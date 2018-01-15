Мерзкий уик-энд для Гвардиолы и Зидана. 10 главных событий выходных

«Спартак» обвинён в расизме. Британские СМИ сошли с ума Мария Захарова права: атака на Россию перед ЧМ-2018 будет жестокой. Но разве мы её не заслуживаем?

Чёрный шоколад, белый шоколад

Защитник «Спартака» Георгий Джикия дал в субботу повод британским СМИ поднять новый скандал, связанный с Россией и расизмом. Джикия снял для официального «твиттера» красно-белых видео тренировочной работы Луиса Адриано, Педро Роши и Фернандо, сопроводив его весёлым комментарием: «Смотрите, как шоколадки тают на солнце. Вот она, шоколадка». В этот момент Георгий навёл камеру на Луиса Адриано. «Спартаку» впоследствии пришлось извиняться за слова защитника, удалить этот пост, а также записать совместное видеообращение Джикии и бразильцев. Шоколад, как известно, бывает чёрный и белый. Интересно, подняли бы англичане скандал, если бы Луис Адриано навёл камеру на россиянина и пошутил как-нибудь про тающий белый шоколад?

Первое поражение «Манчестер Сити» в АПЛ

Как и обещал Хосеп Гвардиола, «Манчестер Сити» не завершит сезон в английской Премьер-Лиге без поражений. В 23-м туре лидер АПЛ был бит бандой Юргена Клоппа. «Ман Сити» и «Ливерпуль» выдали ярчайший матч, который украсили семь голов. Популярный английский футболист и журналист Гари Линекер начинает шутить насчёт кризиса у «горожан». Действительно, команда Гвардиолы находилась в кризисе с 58-й по 68-ю минуты матча, в течение которых пропустила трижды. Вышел из кризиса «Ман Сити» в концовке игры, вот только времени хватило лишь на два гола. «Я выиграл много титулов, но всегда проигрывал матчи и терял очки. Это нормально», – не стал грустить после неудачи Гвардиола.

Кейн – главный снайпер в истории «Тоттенхэма»

Гарри Кейн – идеальная машина по забиванию голов. За календарный 2017 год нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии наколотил больше, чем Лионель Месси и Криштиану Роналду. Но всё равно не насытился. Кейн готов устанавливать новые рекорды. Позавчера вечером Гарри сделал дубль в ворота «Эвертона» в матче 23-го тура чемпионата Англии. Благодаря этим двум точным ударам 24-летний футболист обошёл Тедди Шерингема по количеству голов и стал лучшим бомбардиром в истории «шпор» в АПЛ. Теперь у Кейна 98 забитых мячей за «Тоттенхэм».

Ничья чемпионов в Англии

Ещё одним примечательным событием 23-го тура АПЛ стала встреча чемпионов Англии последних двух лет на «Стэмфорд Бридж». «Челси» и «Лестер» нанесли на пару 31 удар по воротам, однако не наиграли даже на один гол. Очевидно, нулевая ничья больше разочаровала коуча хозяев Антонио Конте. Находящийся не в оптимальном состоянии Альваро Мората опять покинул поле с пустыми руками. В последних девяти матчах английского чемпионата у испанца всего два гола. Впрочем, Конте винит в низкой результативности «Челси» не Морату, а всю команду.

«Сантьяго Бернабеу» вспомнил Черышева

В Испании продолжают рассуждать о кризисе «Реала». Новый повод для уничтожающей критики действующий чемпион страны и победитель Лиги чемпионов предоставил в 19-м туре Примеры. Команда Зинедина Зидана потерпела второе поражение в трёх последних матчах турнира и, похоже, уже не думает о борьбе с «Барселоной» за первое место. Всё громче слышны разговоры об отставке француза с поста главного тренера «сливочных». Победе «Вильярреала» со счётом 1:0 помог состояться российский атакующий полузащитник Денис Черышев, поучаствовавший в создании гола на 87-й минуте. Воспитанник «Реала» напомнил о себе «Сантьяго Бернабеу».

«Атлетико» повторяет рекорд

Если «Реал» продолжит так трясти, то команда Зидана рискует вообще выпасть из зоны Лиги чемпионов. Впереди «сливочных» не только каталонцы, а ещё и другой мадридский клуб – «Атлетико». Разница между соседями 10 очков, правда, при игре в запасе у «Реала». Тем временем традиционно надёжно действующий в обороне «Атлетико» повторил клубный рекорд: после победы над «Эйбаром» (1:0) команда Диего Симеоне завершила первый круг всего с восемью пропущенными голами. Прежде в ворота «матрасников» так мало мячей влетало в сезоне-1995/96 и в сезоне-2015/16.

Суарес не даёт «Барселоне» утонуть

«Барселоне» в 19-м туре Примеры удался потрясающий спектакль. От её матча с «Реалом Сосьедад» и стоило чего-то такого ждать, так как команда бывшего полузащитника «Барсы» Эусебио Сакристана славится умением много забивать и с ещё большей лёгкостью разбазаривать добытое преимущество. Лидер чемпионата Испании проигрывал к 34-й минуте – 0:2. «Барселона» тонула в безнадёжном болоте, однако бригада спасателей во главе с Луисом Суаресом вовремя проснулась и вытащила игру в Сан-Себастьяне. Сперва уругваец выкатил мяч Паулиньо почти на пустые ворота, а после перерыва оформил дубль. Первый гол Суареса – праздник гурмана.

«Бавария» открыла 2018-й победой

Бундеслига вернулась на сцену после коротких каникул. Лидеру немецкого чемпионата «Баварии» удался первый матч в 2018 году. Команду Юппа Хайнкеса ждал непростой выезд в Леверкузен, тем не менее мюнхенцы одолели «Байер», который проиграл впервые за последние 13 туров. Хави Мартинес и Франк Рибери забили свои первые голы в нынешнем сезоне Бундеслиги, а автором красивейшего третьего мяча стал Хамес Родригес. Колумбиец потрясающе исполнил штрафной. Как рукой положил. С каждой игрой у болельщиков и боссов «Баварии» усиливается желание уговорить старину Хайнкеса не уходить летом на покой.

Отстранения Обамейянга и Санчеса

Матчи выходных пропустили сразу два великолепных игрока атаки – Пьер-Эмерик Обамейянг и Алексис Санчес. Дортмундская «Боруссия» объявила об отстранении габонца от команды по дисциплинарным причинам. Без Обамейянга «Боруссия» не сумела забить дома «Вольфсбургу», завершив матч вничью – 0:0. Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, что не взял чилийца в Борнмут, поскольку Санчес сейчас рассеян из-за неопределённого будущего. Но сосредоточенности на данном отрезке сезона недостаёт и остальным «канонирам». «Борнмут» переиграл команду Венгера – 2:1. В трёх последних случаях, когда «Арсенал» играл в АПЛ без Санчеса, он терпел поражения.

Рауш не хочет пропустить ЧМ-2018

После домашнего поражения «Кёльна» в начале декабря от «Фрайбурга» (3:4) защитник сборной России Константин Рауш угодил на скамейку запасных «козлов». Хотя в том матче его заменили ещё при счёте 3:2 в пользу «Кёльна». Но Рауш, конечно же, не собирается сидеть на банке, особенно в ближайшие полсезона. Ведь при таких раскладах есть риск пролететь мимо чемпионата мира. В игре 18-го тура Бундеслиги между «Кёльном» и «Боруссией» из Мёнхенгладбаха (2:1) Константин вышел на замену за 20 минут до конца и организовал победный гол своей команды. В компенсированное время отличный кросс в исполнении Рауша завершил точным ударом Симон Тародде.