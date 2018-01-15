Самые важные трансферы недели. В России и Европе

На презентацию Йерри Мины в «Барселоне» пришло больше человек, чем на представление Коутиньо.

Из «Барселоны» в «Истанбул Башакшехир», аренда

Туран согласился провести полгода без футбола ради перехода в «Барселону». Он расстался с обожавшими его фанатами «Атлетико» на пике формы и популярности, рассчитывая стать звездой в другом клубе. Но, несмотря на все старания и жертвы, Арда так и не обрёл счастья в Каталонии. Два года в сине-гранатовой футболке пролетели для одного из ярчайших турецких футболистов XXI века незаметно – 54 матча, 15 голов, и вот теперь отъезд на родину в качестве угасшей звезды. «Истанбул Башакшехир» арендовал Турана на 2,5 года и будет выплачивать деньги «Барселоне» в зависимости от успехов игрока. А полноценный трансфер может оформить в любое из ближайших трансферных окон.

Из «Вероны» в «Лацио» за 600 тыс. евро

Вы же помните того длинноволосого уругвайского защитника, которому выписывали большие авансы в «Барселоне»? Казалось, с того времени прошло огромное количество времени, но Мартину Касересу сейчас только 30, и за это время он успел из восходящей звезды превратиться в среднестатистического невыдающегося игрока. В статусе свободного агента полгода назад он покинул «Саутгемптон» и подписал годичный контракт с «Вероной». Провёл неплохой отрезок и заинтересовал «Лацио», который после перехода Баштуша так и не обрёл стабильность в центре защиты. Однако и в Риме на фигуру Касереса полностью положиться не могут – с «орлами» он подписал такой же годичный контракт.

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Из «Рубина» в «Сток Сити» за 5,7 млн евро

Бауэр приходил в «Рубин» в числе целого отряда легионеров, на которых казанский клуб потратил 40 млн евро прошлым летом. И в списке по звёздности и статусу шёл далеко не на первом месте. Однако среди всех вместе с Жонатасом Мориц стал единственным, кто более-менее заиграл в непростой для клуба отрезок времени и оправдал заплаченные за него деньги. «Рубин» не стал удерживать Бауэра, которому представилась возможность попробовать свои силы в АПЛ. И правильно сделал – клуб заработал неплохие по меркам РФПЛ деньги на продаже, игрок перешёл на уровень выше, а «Сток» получил в своё распоряжение мастеровитого защитника.

10 самых дорогих продаж защитников из РФПЛ в Европу «Рубин» продал Морица Бауэра в «Сток Сити» за очень неплохие по меркам РФПЛ деньги. Этот трансфер вошёл в топ-10 для защитников.

Йерри Мина

Из «Палмейраса» в «Барселону» за 11,8 млн евро

Пока все отвлеклись на обсуждение перехода Коутиньо, «Барса» провернула ещё один трансфер. Не такой статусный, но, возможно, в перспективе даже более важный. У 23-летнего Йерри Мины нет опыта выступлений в Европе, однако он настолько здорово зарекомендовал себя в «Палмейрасе», что один из лучших клубов мира сделал ставку именно на него. В теории колумбиец должен будет заменить постепенно сдающего Хавьера Маскерано и навязать конкуренцию Юмтити за место в основе. Интересно, что на презентации Мины присутствовало 8,5 тыс. человек. На тысячу больше, чем на презентации Коутиньо. Сам Йерри является глубоко верующим христианином, потому перед выходом на поле «Камп Ноу» снял бутсы с гетрами и ступил на газон босиком – согласно Библии на землю, на которой хочешь побеждать, нужно ступить без обуви.

Франсис Коклен

Из «Арсенала» в «Валенсию» за 14 млн евро

Венгер называл Коклена одним из самых полезных игроков в команде. Франсис и правда при отсутствии большого таланта был трудолюбив и старателен при выполнении определённых функций в центре поля. Однако чаще в основе выходили Рэмси и Джака, более разноплановые футболисты. В этом сезоне француз появлялся на поле ещё реже, чем обычно, потому Венгер дал соотечественнику зелёный свет на переход в «Валенсию», которой как раз необходим солидный разрушитель в полузащиту.

Россия

Кристиян Бистрович

Из «Славена» в ЦСКА за 500 тыс. евро

Болельщики ЦСКА, вы дождались. ЦСКА впервые за три года оформил полноценный трансфер. Да, сумма даже по меркам чемпионата России очень скромная, да и имя Кристияна Бистровича у нас вряд ли кому-то о чём-то говорит. Тем не менее селекционная служба «армейцев» уже не раз за копейки привозила талантливых футболистов, которые впоследствии расцветали и уезжали в сильные европейские чемпионаты. Сумма в 20 млн евро подразумевает, что в ЦСКА на Бистровича сильно рассчитывают и надеются впоследствии заработать на его перепродаже. Теперь дело за самим Кристияном.

ЦСКА совершил первый трансфер за 3 года. А сколько потратили конкуренты? Кого и сколько купили топ-клубы РФПЛ, пока «армейцы» ждали один трансфер.

Из «Динамо» в «Мехелен», свободный агент

Фатос Бечирай наверняка оставил положительные впечатления своей игрой для каждого болельщика «Динамо». Он не был стопроцентным лидером команды, никогда не забивал пачками, но всегда отдавался на поле, боролся и цеплялся за мячи. В общем, делал всё, что требуется от классического таргетмена. А за то, что черногорец не убоялся ужасов ФНЛ, бело-голубая торсида наверняка выписала ему отдельный респект. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию сторон – карьеру Бечирай продолжит в чемпионате Бельгии, где его уже ждёт «Мехелен».