«Реал» готов «обменять» Роналду на Неймара

А шутка Джикии может дорого обойтись «Спартаку». Об этом и другом – в обзоре новостей дня.

Источник: Перес готов включить Роналду в сделку по Неймару

«Реал» хочет приобрести нападающего «ПСЖ» Неймара в ближайшее летнее трансферное окно. По данным издания Cadena Ser, президент мадридского клуба Флорентино Перес готов включить в сделку по бразильцу форварда Криштиану Роналду.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» хочет приобрести португальского футболиста и предлагает ему головокружительную зарплату — около € 60 млн в год. Что касается Неймара, то, по данным зарубежных СМИ, его переход может обойтись «Реалу» в € 400 млн, а сейчас на счетах клуба есть только € 200 млн, которые они могут использовать.

Главная проблема «Реала», о которой не принято говорить вслух Может ли лучший футболист в истории не давать команде развиваться?

Daily Mail: сборная России планировала использовать допинг во время ЧМ-2018

Сборная России планировала использовать допинг во время домашнего чемпионата мира 2018 года, утверждает Daily Mail со ссылкой на источники, близкие к бывшему главе Московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову. Сообщается, что российская сторона собиралась подменять пробы мочи игроков во время турнира, чтобы они могли безнаказанно применять запрещённые вещества.

ФИФА планирует провести расследование этого вопроса и пообщаться с Родченковым в ближайшее время.

Ранее в британской прессе сообщалось, что ФИФА подозревает в применении допинга 34 российских игроков, 23 из которых входили в заявку сборной России на ЧМ-2014. Российский футбольный союз назвал фамилии 11 игроков, чьи пробы были на рассмотрении ФИФА.

СМИ: «Зенит» рассматривает кандидатуру главного тренера «Наполи» Сарри



Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри вслед за «Челси» попал в сферу интересов «Зенита», пишет издание Calcio Napoli 1926 со ссылкой на Tuttosport.



По данным источника, российский клуб рассматривает кандидатуру 59-летнего специалиста на случай расставания с Роберто Манчини, который может возглавить сборную Италии.



В контракте Сарри с «Наполи» есть пункт об отступных в размере € 8 млн, и президент клуба Аурелио Де Лаурентис хочет продлить соглашение, убрав опцию выкупа и подняв тренеру зарплату вдвое – с € 1,5 млн до € 3 млн.



Напомним, после 20 туров «Наполи» возглавляет турнирную таблицу серии А.

Сарри и «Зенит»: это было бы ярко, но этого не будет Санкт-Петербургу, может, и нужен яркий тренер, но самому «Зениту» нужен победитель.

ФИФА осудила пост «Спартака» в «Твиттере» про «тающие шоколадки»

В ФИФА дали оценку посту «Спартака» о «тающих шоколадках» и подчеркнули, что решение о целесообразности применения санкций будет принимать РФС. Защитник Георгий Джикия, который накануне вёл «твиттер» столичного клуба, снял видео тренировочной работы бразильских игроков Луиса Адриано, Педро Роши и Фернандо на сборе в ОАЭ. «Смотрите, как шоколадки тают на солнце. Вот она, шоколадка», — сказал в шутку Джикия. Твит был удалён из-за того, что иностранные болельщики и некоторые журналисты признали его расистским.

«ФИФА осуждает сообщение, опубликованное официальным «твиттером» «Спартака». Как уже неоднократно говорилось, любая форма дискриминации на поле или за его пределами неприемлема и ей нет места в футболе. Данный случай входит в зону ответственности РФС. Следует отметить, что в мае 2017 года поднимался вопрос о том, что ассоциации и судьи должны быть готовы к более жёсткой борьбе с проявлениями расизма», — говорится в сообщении пресс-службы ФИФА, опубликованном Reuters.

КДК РФС займётся изучением поста «Спартака» о «тающих шоколадках»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц прокомментировал ситуацию с опубликованным сообщением в официальном «твиттере» «Спартака».

