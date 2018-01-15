«Ливерпуль» показал, как будет играть без Коутиньо. Гвардиола впечатлён

Искать нюансы в игре «Ливерпуля» — не самое продуктивное занятие. Команда Юргена Клоппа лишена чувства меры и обычно балансирует между двумя крайними состояниями: всё получается или ничего не получается. В первом случае получается как со «Спартаком», в втором – как с «Вест Бромвичем». Либо удаётся безумная смесь – как с «Севильей». Кажется, что-то подобное мы видели и вчера. С 55-й минуты «Ливерпуль» крушил, а с 83-й грустил. Но всё-таки отсутствие Филиппе Коутиньо заслуживает внимания. И такой впечатляющий результат команды в первом большом матче без своей звезды – тоже.

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Типичный «Ливерпуль» в одном матче

Для начала: победа над «Сити» не должна привести к глобальным выводам («ну теперь-то «Ливерпуль» всех порвёт», «всё, Гвардиола поплыл» и так далее). Это был один из худших (наряду с играми в ЛЧ с «Шахтёром» и «Фейеноордом») матч гостей в сезоне. И даже один из своих худших матчей они почти спасли, забив на «Энфилде» три гола. И это был один из лучших матчей «Ливерпуля» в сезоне. «Мы играли на запредельном уровне», — сказал Клопп после финального свистка. Он прав, и мы к этому ещё вернёмся.

Кстати, матч сказал даже больше о проблемах Гвардиолы, чем Клоппа. Агуэро – не замена Жезусу, он просто не способен столько перемещаться. В то время как Жезус носится по всей половине поля и создаёт численное большинство, Агуэро ждёт паса за спину рядом с двумя защитниками. Ну и без Давида Сильвы «МС» совсем не так хорош. Их связка с Де Брёйне приумножает опасность обоих, а в одиночестве бельгиец оказывается под присмотром. Но вернёмся к «Ливерпулю».

Его достоинства и недостатки оказались удивительно типичными для Клоппа. Интенсивный высокий прессинг, который провоцирует ошибки на самой ранней стадии атаки, рядом с чужой штрафной. Голы после этих нелепых ошибок – легко смеяться над Отаменди и Эдерсоном, но на самом деле под таким прессингом «Ливерпуля» можно и ошибиться разок. Комфортное преимущество, добытое на ключевом отрезке в 10 минут (три гола с 59-й по 68-ю минуту). И полная остановка в концовке: сил прессинговать нет, подстраховки нет, зато хватает пустот у собственных ворот. И болельщики сидят на трибуне с встревоженным видом «что, опять?». Всё это очень знакомо. На первый взгляд кажется, что после ухода Коутиньо ничего и не изменилось. Нет, кое-что есть.

Так при чём здесь Коутиньо?

Сразу после трансфера, который сделал клуб Клоппа богаче на 160 млн евро, на «Чемпионате» вышел текст о том, как «Ливерпулю» заменить Коутиньо. В нём я позволил себе усомниться, что бразильцу вообще нужно в срочном порядке искать замену. Потому что его потеря не должна сказаться на результатах команды. Что ж, победа над «Сити» — хороший повод развить эту мысль.

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С 13 голами и голевыми пасами он был третьим по результативности игроком «Ливерпуля». То есть приносил совершенно осязаемую фактическую пользу. В чём он ограничивал команду, объяснить намного сложнее – тут простые статистические данные не помогут. Но я попробую.

Посмотрите на карту отборов. Оранжевые точки – «Ливерпуль». Забавно, что отборы в центральном круге и на чужой половине поля сделали Матип, Ловрен, Джан и Робертсон. А отборы возле своей штрафной и в своей штрафной на счету Фирмино, Окслейд-Чемберлена, Вейналдума и Мане.

И посмотрите на карту перехватов. Там та же история. Группа атаки отрабатывает даже у своих ворот, а защитники – в середине поля.

Если коротко – с Коутиньо в составе такой карты просто не могло быть. Во-первых, 52 успешных отбора и перехвата – это безумно много. Это в два раза больше, чем «Ливерпуль» делает в среднем за матч. Во-вторых, попыток отбора было вообще какое-то запредельное количество – под 60. Так вот, конечно, Клопп настроил команду, и конечно, она прыгнула чуточку выше головы («запредельный уровень») – но Филиппе вообще не про такой стиль. Он, с показателями 1,3 отбора и перехвата в среднем за матч, просто не был бы так полезен в высоком прессинге. И «Сити» лучше выходил бы из обороны в атаку. С начала сезона Коутиньо поиграл на нескольких позициях, вчера на них играли Вейналдум, Мане и Окслейд-Чемберлен. Все трое отработали в прессинге лучше, чем мог бразилец. Только без него команда способна настолько мощно прессинговать. С точки зрения Клоппа – фаната интенсивного прессинга – размен Коут — Окс даже делает команду более «своей». Это его почерк.

Но футбол не только прессинг. Что со всем остальным?

«Ливерпулю» не хватает его дальних ударов и дриблинга. Возможно, «Ливерпуль» стал прямолинейнее. Но и быстрее и жёстче при этом. Это прямолинейность молотка. Что касается дриблинга, вот ещё одна любопытная деталь из матча. Лучшим дриблёром у «Ливерпуля» стал… Окслейд-Чемберлен с пятью обводками – солидно даже по меркам Коутиньо. Получается, замену Филиппе уже нашли? Даже трансфер не нужен?

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Нужен. Думаю, ещё один игрок в группу атаки Клоппу необходим. Хотя бы для того, чтобы чаще ротировать состав. С такой интенсивной игрой отдых группе атаки паузы будут просто необходим. А ещё нужен потому, что такой безумный прессинг «Ливерпуля» работает не всегда. Гвардиола не отступает от своих принципов, а тренер попроще скажет центральному защитнику выбивать на вингера – и блестящий высокий прессинг «Ливерпуля» окажется ни к чему.

А для того чтобы вскрыть глубоко защищающуюся команду, понадобится не отбор, а дальний удар и разрезающий пас… тут-то и вспомнится Коутиньо. Скорость Окса, мысль Лаллана – всё это здорово, но именно в условиях планомерного штурма чужих ворот Коутиньо был необходим.

Матч над «Сити» — эпизод, каких по ходу сезона не так уж много. Сам формат игры с обоюдным прессингом и обоюдными быстрыми атаками встречается редко. Поэтому технарь на замену Филиипе всё-таки нужен. Но. Во-первых, мы увидели, что в принципе, можно попробовать обойтись и без него (пять обводок Окса – это действительно неожиданность). Во-вторых уже ясно, что потенциальный новичок не обязан быть безоговорочным игроком стартового состава. Этот может быть игрок для тактического разнообразия, на подмену Мане или Оксу, для того чтобы протащить мяч в атаку и отдать на фланг. Ролей много, но они не главные. В главных ролях у «Ливерпуля» сейчас Салах и философия игры. Всем остальным можно и пожертвовать за большие деньги.