«За всё платить придётся мне»… Что имел в виду Фёдор Смолов?

Смолов рассказал о своём будущем строчкой «Арии». А раньше он цитировал Гнойного и Шнура.

«За всё платить придётся мне», — так пишет Фёдор в «Инстаграме» о своём будущем. Вспоминаем, кого ещё ранее цитировал в Сети российский бомбардир и пытаемся понять, что он хотел этим сказать.

«Как я могу проиграть, если я поднялся со дна?» (1.08.16)

Автор: Meek Mill



Строки из песни Lord Knows футболист опубликовал после матча с «Томью». Тогда он стал автором дубля в ворота томичей, принёсшего команде победу со счётом 3:0. Не совсем понятно, о каком именно «дне» писал Фёдор, но, возможно, форвард таким образом припомнил себе не очень-то высокую результативность в начале своей карьеры, над которой потешались многие любители футбола.

«Лучше я сдохну ноунеймом» (31.08.17)

Автор: Гнойный



Знаменитая фраза рэпера Гнойного, которой тот уложил на лопатки российского Короля баттл-рэпа, появилась на странице Фёдора в последний день трансферного окна в России. В той записи он предстал в форме «Краснодара». Болельщики расценили это как знак того, что Фёдор остаётся в стане «быков», и были правы: Смолов продолжил играть в Краснодаре. Кстати, Гнойный потом официально провозгласил Смолова «ноунеймом».

«Я давлю на газ, вся жизнь как магистраль. Сгораем напоказ» (11.09.17)

Автор: Pharaoh



В матче с «Уфой» Смолов забил единственный мяч в игре, а после замены отправился прямиком в раздевалку. Эмоции тогда, очевидно, били ключом, а уже после матча футболист отметился интернет-баттлом с болельщиком в «Твиттере»: на безобидное замечание о том, что он передерживал мяч, Фёдор ответил комментатору, что «футбол это не ваше». Да уж, действительно «сгораем напоказ».

«В Питере – бить» (15.11.17)

Автор: Сергей Шнуров



Осеннее российско-испанское противостояние в Санкт-Петербурге стало настоящим откровением для российских болельщиков. Давид де Хеа впервые пропустил за сборную три мяча, а два из них забил именно Фёдор. Поэтому немного переиначенный припев «Ленинграда», гремевший в 2017-м из каждого утюга, пришёлся ко двору, а к Смолову после того матча проявлял интерес мадридский «Реал».

BONUS

Но не рэпом единым! В своём «инстаграме» форвард вспоминал и российских классиков. Да не кого-нибудь, а своего тёзку Тютчева! Верим, Федя, верим изо всех сил!