«Для того чтобы как-то поступить в данной ситуации, необходимо встретиться и переговорить с офицером по борьбе с расизмом. Завтра начинается рабочая неделя, думаю, определимся в течение двух-трёх дней. Надо проконсультироваться со всеми причастными и понять, о чём идёт речь. Сейчас нам главное разобраться с тем, что конкретно произошло», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Белкиной.

Накануне защитник Георгий Джикия, который весь день вёл «твиттер» столичного клуба, снял видео тренировочной работы бразильских игроков Луиса Адриано, Педро Роши и Фернандо на сборе в ОАЭ. «Смотрите, как шоколадки тают на солнце. Вот она, шоколадка», — сказал в шутку Джикия. Позже этот твит был удалён, а «Спартак» принёс за него извинения.

Шалимов возьмёт на сбор «Краснодара» в ОАЭ 27 игроков, среди них — Смолов

15 января «Краснодар» отправится на первый сбор зимнего подготовительного периода в Объединенные Арабские Эмираты. В столице страны Абу-Даби команда будет, как и год назад, тренироваться на поле стадиона местного филиала Нью-Йоркского университета. В составе чёрно-зелёных на сборе будут работать 27 футболистов:

вратари — Андрей Синицын, Станислав Крицюк, Денис Адамов;

защитники — Александр Мартынович, Андреас Гранквист, Кристиан Рамирес, Алексей Грицаенко, Роман Шишкин, Ренат Янбаев, Стефан Страндберг, Сергей Петров, Евгений Нестеренко;

полузащитники — Вандерсон Масиэл, Юрий Газинский, Илья Жигулёв, Виктор Классон, Павел Мамаев, Рикардо Лаборде, Жоаозиньо, Михайло Ристич, Маурисио Перейра, Торнике Окриашвили, Шарль Каборе, Александр Сергеев;

нападающие — Фёдор Смолов, Андрей Иван, Дмитрий Воробьев.

В рабочей программе «горожан» в Абу-Даби запланированы два контрольных матча. 22 января «Краснодар» сыграет с чемпионом Узбекистана ташкентским «Локомотивом», 26 января, в заключительный день сбора, соперником команды станет чемпион Казахстана клуб «Астана» из одноимённого города.

«За всё платить придётся мне»… Что имел в виду Фёдор Смолов? Смолов рассказал о своём будущем строчкой «Арии». А раньше он цитировал Гнойного и Шнура.

«Ливерпуль» нанёс «Манчестер Сити» первое поражение в текущем сезоне АПЛ

В матче 23-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал на своём поле «Манчестер Сити». Встреча проходила на стадионе «Энфилд» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

В составе победителей голы на свой счёт записали Алекс Окслейд-Чемберлен, Роберто Фирмино, Садио Мане и Мохамед Салах. В составе «Манчестер Сити» отличились Лерой Зане, Бернарду Силва и Илкай Гюндоган. Таким образом, «Манчестер Сити» потерпел первое поражение в нынешнем сезоне чемпионата Англии. «Ливерпуль» одержал четвёртую подряд победу в АПЛ, доведя серию без поражений до 14 матчей.

«Манчестер Сити» (62 очка) остался лидером чемпионата Англии, «Ливерпуль» (47) в турнирной таблице располагается на третьей строчке.

Гвардиола не повторит рекорд «Арсенала». Клопп подготовился Четыре мысли о первом поражении «Манчестер Сити» в АПЛ.

«Арсенал» проиграл «Борнмуту», пропустив два мяча за четыре минуты

«Борнмут» выиграл у «Арсенала» в матче 23-го тура АПЛ. Встреча проходила в Борнмуте на стадионе «Виталити — Дин Корт» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. «Канониры» не смогли победить в четвёртом из пяти последних матчей турнира.

В дебюте второго тайма Эктор Бельерин открыл счёт. На 70-й минуте Каллум Уилсон провёл ответный мяч. Четыре минуты спустя отличился Джордон Айб.

«Арсенал» с 39 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Борнмут» (24 балла) находится на 13-й строчке.