Гвардиола не повторит рекорд «Арсенала». Клопп подготовился

Стартовый план «Ливерпуля» сработал. Очень быстро

«Мы создали сопернику чертовски серьёзные проблемы», – лишь один из тезисов гиперэкспрессивной реакции Юргена Клоппа, будто он давал интервью, выходя с «Копа». Чертовски серьёзные проблемы «Ливерпуль» начал доставлять с начала матча довольно простым способом – длинными передачами на Роберто Фирмино, причём непременно в зону Николаса Отаменди. Правильность плана стала ясна уже на 3-й минуте: лучший игрок матча Окслейд-Чемберлен (чуть ниже объясню почему) вытащил Отаменди из своей зоны, отдал пас назад в касание, а Фирмино рванул в зону аргентинца, принял мяч и развернул быструю атаку.

В моменте с голом сработал похожий план. После борьбы Фирмино с Отаменди Окслейд-Чемберлен успел на подбор, Отаменди успел отлететь ближе к левому краю, Делф и Фернандиньо толком не вступили в борьбу – так нарисовался свободный коридор в зоне защитника «Сити», куда и рванул Окс. План был осуществлён идеально, после чего неоднократно корректировался. В дальнейшем прессинг преодолевался длинными передачами на Фирмино во фланговые зоны, а уже позже – короткими передачами или рывками Окса.

Окслейд-Чемберлен: так, как нужно Клоппу

Окс с момента трансфера в «Ливерпуль» до сегодняшнего вечера – магнит проблем и дурацких ситуаций. Юрген Клопп осторожно, даже слишком, подводил Алекса к составу, выходы с лавки ему удавались только на уровне «Марибора», но адаптацию Окса ещё веселее подчёркивают две ситуации за пределами поля. В ноябре Окслейд-Чемберлен под видом работника магазина «Ливерпуля» продавал свою майку фанату и говорил ему, что этот парень вот-вот станет звездой, на что получил ответ: «Ага, уже лет 10 так говорят». Потом была британская школа, куда Окс пришёл вместе с двумя бразильцами, и умилительная реплика девочки: «Ты Коутиньо, ты Фирмино… А тебя я не знаю».

Коутиньо ушёл. Время запоминать.

Сегодня Окс сыграл так, как от него ждал Клопп. Как писали британские СМИ перед финишем трансферного окна, ключевую роль в выборе игрока между «Челси» и «Ливерпулем» сыграла предполагаемая позиция на поле – Клопп давал Оксу место в центре поля, тогда как Конте видел его правым вингбэком. В молниеносных контратаках мощь, грамотные открывания и скорость Окслейд-Чемберлена – мощный багаж. Арсен Венгер, первым пробовавший Окса в центре, подтверждал ещё в сезоне-2013/14: «Его важный навык – выход из-под прессинга. Для этого нужно уметь делать рывок на дриблинге, чтобы успешно обойти опекающего соперника. Никто в команде не делает этого лучше, чем Окслейд-Чемберлен».

С первым голом мы разобрались, теперь важно разобрать второй. Здесь Окслейд-Чемберлен сыграл идеально для системы «Ливерпуля»: а) правильно открылся (в полуфланге, за Де Брёйне, в отрыве от Стерлинга и достаточно далеко от Фернандиньо); б) разогнался в правильную зону – помешать ему мог только Фернандиньо, Уокер был связан своим игроком; в) выдал пас вразрез, может, и не самый гениальный, но превращённый Фирмино в ювелирный. Такой работы Окса в контратаках Клопп ждал изначально.

В больших матчах Окслейд-Чемберлен должен стать частым гостем в центре поля «Ливерпуля». Окс не обладает телепатией Коутиньо или сердцем Лалланы, но в контратаках, на большом свободном пространстве, на подборах и в атаках вторым темпом он очень полезен. Силовые качества Окса тоже стоит отметить: в первом тайме на подборах он дважды выкинул в кювет Данило. Нет, теперь шутки точно в сторону.

