Сарри и «Зенит»: это было бы ярко, но этого не будет

Очередная волна слухов о возможном уходе Роберто Манчини из «Зенита» в сборную Италии вынесла на берег Финского залива имя главного тренера «Наполи» Маурицио Сарри. Якобы «Зенит» рассматривает возможность приглашения одного из самых стильных тренеров Европы и готов заплатить за него неустойку. Вариант этот в вакууме кажется восхитительным: Сарри «в огне», ему салютует сам Хосеп Гвардиола, а чемпионату России остро не хватает таких идейных тренеров. Кроме того, совершенно точно можно сказать, что, даже если Сарри проработает в клубе полгода, его российские помощники и аналитики получат потрясающий опыт, который потом будет просто необходимо реализовать в самостоятельной работе.

5 кандидатов на пост тренера сборной Италии Роберто Манчини тоже грезит об этой должности.

Но всё же есть несколько факторов, которые должны остановить руководство «Зенита», даже если интерес действительно есть.

Во-первых, совершенно непонятно, как Сарри будет выживать в бесконечные российские межсезонья. Тренер «Наполи» остаётся одним из верных последователей олдскульной подготовки, когда все остальные топ-клубы выходят из отпуска едва не через две недели после завершения предыдущего сезона, чтобы успеть сыграть больше прибыльных матчей на Востоке и в США. Сарри же уверен, что один плотный 20-дневный сбор — лучшее средство для подготовки к сезону. Как бывший банковский служащий будет справляться с нашей долгой зимой, которая при этом всё же будет пересекаться с еврокубками, — большой вопрос.



Во-вторых, тренировки у Сарри сильно интенсивнее, чем у среднего тренера. Он умеет соблюдать баланс между восстановлением игроков и вводом их в тонус, но это работает в Италии, с её небольшими расстояниями. Две мощные 120-минутные тренировки перед выездом в Хабаровск или даже Краснодар в плотном околоеврокубковом графике «Зенита» могут привести команду к физической яме — такие наблюдаются временами и у «Наполи», но опять же: не самые большие расстояния позволяют команде достаточно быстро возвращаться в форму. Когда неаполитанцы побеждают, Сарри чаще говорит о тактике, когда проигрывают — главными словами на пресс-конференциях становятся «сила», «скорость» и «резкость». Так исторически сложилось в чемпионате России, что недостатки в тактике лидер позволить себе может, а вот недостатки в физике и менталитете — нет.

В-третьих, Сарри принадлежит к той удивительной когорте тренеров, кто при серии неудачных игр не только не пытается перестроить команду, но и ещё больше ставит на свой единственный план А. В чемпионате России такой отказ от компромиссов часто приводит ко внутренним конфликтам в команде — это тоже данность нашей лиги. Более гибкие и коммуникативные тренеры здесь справляются в среднем лучше, чем уверенные в своём плане интроверты. Условный Каррера у нас всегда будет успешнее условного Якина.



Наконец, четвёртый пункт подводит черту под предыдущими. Коллега Сергей Титов написал после матча «Наполи» — «Манчестер Сити» отличный текст о Сарри и его идеологии и дал ему самый точный заголовок: «Наполи» и Сарри изменят футбол. Но ничего не выиграют". Почитайте, если тогда пропустили его.

«Наполи» и Сарри изменят футбол. Но ничего не выиграют Самую играющую команду Европы разбил Хосеп Гвардиола.

Вывод, вынесенный Сергеем в заголовок, — главный, который нужно сделать о командах Сарри. Этот заядлый курильщик уникален: большинство тренеров никогда ничего не выиграют, меньшинство станет победителями, но только единицы будут учить футболу и победителей, и проигравших. Сарри — проповедник-миссионер, трофеи важны ему меньше, чем место в истории. «Зениту», как команде с постоянными амбициями хотя бы на внутренней арене, нужен тренер из побеждающего меньшинства. Приглашение Сарри, если оно случится, запомнится Санкт-Петербургу надолго (помнят же в этом городе Власту, хотя были после него тренеры куда успешнее), но эта вспышка почти обречена быть недолгой. Почти уверен, что руководство «Зенита» осознаёт это.