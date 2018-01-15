Самое дикое удаление в истории футбола. Как это было

Где это случилось?

14 января в матче 20-го тура Лиги 1 на своём поле «Нант» принимал лидера первенства «ПСЖ». Скандальный эпизод произошёл на 91-й минуте. Время у нас было уже позднее, многие уже спали, поэтому воспроизводим случившееся.

«Нант» — «ПСЖ»: арбитр ударил игрока хозяев Д. Карлоса, а затем удалил его

Центральный защитник «Нанта» Диего Карлос столкнулся с судьёй Тони Шапроном в достаточно динамичном эпизоде. Показалось, что футболист наткнулся на арбитра случайно. При этом на повторах видно, что именно французский рефери подрезал бразильца, после чего сам судья и рухнул на газон. Сразу после падения он ударил игрока «Нанта» Диего Карлоса ногой. Нонсенс? Да, но дальнейшее поведение арбитра ещё труднее объяснить. Карлос не совершил никаких действий в ответ на удар по ноге. Однако Шапрон показал игроку вторую жёлтую карточку и назначил свободный удар в пользу «ПСЖ», как если бы пострадал кто-то из этой команды.

Видео можно посмотреть в «твиттере» globoesportecom.

Как отреагировали в Нанте?

Президент «Нанта» Вальдемар Кита не сдерживал смеха, когда его футболиста удалили.

«Я получил 20 сообщений со всего мира, в которых мне пишут, что это пародия на арбитра. Что вы хотите, чтобы я сказал? Если я буду говорить слишком много, меня вызовет комиссия по этике. Президенты клубов не имеют права ничего говорить. Шапрон должен отдохнуть, сходить на массаж. Недопустимо, чтобы он продолжал работать, как в этом матче. Это дилетантство. Не думаю, что он сделал это нарочно. Не хочу в это верить. В таких ситуациях нужно извиниться, а не показывать красную карточку. Это просто смешно. Я никогда не видел такого. Его следует отстранить от работы», – приводит слова Кита L'Equipe.

Нападающий «Нанта» Ясин Бамму заинтересовался гардеробом судьи.

«Сначала я не понял, что произошло, но теперь понимаю. Это было по меньшей мере странно. Мне интересно, носил ли арбитр футболку «ПСЖ» ранее», – сказал Бамму L`Equipe.

Как отреагировал «Твиттер»?

Моментально Интернет заполнили фотографии, которые высмеивали судью Шапрона. Вспомнили удар Эвра, драки на приставке, знаменитое падение Джеррарда и даже игру «Твистер».

Кто такой Шапрон?

Ему 45 лет, и он обладает солидным опытом. Арбитр ФИФА с 2007 года. На его счету 64 матча на международному уровне. И 216 игр в чемпионате Франции. Арбитр обслуживал в том числе матчи наших команд:

02.10.2012. «Спартак» – «Селтик» (Лига чемпионов)

02.11.2010. «Рубин» – «Панатинаикос» (Лига чемпионов)

11.11.2011. Россия – Греция – 1:1 (товарищеский матч)



Примечательно, что в 2007 году бывший спартаковец Ким Чельстрем случайно заехал Шапрону локтем. Тогда судья упал на газон, и ему потребовалась медицинская помощь.

Фото: Reuters

Бонус

Кстати, это было не единственное странное удаление в 20-м туре чемпионата Франции. В матче «Кан» – «Лилль» красную карточку удивительным образом получил голкипер хозяев Веркутр.

После пропущенного гола он мешал гостям праздновать гол. Нападающий Пепе отбежал в сторону от вратаря, который получил прямую красную карточку. Вот что Веркутр сказал сразу после матча изданию Actu:

Видео можно посмотреть в «твиттере» Goal.

«Нападающий начал провоцировать наших болельщиков. Не обязательно праздновать гол в метре от наших самых горячих фанатов. Я попросил Пепе так не делать. Соперники начали меня отталкивать. Видимо, судья посчитал, что я кого-то задел и удалил меня. Но ситуацию преувеличили. С моей стороны не было ни оскорблений, ни ударов. Я ни о чём не жалею. Да, мне не стоило вмешиваться, но разве это красная карточка? В четверг мы пойдём на дисциплинарный комитет с фотографиями и будем доказывать, что эпизод неправильно трактовали».