«Сити» провалился в переходе из атаки в оборону

Нотка занудства, не связанная с конкретным матчем: вот график ударов в АПЛ. По оси Х – количество допущенных ударов, по Y – их качество (по xG) в отношении среднего по лиге. Так вот, «Манчестер Сити» допускает меньше всех ударов в лиге, но вес этих ударов – достаточно серьёзный: больше, чем у «Челси» и «Тоттенхэма», более гибких.

(Кстати, про точку «Ливерпуля» нужно вспомнить, когда первую ошибку в красной майке выдаст Вирджил ван Дейк.)

Такое положение на графике – следствие ошибок при переходе из атаки в оборону. В прошлом сезоне чаще было наоборот: «Сити» испытывал сложности с выходом из-под прессинга, Клаудио Браво и Джон Стоунс пороли необъяснимую горячку, а невынужденных ошибок было слишком много для топ-команды АПЛ. Сейчас у «Сити» отлажен переход в атаку, появился Эдерсон – прямо сейчас лучший голкипер мира по игре ногами, усилился контрпрессинг и значительно улучшились защитные цифры, но добавилась проблема «Барселоны» Гвардиолы. Если коротко выражать её, то так: «Барса» слишком большими силами бросалась в давление после потери мяча, из-за чего могла открывать громадные коридоры.

Сегодня «Сити» тоже допускал серьёзные ошибки при переходе из атаки в оборону, причём недоработки были связаны с работой в центре поля. Отмотайте на несколько абзацев выше и посмотрите ситуацию со вторым забитым мячом: недоработал на подборе Де Брёйне, Окс разогнался, а центр оказался свободным – Фернандиньо ожидаемо далеко от ситуации. В ситуации с четвёртым голом провал более важный. Смотрите: Фернандиньо высоко выбрасывается в прессинг, никто из четвёрки защитников не выдёргивается на Салаха, как на Фирмино – так зарождается новая контратака «Ливерпуля».

Важно понимать – именно таких ошибок сегодня было достаточно. Ещё в первом тайме заметил ситуацию, когда «Ливерпуль» покатил атаку 3 vs 5, Фернандиньо сел в свою штрафную, а остальной «Сити» секунд 5-6 бежал вне кадра. Пространство перед штрафной было абсолютно свободным – рай для включения из глубины того же Окса. Ещё в одной ситуации, в конце первого тайма, Салах пробил по воротам из-за штрафной, хотя тот же Окслейд-Чемберлен находился в идеальной позиции – по центру «зоны 14», в разрыве между линиями. Других фатальных ошибок «Сити» не совершал, но эту повторил неоднократно.

Сила в движении

Пеп Гвардиола любит говорить, что «Манчестер Сити» часто добывает очки в концовках, потому что играет всегда до финального свистка. Сегодня команда Гвардиолы тоже превратила 1:4 в 3:4 и накинула на Юргена Клоппа откровенную панику – редко можно увидеть, как Клопп беспокоится за финальный счёт и выпускает в штрафную лишнего защитника, Рагнара Клавана. Но здесь проблема ещё и в другом – соперники откровенно подсаживаются против «Сити» с его мощнейшим игровым интеллектом и движением.

«Ливерпуль» устал к финальному свистку. План Юргена Клоппа по жёсткому давлению на «Манчестер Сити» сработал, можно выделить и конкретные болевые точки – помимо уже указанного центра поля, это фланг Данило, к которому «Ливерпуль» осознанно сбрасывал атаки «Сити» и душил давлением. Внезапно поплыл Николас Отаменди, притащивший на свои ворота гол Садио Мане. Салах, Фирмино и Мане грамотно придушили «Сити» прессингом в конкретной десятиминутке, но поддерживать такой темп весь матч нереально. Более того, к 80-й минуте «Ливерпуль» начал физически проседать. Это неизбежно.

Но. Если спросите, что было главным теневым моментом матча, отвечу: отчаянный рывок левого защитника Эндрю Робертсона при 4:1 в прессинге от центральной линии до правого края чужой штрафной. «Ливерпуль» прессинговал остервенело.

«Манчестер Сити» такой остервенелости, жёсткости давления сегодня не хватило.