – тренера оставят ещё на сезон в ФНЛ, а тот факт, что СКА вылетит, всё равно вряд ли изменится к маю). Ринат Билялетдинов – неизвестно какой мотиватор, средний тактик, но явно очень хороший специалист по молодёжи. Работа с «Рубином» объясняет тренерский стиль. Загибайте пальцы: Игорь Портнягин ни у кого не был так результативен и хорош, как у Билялетдинова. Максим Канунников остановился в прогрессе только после отставки Рината Саяровича. Эльмир Набиуллин, вытащенный Билялетдиновым из дубля, ни у одного тренера «Рубина» не был так свеж и перспективен. Ильзат Ахметов делал первые шаги в основе «Рубина» тоже у Билялетдинова – кажется, его считают восходящей звездой казанского клуба уже четвёртый год.



Назначить тренера, умеющего работать с молодёжью – лучший ход для утопающего клуба, и неважно, какой у него бюджет и в какой лиге он играет. Преимуществ три: под такого тренера готовы идти игроки, они вне тепличных условий топ-клубов и топ-городов сильнее мотивированы, чтобы снова доказать нужность в Москве или Санкт-Петербурге, а потом их можно выгодно продать (ну, хотя бы некоторых). Не знаю, насколько Артём Самсонов и Максим Карпов знакомы с качествами Билялетдинова, но их переходы в СКА (Самсонов подписал полноценный контракт, Карпов арендован на полгода) ложатся в канву стратегии.

Ринат Билялетдинов Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Для обоих – очень правильный шаг. Самсонов долго пробивался в основу «Спартака», но к 24 годам сыграл за первый состав красно-белых всего дважды. Карпову 22, его потолок до текущего момента – «Зенит-2» в ФНЛ. Оба в патовой ситуации – переросли ФНЛ, но не доросли и в принципе не нужны главным командам из-за их кадровой политики. Да и когда ещё закрепиться в Премьер-Лиге, если не сейчас.



Под Билялетдинова приведут новую молодёжь, даже не сомневайтесь, а сам тренер раскроет кого-то из мальчишек в дубле. Я даже рискну с одной фамилией – Александр Максименко. Пока Маркович и Христов получали избыточное время, Максименко кис в дубле СКА, хотя возвращался в Хабаровск из «Динамо» (там провёл два с половиной года) под интересные перспективы. Одного неполного матча в Премьер-Лиге, против «Рубина», кстати, хватило Максименко, чтобы забить первый гол за СКА.



Зимой Максименко продлил контракт с клубом, и нет сомнений, кто был человеком, одобрившим этот шаг в первую очередь. Нападающего похожего типажа, Игоря Портнягина, он уже раскрыл.