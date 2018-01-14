Главная проблема «Реала», о которой не принято говорить вслух

Чтобы избежать недопонимания с читателями, сделаю небольшое предисловие. Это не хейтерский текст. В нём нет призыва «Перес, срочно избавляйся от Криштиану, он уже не тот». Нет даже намёка на это. Но есть утверждение, что с Роналду в составе «Реал» вынужден кое-чем жертвовать. И было бы логично осознавать, чем именно – чтобы решить, стоит оно того или нет. Сейчас объясню.

24 удара на один гол

Для начала одна забавная деталь из проигранного матча с «Вильярреалом». Криштиану нанёс в нём 11 ударов по воротам. Весь «Вильярреал» — 10. Это уже звучит эффектно, но контраст можно усугубить. Дело в том, что за весь матч Криштиану коснулся мяча всего 45 раз. Посчитали, да? Каждое его четвёртое касание мяча – удар по воротам.

Для начала одна забавная деталь из проигранного матча с «Вильярреалом». Криштиану нанёс в нём 11 ударов по воротам. Весь «Вильярреал» — 10.

И нет, этот матч – не исключение. Статистика в целом по сезону почти такая же, на 0,5 касания на удар больше. Доводы о том, что «он ведь нападающий» или «Месси тоже часто бьёт по воротам», не принимаются. Это невероятно, неправдоподобно много ударов. Гарет Бэйл в два раза скромнее, Карим Бензема – в четыре. У Лео Месси на удар приходится в среднем по 10 пасов и почти по 20 касаний мяча.

Сейчас было бы удобно привести статистику по реализации ударов и сделать вывод, что Роналду уже не тот. Вот смотрите: в 14 матчах Примеры он нанёс 94 удара по воротам, забил четыре гола. Конверсия равна… ну, чему-то жалкому. Но делать такие выводы на основании последнего полугода всё-таки ошибка. Это аномально слабая реализация ударов для Роналду. И совершенно точно, рано или поздно она выравняется до нормальной. В прошлом сезоне португалец забил 25 голов со 157 ударов. То есть забивал почти каждым седьмым ударом.

Это намного лучше, и наверняка он вернётся к этому показателю в конце полосы неудач – то есть ещё через 30-50 ударов. А теперь наконец перейдём к заявленной в заголовке проблеме. Крутая статистика прошлого сезона – на самом деле тоже не слишком крутая. Криштиану и в лучшие, и в худшие сезоны игрок, который берёт количеством попыток. В этом его стиль. Бьёт, бьёт и в конце концов оказывается среди лучших бомбардиров. Что не так?

Зависимость: как она проявляется

Дело в зависимости. Любая команда мечтала бы иметь в составе Роналду и зависеть от него так же сильно, как «Реал», но «Реал» — не любая команда. Криштиану в Мадриде уже девятый год, и на протяжении всего этого времени он бьёт по воротам чаще любого другого игрока чемпионата. В «Реале» полкоманды обновилось за это время, оказались не нужны Месут Озил, Анхель Ди Мария, Хамес Родригес… Сменились Жозе Моуринью, Карло Анчелотти, Рафа Бенитес, Зидан… и все годы команда продолжает постоянно сваливаться на игру навесами.

Почему «Реалу» не нужно увольнять Зидана. Пока что «Реал» в кризисе, но это нормально.

Зидан вчера сказал, что не считает свою атаку предсказуемой. То же самое говорил Анчелотти в ответ на вопросы о постоянных навесах. Но «Реал» действительно предсказуем. В том смысле, что становится предсказуемым, когда мяч оказывается в одном пасе от Роналду.

Нормально, когда, скажем, лучшая в мире команда зависит от лучшего в мире игрока. В конце концов, Криштиану – легенда «Реала». Вопрос в другом. Легенде через несколько недель 33 года. Игроки с возрастом либо немного меняют модель игры, либо меняется их роль в команде. Рауль в последнем сезоне в Мадриде в основном сидел на скамейке. Хави в последнем сезоне в «Барселоне» вышел в основе только в 19 матчах Примеры. Месси чем дальше, тем больше времени проводит в центральном круге, возвращаясь в линию атаки только перед самым ударом.

Легенде через несколько недель 33 года. Игроки с возрастом либо немного меняют модель игры, либо меняется их роль в команде.

Роналду не меняется и, видимо, не готов к тому, чтобы сократилось его игровое время. Какие остаются варианты?

Ну, варианты есть. Например, в «Роме» отчаянно не хотел стареть Франческо Тотти. И в 33, 34, 35, 36 лет проводил по 30 матчей в основе, забивая иногда по 10, иногда по 15 голов. Это тянулось годами. Он был легендой, символом «Ромы» и, с одной стороны, тащил команду в некоторые моменты, а с другой – сам был её потолком. Тотти спас для «Ромы» концовку сезона-2015/16, когда забил несколько важных голов в концовках. Правда, одновременно были постоянные конфликты, которые помешали, например, Клаудио Раньери взять скудетто в 2010 году, когда команда развалилась весной.

Первый парень на деревне: преимущества и недостатки

Допустимо, когда команда зависит от игрока. Вопрос в пропорции. Когда достаточно просто отдать пас Криштиану в штрафную и это гарантированный гол, зависимость на пользу. Когда он не забивает, но вся команда продолжает снабжать его пасами в ущерб атаке– зависимость, естественно, во вред.

Поэтому вопрос ещё и в амбициях команды. Итак, Роналду считает себя лучшим футболистом в истории, иногда это помогает «Реалу», иногда мешает. Учитывая его возраст, он ещё может вернуть прежнюю результативность и принести пользу. А потом снова начнётся спад. То, что мы видим сейчас, это только репетиция настоящих, глобальных проблем, которые ждут «Реал» в будущем, если Роналду: а) не изменит стиль игры, б) не уйдёт, в) не станет игроком ротации. Ну, то есть если не смирится с фактом, что он тоже человек. Если ничего из этого не случится, португалец станет для «Реала» кем-то вроде Тотти: опорой и потолком. Зависимость будет по очереди помогать и вредить команде в зависимости от его формы.

Вот такие варианты. Время ещё есть, но было бы неплохо, чтобы Флорентино Перес обдумал их заранее. Ведь «Реал» больше, чем один футболист, даже лучший в истории.